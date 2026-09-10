Casey Affleck , hermano de Ben Affleck, confirmó que su papá, Timothy “Tim” Byers Affleck, murió este año. El actor compartió la noticia durante una conferencia de prensa en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde presentó Company, película que dirigió y coescribió.
Muere el papá de Ben Affleck meses después de la pérdida de su mamá
Casey Affleck, hermano de Ben Affleck, confirma la muerte de su papá
La cinta tiene además un significado personal para Casey Affleck , quien decidió dedicársela a sus padres. El actor explicó que esperaba que ambos pudieran verla, pero sus muertes se lo impidieron.
“Está dedicada a mis padres porque perdí a mi mamá y a mi papá este año, y eran muy importantes para mí. Tenía muchas ganas de mostrarles esta película, pero no pude. Creo que les habría gustado”, declaró.
Hasta ahora, Casey no ha dado a conocer cuándo murió exactamente su papá, cuál fue la causa de muerte ni dónde ocurrió el deceso. Tampoco se ha difundido un comunicado familiar adicional por parte de Casey o de su hermano Ben Affleck .
Casey Affleck también perdió a su mamá este año
La confirmación sobre Timothy Byers Affleck llega poco más de tres meses después de la muerte de Christopher Anne Affleck, conocida como Chris, madre de Casey y Ben.
Chris murió el 2 de junio de 2026, a los 83 años, mientras visitaba la casa de Ben en Los Ángeles. De acuerdo con su certificado de defunción, la causa inmediata fue un paro cardiorrespiratorio y también se registró un adenocarcinoma de páncreas, diagnosticado en diciembre de 2025.
El obituario familiar, publicado el 24 de julio en The Boston Globe, señaló que uno de los últimos deseos de Chris era alcanzar a ver graduarse de preparatoria a uno de sus nietos. Lo consiguió el 31 de mayo y murió dos días después, “en paz, mientras dormía”.
¿Quién era Timothy “Tim” Byers Affleck?
Timothy Byers Affleck nació el 21 de marzo de 1950. Junto a Chris tuvo dos hijos: Benjamin Géza, conocido como Ben Affleck , en 1972, y Caleb Casey, Casey Affleck, en 1975.
La pareja se divorció en 1984, cuando Ben tenía alrededor de 11 o 12 años. Después de la separación, Chris permaneció en Cambridge, Massachusetts, junto a sus hijos, mientras Tim se mudó a California.
Antes de su divorcio, Timothy trabajó como aspirante a dramaturgo y actor en la Theater Company of Boston, donde coincidió con figuras como Blythe Danner, Robert Duvall y Dustin Hoffman. También tuvo otros empleos, entre ellos como conserje, mecánico y bartender.
Durante varios años enfrentó problemas con el alcoholismo. En una entrevista concedida por Ben a The New York Times en 2000, el actor contó que su padre había dejado de beber en 1990.
Ben acompañó a Casey en Venecia durante el estreno de Company la noche del martes. En la alfombra roja también estuvieron los hijos de Casey, Indiana y Atticus, además de Caylee Cowan, pareja del director.