Muere el papá de Ben Affleck meses después de la pérdida de su mamá

Casey Affleck, hermano de Ben Affleck, confirma la muerte de su papá

La cinta tiene además un significado personal para Casey Affleck , quien decidió dedicársela a sus padres. El actor explicó que esperaba que ambos pudieran verla, pero sus muertes se lo impidieron.



Ben Affleck y Casey Affleck (Getty Images)

“Está dedicada a mis padres porque perdí a mi mamá y a mi papá este año, y eran muy importantes para mí. Tenía muchas ganas de mostrarles esta película, pero no pude. Creo que les habría gustado”, declaró.

Hasta ahora, Casey no ha dado a conocer cuándo murió exactamente su papá, cuál fue la causa de muerte ni dónde ocurrió el deceso. Tampoco se ha difundido un comunicado familiar adicional por parte de Casey o de su hermano Ben Affleck .