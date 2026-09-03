Muere Gloria Steinem, ícono feminista en Estados Unidos, a los 92 años; Meghan Markle la recuerda como amiga y mentora

Meghan Markle recuerda a Gloria Steinem

Meghan Markle fue una de las personas que recordó a Gloria Steinem tras su muerte. La duquesa de Sussex describió a la reconocida activista como su “amiga y mentora” y compartió varios recuerdos de la relación cercana que construyeron a lo largo de los últimos años.

En su mensaje, Meghan también destacó que Steinem supo durante sus últimos días cuánto era querida y admirada por las personas que la rodeaban. “Todos conocen sus numerosos reconocimientos y la manera en que ayudó a transformar el mundo para las mujeres y para todas las personas. ‘Estamos conectados, no jerarquizados’, solía decirme”, escribió.



Meghan Markle y Gloria Steinem (Instagram)

La relación entre Meghan y Gloria Steinem trascendió los encuentros públicos. Ambas participaron en entrevistas, hablaron con jóvenes votantes para alentarlos a participar en las elecciones y coincidieron en distintos eventos relacionados con los derechos de las mujeres. Sin embargo, para Meghan, los momentos más importantes ocurrieron lejos de los reflectores.

Steinem llegó a compartir celebraciones con la familia de Meghan, conoció a algunos de sus amigos más cercanos y estuvo presente en momentos complicados. “Me aconsejaba durante los momentos difíciles y me daba consejos y perspectivas extraordinarios mientras tomábamos una taza de té, acompañados de su inigualable picardía y sentido del humor”, recordó.

Entre todos los recuerdos que Meghan decidió compartir, hubo uno que consideró especialmente significativo. Contó que un día, mientras Gloria estaba en Nueva York, una mujer se acercó a ella con admiración para presentarle a su hija pequeña. La mujer le explicó que quizá la niña no sabía quién era Steinem.

La activista respondió: “No importa si ella sabe quién soy. Lo que importa es que sepa quién ES ELLA”. Para Meghan, esa frase resume buena parte del legado de Steinem: "una mujer que utilizó su voz y su reconocimiento para impulsar a otras mujeres a conocer su propio valor y construir su propio camino".

“Descansa en paz y con orgullo. Mira todo lo que has hecho por todos nosotros. Gracias”, concluyó Meghan.

Muere Gloria Steinem, ícono feminista de Estados Unidos, a los 92 años

La muerte de Gloria Steinem marca el final de una trayectoria de más de seis décadas dedicada al periodismo, la defensa de los derechos de las mujeres y la lucha por la igualdad. A lo largo de su vida, se convirtió en una de las voces más reconocidas del feminismo en Estados Unidos y dejó una influencia que trascendió el activismo para llegar también a la cultura, los medios y la política.

“Los casi cien años que Gloria vivió en la Tierra fueron años bien aprovechados, y siguió trabajando por la igualdad hasta el final”, se escribió en una publicación conjunta compartida en la cuenta de Instagram de la activista y la Fundación Gloria.

El comunicado también destaca que durante sus últimos años se mantuvo cerca de dos de las actividades que más disfrutaba: convivir con otras personas y escribir: “En lugar de flores, Gloria ha pedido que quienes deseen honrarla con un obsequio, hagan una donación a la Fundación Gloria”, concluye el comunicado.