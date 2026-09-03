Gloria Steinem, una de las figuras más influyentes del movimiento feminista en Estados Unidos, murió a los 92 años. La activista y escritora falleció el miércoles en su casa de Nueva York, acompañada por familiares y personas cercanas, de acuerdo con una publicación compartida en sus redes sociales y las de la Fundación Gloria.
Muere Gloria Steinem, ícono feminista en Estados Unidos, a los 92 años; Meghan Markle la recuerda como amiga y mentora
Meghan Markle recuerda a Gloria Steinem
Meghan Markle fue una de las personas que recordó a Gloria Steinem tras su muerte. La duquesa de Sussex describió a la reconocida activista como su “amiga y mentora” y compartió varios recuerdos de la relación cercana que construyeron a lo largo de los últimos años.
En su mensaje, Meghan también destacó que Steinem supo durante sus últimos días cuánto era querida y admirada por las personas que la rodeaban. “Todos conocen sus numerosos reconocimientos y la manera en que ayudó a transformar el mundo para las mujeres y para todas las personas. ‘Estamos conectados, no jerarquizados’, solía decirme”, escribió.
La relación entre Meghan y Gloria Steinem trascendió los encuentros públicos. Ambas participaron en entrevistas, hablaron con jóvenes votantes para alentarlos a participar en las elecciones y coincidieron en distintos eventos relacionados con los derechos de las mujeres. Sin embargo, para Meghan, los momentos más importantes ocurrieron lejos de los reflectores.
Steinem llegó a compartir celebraciones con la familia de Meghan, conoció a algunos de sus amigos más cercanos y estuvo presente en momentos complicados. “Me aconsejaba durante los momentos difíciles y me daba consejos y perspectivas extraordinarios mientras tomábamos una taza de té, acompañados de su inigualable picardía y sentido del humor”, recordó.
Entre todos los recuerdos que Meghan decidió compartir, hubo uno que consideró especialmente significativo. Contó que un día, mientras Gloria estaba en Nueva York, una mujer se acercó a ella con admiración para presentarle a su hija pequeña. La mujer le explicó que quizá la niña no sabía quién era Steinem.
La activista respondió: “No importa si ella sabe quién soy. Lo que importa es que sepa quién ES ELLA”. Para Meghan, esa frase resume buena parte del legado de Steinem: "una mujer que utilizó su voz y su reconocimiento para impulsar a otras mujeres a conocer su propio valor y construir su propio camino".
“Descansa en paz y con orgullo. Mira todo lo que has hecho por todos nosotros. Gracias”, concluyó Meghan.
Muere Gloria Steinem, ícono feminista de Estados Unidos, a los 92 años
La muerte de Gloria Steinem marca el final de una trayectoria de más de seis décadas dedicada al periodismo, la defensa de los derechos de las mujeres y la lucha por la igualdad. A lo largo de su vida, se convirtió en una de las voces más reconocidas del feminismo en Estados Unidos y dejó una influencia que trascendió el activismo para llegar también a la cultura, los medios y la política.
“Los casi cien años que Gloria vivió en la Tierra fueron años bien aprovechados, y siguió trabajando por la igualdad hasta el final”, se escribió en una publicación conjunta compartida en la cuenta de Instagram de la activista y la Fundación Gloria.
El comunicado también destaca que durante sus últimos años se mantuvo cerca de dos de las actividades que más disfrutaba: convivir con otras personas y escribir: “En lugar de flores, Gloria ha pedido que quienes deseen honrarla con un obsequio, hagan una donación a la Fundación Gloria”, concluye el comunicado.
Gloria Steinem y su camino hacia el feminismo
Nacida el 25 de marzo de 1934, Gloria Steinem creció en un entorno que le permitió darse cuenta desde joven las desigualdades que enfrentaban las mujeres. Tras el divorcio de sus papás, asumió parte del cuidado de su mamá, Ruth Steinem, quien padecía una enfermedad mental.
En su libro Mi vida en la carretera, publicado en 2015, Steinem explicó la influencia que tuvo esa experiencia en su formación como activista: “Mi madre pagó un alto precio por preocuparse tanto y, sin embargo, poder hacer tan poco al respecto. De esta manera, me condujo hacia un ámbito activista al que ella misma nunca pudo llegar”, escribió.
Después de graduarse de Smith College en 1956, se mudó a Nueva York y comenzó a trabajar como periodista. Uno de sus primeros trabajos de gran impacto fue “El desarme moral de Betty Coed”, publicado en Esquire en 1962, donde abordó las actitudes alrededor de la anticoncepción entre las mujeres universitarias.
Un año después publicó “Fui una conejita de Playboy”, un reportaje para la revista Show en el que se infiltró en un Playboy Club para documentar las condiciones laborales y la explotación de las mujeres. El texto provocó una fuerte controversia y durante un tiempo complicó su acceso a nuevas oportunidades profesionales, aunque con los años se convirtió en uno de sus trabajos periodísticos más reconocidos.
El contacto directo con otras mujeres y sus experiencias también marcó su evolución como activista. A finales de los años 60, participó en una manifestación en Nueva York en la que escuchó testimonios sobre aborto y acceso a servicios de salud. Aquella experiencia terminó por consolidar su compromiso con el movimiento feminista.
En 1972, Steinem cofundó Ms., revista que se convirtió en una de las publicaciones feministas más importantes de Estados Unidos y de la que fue editora durante 15 años. También participó en la creación de organizaciones dedicadas a promover los derechos de las mujeres, entre ellas la Women's Action Alliance, la National Women's Political Caucus, la Coalición de Mujeres Sindicalistas y el Women's Media Center.
Gloria Steinem llevó sus ideas más allá del feminismo
La lucha de Gloria Steinem no se limitó a los derechos de las mujeres. A lo largo de su trayectoria también defendió la igualdad racial y los derechos LGBTQ+, además de señalar la relación entre las distintas formas de discriminación.
También fue una de las principales defensoras de la Enmienda de Igualdad de Derechos y testificó ante el Senado de Estados Unidos en 1970 para respaldarla. Su trabajo en favor de esta iniciativa fue posteriormente representado en la miniserie Mrs. America, donde fue interpretada por Rose Byrne.
Su vida también llegó al cine con The Glorias, película de 2020 protagonizada, entre otras actrices, por Julianne Moore y Alicia Vikander.
En 2019, Steinem publicó La verdad te hará libre, ¡pero primero te cabreará!: Reflexiones sobre la vida, el amor y la rebelión, obra en la que revisó la evolución del feminismo desde las décadas de 1960 y 1970 y reflexionó sobre el movimiento #MeToo.
Su trayectoria recibió uno de sus mayores reconocimientos en 2013, cuando el presidente Barack Obama le entregó la Medalla Presidencial de la Libertad. En sus últimos años, Steinem continuó vinculada al activismo y a la escritura. También mantuvo una amistad con Meghan Markle y colaboró con ella en una campaña para promover la participación electoral en 2020.
En el terreno personal, Gloria se casó en 2000 con el empresario y ecologista británico David Bale, papá del actor Christian Bale. La pareja permaneció casada durante tres años, hasta la muerte de Bale por un linfoma cerebral en 2003.
Steinem dejó también unas memorias, Una vida inesperada, cuya publicación está prevista para el 28 de septiembre de 2026. El libro aborda distintas experiencias de su vida y los momentos que contribuyeron a formar la activista que se convirtió en una de las voces más reconocidas de la lucha por la igualdad.