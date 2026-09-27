Aldo Rendón compartió una actualización sobre su estado de salud después de que tuvo que abandonar La Casa de los Famosos México 2026. El stylist reveló que los estudios que le realizaron tras su salida descartaron que los nódulos de su tiroides fueran malignos, aunque continúa bajo tratamiento por las afectaciones que presentó en el hígado y el bazo, además de una anemia hemolítica.
Aldo Rendón actualiza su estado de salud tras abandonar ‘La Casa de los Famosos México’
Aldo Rendón actualiza su estado de salud tras abandonar La Casa de los Famosos México
En entrevista con Mara Patricia Castañeda, Aldo Rendón recordó que durante su estancia en el reality comenzó a sentirse cada vez peor y que la decisión de sacarlo del programa llegó en un momento en el que desconocía la gravedad de lo que estaba ocurriendo.
“Yo decía: ‘Me voy a morir, o sea, ¿qué está pasando?’”, recordó.
Antes de conocer los resultados más recientes, el stylist ya había contado que sus niveles de ácido úrico llegaron a estar casi tres veces por encima de lo normal y que los médicos habían detectado una inflamación importante en el hígado y el bazo: “Lo de la tiroides no fue maligno. El hígado, pues ya estoy en tratamiento. El bazo es una consecuencia de lo del hígado. También tuve una anemia hemolítica por lo del hígado”, explicó.
Aldo aclaró que su salida no estuvo relacionada con algún problema con la producción, las marcas o las polémicas que protagonizó durante el reality. De acuerdo con su versión, fueron los médicos quienes determinaron que debía abandonar el encierro para realizarse estudios que no podían llevarse a cabo dentro de las instalaciones.
El stylist aseguró que desde las primeras semanas había comenzado a presentar molestias. Además de los problemas que posteriormente fueron detectados en sus órganos, sufrió un episodio de gota que complicó todavía más su estancia en el programa: “Yo llevaba dos semanas sintiéndome muy mal. Independientemente del hígado, de la tiroides, del bazo, me dio gota”, contó.
El dolor llegó a dificultarle algunas actividades cotidianas. Mientras tanto, el equipo médico de La Casa de los Famosos México comenzó a realizarle ultrasonidos y análisis de sangre.
En un principio, Rendón pensó que podría salir temporalmente para realizarse algunos estudios y después regresar al concurso. Sin embargo, la valoración médica cambió cuando los especialistas observaron el estado de algunos de sus órganos.
“Me dicen: ‘Con todo el dolor de nuestro corazón… eras un gran competidor, eres uno de los favoritos’. Y yo ahí dije: ‘¿Neta?’. Ya sabes, el ego, todo. Ya me siento mejor”, relató entre risas.
La conversación cambió cuando le explicaron que debía abandonar definitivamente el programa: “Me dijo: ‘Te tenemos que dejar ir’. Y yo dije: ‘¿Cómo?’. Les digo: ‘Me van a sacar para hacerme tratamiento’. ‘No, te tienes que ir de la casa’”.
Rendón incluso intentó posponer su salida para el día siguiente, cuando estaba prevista una gala encabezada por Galilea Montijo, pero la producción le explicó que no podía esperar: “Les dije: ‘Ok, pero me voy mañana miércoles, ¿no?, que viene Galilea’. Y me dicen: ‘No, Gali viene’. Entonces yo dije: ‘¿Me estoy muriendo o qué?’”, recordó.
Los estudios de Aldo Rendón descartaron malignidad en la tiroides
Una de las principales preocupaciones de Aldo Rendón estaba relacionada con los nódulos que le habían detectado en la tiroides. Antes de establecer el tratamiento que debía seguir, los médicos necesitaban descartar que fueran cancerosos.
“A ver, primero habría que descartar que los nódulos de la garganta no fueran cáncer”, explicó durante la entrevista.
Después de someterse a una biopsia ambulatoria y otros estudios, recibió la noticia que esperaba: “Ahorita, como ya gracias a Dios todo son buenas noticias, lo de la tiroides no fue maligno”.
El stylist explicó que decidió realizar buena parte del proceso médico desde casa, pues no quería permanecer internado. Según contó, tiene fobia a los hospitales, los doctores y los dentistas: “Yo no me quise internar porque lo mismo lo puedes hacer desde tu casa, porque una biopsia es una cosa ambulatoria, que así lo hice”, señaló.
Rendón también respondió a quienes cuestionaron que después de su salida fuera visto caminando o en restaurantes de la Ciudad de México. El stylist explicó que no tenía indicado permanecer encerrado y que, además, vive cerca de las zonas donde fue fotografiado.
“Los que me vieron caminando por Masaryk y así, por ahí vivo, pendejos”, dijo entre bromas.
También rechazó la idea de que hubiera tenido que demostrar públicamente cada una de sus consultas y estudios médicos: “Pues ni modo que me ponga a grabar adentro del TAC”, comentó.
Entre los diagnósticos que recibió también está una anemia hemolítica, que, de acuerdo con su explicación, estaría relacionada con la afectación de su hígado: “También tuve una anemia hemolítica por lo del hígado. Entonces, la sangre que se destruye antes hace que te pongas…”, explicó.
Durante su estancia en el reality, algunos de sus compañeros llegaron a notar que sus ojos tenían una tonalidad amarillenta. Rendón reconoció que ese cambio físico ya le preocupaba antes de entrar al programa y que incluso utilizaba lentes oscuros para ocultarlo.
La condición de su hígado también influyó en el tratamiento que podía recibir para controlar el dolor de la gota. El stylist contó que en casa acostumbraba tomar una dosis mayor de medicamento, pero los médicos limitaron su consumo mientras permanecía en el reality.
“Yo cuando estoy en mi casa me tomo cuatro pastillas y me decían: ‘Cero, estás loco’”, recordó.
Rendón también aseguró que decidió no consumir alcohol durante su participación en La Casa de los Famosos México, pues sabía que no se encontraba bien de salud: “Yo no tomé nunca en la casa. Ya al segundo viernes yo sabía que estaba enfermón. Dije: ‘No, como que no me siento tan bien’”, relató.
La recomendación médica, según su versión, también incluía reposo y evitar situaciones de estrés, además de realizarle estudios como tomografías y resonancias magnéticas: “No podemos cargar con la responsabilidad de que te pase algo aquí dentro”, recordó que le dijeron antes de abandonar el programa.