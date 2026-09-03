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Espectáculos

Muere Carla Jeffery, actriz de ZOMBIES de Disney Channel, a los 33 años

Carla Jeffery, conocida por interpretar a Bree en la franquicia juvenil ZOMBIES, murió a los 33 años.
jue 03 septiembre 2026 11:03 AM
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Carla Jeffery (Getty Images)

La actriz y cantante Carla Jeffery, conocida por interpretar a Bree en la popular franquicia ZOMBIES de Disney Channel, murió a los 33 años.

La noticia fue confirmada por Alexanders Talent Management, la agencia que representó a la actriz durante más de dos décadas. Carla Jeffery falleció el pasado 1 de septiembre de 2026, aunque hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su muerte.

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¿Quién era Carla Jeffery, la actriz que interpretó a Bree en ZOMBIES?

“Con profunda tristeza compartimos el fallecimiento de nuestra querida Carla Jeffery”, informó su representante a través de un comunicado publicado en redes sociales.

La inesperada muerte de la actriz provocó una ola de mensajes de despedida entre sus seguidores y compañeros de la industria, quienes recordaron su talento, carisma y la alegría que transmitía dentro y fuera de los sets.

Nacida en Houston, Texas, en 1993, Carla Jeffery comenzó su carrera artística desde muy joven. Tenía apenas 12 años cuando inició su camino profesional y poco después debutó en la película Phat Girlz, protagonizada por Mo'Nique.

A lo largo de los años construyó una extensa carrera en televisión, participando en producciones como iCarly, Good Luck Charlie, Shake It Up, Southland, American Vandal, Scream Queens y Crazy Ex-Girlfriend.

También interpretó a Keysha Black en varios episodios de Curb Your Enthusiasm, una de las producciones más reconocidas de su trayectoria fuera del universo Disney.

Sin embargo, fue su personaje de Bree Prattle en ZOMBIES el que la acercó a una nueva generación de espectadores. La actriz interpretó a la alegre porrista de Seabrook High en la primera película de la franquicia, estrenada en 2018, y regresó para ZOMBIES 2 y ZOMBIES 3.

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Los compañeros de Carla Jeffery en ZOMBIES la despiden tras su muerte

Después de conocerse la noticia, varias de las estrellas que compartieron pantalla con Carla Jeffery recurrieron a las redes sociales para rendirle homenaje.

Milo Manheim, protagonista de la franquicia ZOMBIES, la recordó con un breve y emotivo mensaje en el que la describió como una de las personas más dulces que había conocido.

Chandler Kinney, quien interpretó a Willa dentro de la saga, también lamentó profundamente la pérdida y recordó a Jeffery como una persona luminosa, amable y llena de alegría.

Los homenajes coincidieron con el mensaje difundido por su representante, quien destacó que Carla había formado parte de la familia de Alexanders Talent Management durante más de 20 años.

La agencia recordó su “radiante sonrisa”, su talento y la luz que, aseguraron, llevaba consigo a cada lugar. Además, pidió respeto y privacidad para la familia y los seres queridos de la actriz durante este momento de duelo.

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