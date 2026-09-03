Muere Carla Jeffery, actriz de ZOMBIES de Disney Channel, a los 33 años

¿Quién era Carla Jeffery, la actriz que interpretó a Bree en ZOMBIES?

“Con profunda tristeza compartimos el fallecimiento de nuestra querida Carla Jeffery”, informó su representante a través de un comunicado publicado en redes sociales.

La inesperada muerte de la actriz provocó una ola de mensajes de despedida entre sus seguidores y compañeros de la industria, quienes recordaron su talento, carisma y la alegría que transmitía dentro y fuera de los sets.



Nacida en Houston, Texas, en 1993, Carla Jeffery comenzó su carrera artística desde muy joven. Tenía apenas 12 años cuando inició su camino profesional y poco después debutó en la película Phat Girlz, protagonizada por Mo'Nique.

A lo largo de los años construyó una extensa carrera en televisión, participando en producciones como iCarly, Good Luck Charlie, Shake It Up, Southland, American Vandal, Scream Queens y Crazy Ex-Girlfriend.

También interpretó a Keysha Black en varios episodios de Curb Your Enthusiasm, una de las producciones más reconocidas de su trayectoria fuera del universo Disney.



Sin embargo, fue su personaje de Bree Prattle en ZOMBIES el que la acercó a una nueva generación de espectadores. La actriz interpretó a la alegre porrista de Seabrook High en la primera película de la franquicia, estrenada en 2018, y regresó para ZOMBIES 2 y ZOMBIES 3.