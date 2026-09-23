A unos días de que Rafa Márquez debute como director técnico de la Selección Mexicana, Jaydy Michel contó cómo vive su esposo este nuevo desafío profesional. La actriz y modelo aseguró que el exfutbolista está completamente enfocado en el trabajo y dejó claro el orgullo que siente por verlo asumir una de las responsabilidades más importantes de su carrera.
Jaydy Michel revela cómo se prepara Rafa Márquez para su debut con la Selección Mexicana
Jaydy Michel revela cómo vive Rafa Márquez sus días previos al debut con la Selección Nacional
Para Jaydy Michel , esta nueva etapa llega después de años en los que ha acompañado a Rafa Márquez en distintas facetas de su carrera. Ahora, con el debut como entrenador cada vez más cerca, la actriz aseguró que lo ha visto concentrado en los detalles de este nuevo desafío y consciente de la responsabilidad que implica ponerse al frente del equipo nacional.
“Concentradísimo, él está muy metido en lo que va a hacer”, expresó Jaydy Michel al ser cuestionada sobre el estado de ánimo de Rafa Márquez en los días previos a su primer partido al frente del Tricolor.
La modelo destacó que Rafa está ilusionado con esta nueva faceta y que las ganas de trabajar con la Selección Mexicana son evidentes. Para ella, la experiencia que acumuló durante sus años como futbolista, así como su preparación como entrenador, serán fundamentales en esta nueva etapa.
“Yo feliz y muy orgullosa y creo que va a hacer un papel muy bueno ya todo lo que sabe, y lo que quiere, y las ganas que trae, ¿no? de estar con México y con la selección”.
Jaydy Michel, orgullosa de la nueva etapa de Rafa Márquez
Para Jaydy Michel , este momento también tiene un significado especial en el ámbito personal. La pareja está casada desde 2011 y tienen un hijo en común, Leonardo, nacido en 2016. Ambos también han formado una familia en la que están presentes los hijos que tuvieron de relaciones anteriores.
Michel ha expresado anteriormente la admiración que siente por Márquez no solamente por su trayectoria deportiva, sino también por la persona que es fuera de las canchas. En una entrevista previa, lo describió como un hombre “muy entregado” y destacó la manera en que ha asumido sus diferentes facetas.
Ahora, mientras Rafa Márquez termina de preparar los detalles para su primer partido como técnico del Tricolor, su esposa sigue de cerca este cambio de etapa. El sábado, frente a Colombia, comenzará oficialmente su camino como entrenador de la Selección Mexicana y también un nuevo capítulo en una carrera que durante años estuvo ligada al equipo nacional desde la cancha y que ahora continuará desde el banquillo.
Rafa Márquez ya prepara su primer partido como técnico de la Selección Nacional
El debut de Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana está programado para este sábado 26 de septiembre, cuando el equipo se enfrente a Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland. El encuentro será el primero de una serie de partidos que marcarán el inicio de su proceso rumbo al Mundial de 2030.
Después del duelo ante Colombia, el Tricolor se medirá con Perú el 29 de septiembre, Estados Unidos el 3 de octubre y Chile el 6 de octubre. Estos encuentros forman parte de la primera concentración de México bajo las órdenes del exdefensor.
El nombramiento de Márquez representa un nuevo capítulo para quien durante años fue uno de los principales referentes de la Selección Mexicana. Como jugador disputó cinco Copas del Mundo y construyó una trayectoria internacional que incluyó su paso por el Barcelona.
Después de retirarse, comenzó a desarrollar su carrera en los banquillos. Uno de sus primeros proyectos importantes fue el Barcelona Atlètic, antes de incorporarse al cuerpo técnico de la Selección Mexicana como auxiliar de Javier Aguirre. Esa experiencia terminó por convertirse en parte de su preparación para asumir ahora el puesto de entrenador principal.