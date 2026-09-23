Jaydy Michel revela cómo se prepara Rafa Márquez para su debut con la Selección Mexicana

Jaydy Michel revela cómo vive Rafa Márquez sus días previos al debut con la Selección Nacional

Para Jaydy Michel , esta nueva etapa llega después de años en los que ha acompañado a Rafa Márquez en distintas facetas de su carrera. Ahora, con el debut como entrenador cada vez más cerca, la actriz aseguró que lo ha visto concentrado en los detalles de este nuevo desafío y consciente de la responsabilidad que implica ponerse al frente del equipo nacional.

“Concentradísimo, él está muy metido en lo que va a hacer”, expresó Jaydy Michel al ser cuestionada sobre el estado de ánimo de Rafa Márquez en los días previos a su primer partido al frente del Tricolor.



Jaydy Michel y Rafa Márquez (Instagram)

La modelo destacó que Rafa está ilusionado con esta nueva faceta y que las ganas de trabajar con la Selección Mexicana son evidentes. Para ella, la experiencia que acumuló durante sus años como futbolista, así como su preparación como entrenador, serán fundamentales en esta nueva etapa.

“Yo feliz y muy orgullosa y creo que va a hacer un papel muy bueno ya todo lo que sabe, y lo que quiere, y las ganas que trae, ¿no? de estar con México y con la selección”.