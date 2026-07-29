Aunque Alejandro Sanz y Jaydy Michel tomaron caminos distintos hace más de dos décadas, existe un vínculo que ambos han cuidado con el paso del tiempo: el amor y orgullo por su hija Manuela . La joven, fruto de la relación que tuvieron el cantante español y la modelo, cumplió 25 años, una fecha que sus papás aprovecharon para compartir recuerdos especiales y dedicarle mensajes llenos de cariño a través de sus redes sociales.
Alejandro Sanz y Jaydy Michel recuerdan momentos inolvidables junto a Manuela en su cumpleaños 25
Alejandro Sanz y Jaydy Michel celebran a Manuela con emotivos mensajes por sus 25 años
Alejandro Sanz recurrió a su cuenta de Instagram para recordar algunos de los momentos más significativos que ha vivido junto a su hija mayor. Entre las imágenes que compartió destacó un video de ambos bailando abrazados durante la graduación de preparatoria de Manuela en 2019.
“Manu es el baile de mi vida”, escribió el intérprete al acompañar la emotiva escena.
El cantante también recordó cuando compartió el escenario con su hija durante uno de sus conciertos. “Manu es la dueña de todos mis escenarios”, expresó al recordar aquella presentación en la que Manuela participó como corista junto a él.
En ese momento, Sanz la presentó frente al público con orgullo: “Un aplauso para esta nueva cantante… Manuela Sánchez Michel, mi hija”.
Para celebrar sus 25 años, Alejandro compartió además un video en el que Manuela aparece emocionada mientras dice: “¡Mi papá es mío!”. Junto a esas imágenes, el cantante escribió: “Manu siempre tiene la razón. SOY TUYO. Feliz cumpleaños. Te amo Manuela”. La joven también retomó en sus propias historias las publicaciones de su papá, mostrando el cariño que existe entre ambos.
El mensaje de amor de Jaydy Michel para su hija Manuela
Por su parte, Jaydy Michel dedicó un mensaje especial a su hija acompañado de fotografías de distintos momentos que han compartido, incluyendo imágenes de su reciente viaje familiar a África.
“Si la vida me diera la oportunidad de empezar de nuevo, elegiría no hacerlo. Porque no me arriesgaría ni un solo instante a que tú fueras diferente”, escribió la modelo.
“Eres el regalo más hermoso que la vida me ha dado. Mi princesa, hace 25 años llegaste para llenar mi corazón de un amor que no conocía. Hoy solo quiero darte las gracias por ser la maravillosa mujer @manuela.snzm en la que te has convertido. Te amo con todo mi ser. ¡Feliz 25 cumpleaños, mi amor!”, agregó.
“Te amo mami”, respondió Manuela ante las palabras de su mamá.
Con motivo de esta celebración, también se compartió un video en el que la joven recordó momentos importantes de su infancia a través de fotografías familiares. Entre ellos aparecieron sus vacaciones en Puerto Vallarta junto a Jaydy Michel y sus visitas a la casa de su padre en Miami.
“Son recuerdos bien bonitos”, expresó Manuela al mirar algunas de esas imágenes que forman parte de su historia familiar.