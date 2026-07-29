Alejandro Sanz y Jaydy Michel recuerdan momentos inolvidables junto a Manuela en su cumpleaños 25

Alejandro Sanz y Jaydy Michel celebran a Manuela con emotivos mensajes por sus 25 años

Alejandro Sanz recurrió a su cuenta de Instagram para recordar algunos de los momentos más significativos que ha vivido junto a su hija mayor. Entre las imágenes que compartió destacó un video de ambos bailando abrazados durante la graduación de preparatoria de Manuela en 2019.

Alejandro Sanz y su hija Manuela. (Instagram/manuela.snzm)

“Manu es el baile de mi vida”, escribió el intérprete al acompañar la emotiva escena.

El cantante también recordó cuando compartió el escenario con su hija durante uno de sus conciertos. “Manu es la dueña de todos mis escenarios”, expresó al recordar aquella presentación en la que Manuela participó como corista junto a él.

Jaydy Michel, Manuela y Alejandro Sanz (Instagram)

En ese momento, Sanz la presentó frente al público con orgullo: “Un aplauso para esta nueva cantante… Manuela Sánchez Michel, mi hija”.

Para celebrar sus 25 años, Alejandro compartió además un video en el que Manuela aparece emocionada mientras dice: “¡Mi papá es mío!”. Junto a esas imágenes, el cantante escribió: “Manu siempre tiene la razón. SOY TUYO. Feliz cumpleaños. Te amo Manuela”. La joven también retomó en sus propias historias las publicaciones de su papá, mostrando el cariño que existe entre ambos.