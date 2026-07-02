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Espectáculos

Jaydy Michel presume a Rafa Márquez y aplaude su papel en la Selección Mexicana y como esposo

Jaydy Michel reconoció el trabajo que su esposo, Rafa Márquez ha tenido como parte del cuerpo técnico de la Selección Mexicana.
jue 02 julio 2026 03:12 PM
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Jaydy Michel, Rafa Márquez
Jaydy Michel, Rafa Márquez (Instagram)
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Jaydy Michel presume a Rafa Márquez y aplaude su papel en la Selección Mexicana y como esposo

La actriz y modelo destacó que el exfutbolista continúa demostrando su talento ahora en su faceta como entrenador, al tiempo que reconoció las cualidades que lo distinguen en el plano personal.

"Yo lo vivo con mucho orgullo porque Rafa es un hombre súper entregado, que está muy enfocado en lo que tiene que estar y luego es una excelente persona, aparte de profesional. No puedo decir más porque creo que es maravilloso y está demostrando lo que sigue. Aparte, como jugador ha sido grande, ahora como entrenador lo que está consiguiendo. Y bueno, ya como persona y como esposo te puedo decir que es maravilloso", expresó.

En medio del ambiente mundialista, Jaydy también habló de la emoción que sintió al ver el recibimiento que tuvo la selección de España, así como el rey Felipe VI, durante su visita a Guadalajara, ciudad donde nació.

"Esperemos que México consiga llegar, que ahí está mi esposo. Aparte, España acaba de jugar en Guadalajara. Estuvo el rey, todos los españoles estaban encantados. Les han dado un recibimiento maravilloso. El rey se veía feliz. El gobernador Pablo Lemus ahí recibiéndolo", comentó a la prensa española.

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Jaydy Michel vivió emocionada el partido en Guadalajara

La modelo confesó que vivió ese momento con especial entusiasmo al tratarse de su ciudad natal.

"Yo estaba viendo y estaba emocionada porque digo: 'Es que yo soy de Guadalajara, ahí va a jugar España, les están dando este recibimiento que merecen'", añadió.

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Jaydy Michel y Rafa Márquez. (Getty Images)

Jaydy Michel ha reiterado en distintas ocasiones el orgullo que siente por Rafa Márquez, quien forma parte del cuerpo técnico de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026, etapa en la que el exdefensa continúa consolidando su legado dentro del futbol, ahora desde el banquillo.

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