Jaydy Michel presume a Rafa Márquez y aplaude su papel en la Selección Mexicana y como esposo

La actriz y modelo destacó que el exfutbolista continúa demostrando su talento ahora en su faceta como entrenador, al tiempo que reconoció las cualidades que lo distinguen en el plano personal.

"Yo lo vivo con mucho orgullo porque Rafa es un hombre súper entregado, que está muy enfocado en lo que tiene que estar y luego es una excelente persona, aparte de profesional. No puedo decir más porque creo que es maravilloso y está demostrando lo que sigue. Aparte, como jugador ha sido grande, ahora como entrenador lo que está consiguiendo. Y bueno, ya como persona y como esposo te puedo decir que es maravilloso", expresó.

En medio del ambiente mundialista, Jaydy también habló de la emoción que sintió al ver el recibimiento que tuvo la selección de España, así como el rey Felipe VI, durante su visita a Guadalajara, ciudad donde nació.

"Esperemos que México consiga llegar, que ahí está mi esposo. Aparte, España acaba de jugar en Guadalajara. Estuvo el rey, todos los españoles estaban encantados. Les han dado un recibimiento maravilloso. El rey se veía feliz. El gobernador Pablo Lemus ahí recibiéndolo", comentó a la prensa española.