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Flores amarillas: ¿21 de marzo o 21 de septiembre? Esta es la diferencia

La tradición de regalar flores amarillas en México tiene raíces en Floricienta y también se relaciona con la llegada de la primavera, cuya fecha suele ubicarse alrededor del 21 de marzo.
lun 21 septiembre 2026 06:46 AM
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¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de marzo? (iStockphoto)

Cada año, las redes sociales se llenan de fotografías de flores amarillas, parejas sorprendidas con flores y personas que esperan que alguien especial llegue con un detalle entre las manos. La escena se repite dos veces: el 21 de marzo y el 21 de septiembre.

Pero ¿por qué existen dos fechas para regalar flores amarillas? ¿Cuál es la correcta en México y qué tiene que ver Floricienta con esta tradición que pasó de la televisión a convertirse en un fenómeno de redes sociales?

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¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de marzo en México?

Si vives en México, seguramente has visto que cada 21 de marzo las redes sociales se llenan de fotografías de ramos amarillos, girasoles y parejas sorprendidas con este detalle. Aunque la tradición se hizo famosa gracias a una telenovela argentina, en nuestro país también encontró una fecha propia: el inicio de la primavera.

La costumbre de regalar flores amarillas nació de la cultura pop, particularmente de Floricienta, la serie argentina protagonizada por Florencia Bertotti que se estrenó en 2004. En una de sus canciones más recordadas, la protagonista expresa su deseo de que la persona que ama la espere con flores amarillas el 21 de septiembre.

La fecha tiene sentido dentro de la historia: en Argentina y otros países del hemisferio sur, septiembre marca la llegada de la primavera. Con el paso de los años, la canción y el deseo romántico de Floricienta se convirtieron en una tendencia que trascendió la televisión y llegó a las redes sociales.

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Por qué también se regalan flores amarillas el 21 de septiembre?

Aquí entra en escena Floricienta, la telenovela argentina creada por Cris Morena y protagonizada por Florencia Bertotti, que se transmitió entre 2004 y 2005.

La canción “Flores amarillas”, parte de la banda sonora de la serie, cuenta el deseo de la protagonista de recibir un ramo de estas flores por parte de la persona que ama.

En la historia, Floricienta sueña con ese gesto romántico y la canción menciona específicamente el 21 de septiembre. La fecha no fue elegida al azar: en Argentina y otros países del hemisferio sur, septiembre marca la llegada de la primavera.

Con el paso del tiempo, la canción y la escena se convirtieron en una referencia cultural para varias generaciones. Las redes sociales, especialmente TikTok, ayudaron a revivir la tradición y a extenderla por distintos países de Latinoamérica.

Significado de las flores amarillas

El color amarillo se relaciona con la felicidad, la alegría y en algunos países, se relaciona con el color del Sol y el inicio de la primavera. En la flores, se liga su significado con el optimismo, la energía y la armonía.

Por otra parte, de acuerdo con la psicología del color, el amarillo simboliza poder, abundancia, fuerza, energía y acción. Aunque este significado también contrasta con la creencia de que para algunas culturas este color representa envidia, traición y desprecio.

Close up of straw bag filled with sunflowers. Woman holding summer purse with bouquet of flowers in field at sunset
El 21 de marzo muchas personas regalan flores amarillas. (iStockphoto)

¿De qué trata la telenovela Floricienta?

Floricienta cuenta la historia de una joven que trabaja como niñera en la casa de la familia Fritzenwalden, con sus ganas de salir adelante, Florencia trabaja al mismo tiempo en una tienda de verduras, además de que es vocalista de una banda musical.

Con el paso del tiempo, se enamora de Federico Fritzenwald, el hermano mayor de los niños que cuidaba.

En 2008, la mexicana Eiza González protagonizó una versión de la telenovela, la cual fue llamada Lola érase una vez, en la que también participaron Aaron Díaz, Grettel Valdez, Zoraida Gómez, Natasha Dupeyrón, por mencionar algunos actores.

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flores

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