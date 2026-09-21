Flores amarillas: ¿21 de marzo o 21 de septiembre? Esta es la diferencia

Por qué también se regalan flores amarillas el 21 de septiembre?

Aquí entra en escena Floricienta, la telenovela argentina creada por Cris Morena y protagonizada por Florencia Bertotti, que se transmitió entre 2004 y 2005.

La canción “Flores amarillas”, parte de la banda sonora de la serie, cuenta el deseo de la protagonista de recibir un ramo de estas flores por parte de la persona que ama.



En la historia, Floricienta sueña con ese gesto romántico y la canción menciona específicamente el 21 de septiembre. La fecha no fue elegida al azar: en Argentina y otros países del hemisferio sur, septiembre marca la llegada de la primavera.

Con el paso del tiempo, la canción y la escena se convirtieron en una referencia cultural para varias generaciones. Las redes sociales, especialmente TikTok, ayudaron a revivir la tradición y a extenderla por distintos países de Latinoamérica.

Significado de las flores amarillas

El color amarillo se relaciona con la felicidad, la alegría y en algunos países, se relaciona con el color del Sol y el inicio de la primavera. En la flores, se liga su significado con el optimismo, la energía y la armonía.

Por otra parte, de acuerdo con la psicología del color, el amarillo simboliza poder, abundancia, fuerza, energía y acción. Aunque este significado también contrasta con la creencia de que para algunas culturas este color representa envidia, traición y desprecio.

El 21 de marzo muchas personas regalan flores amarillas. (iStockphoto)

¿De qué trata la telenovela Floricienta?

Floricienta cuenta la historia de una joven que trabaja como niñera en la casa de la familia Fritzenwalden, con sus ganas de salir adelante, Florencia trabaja al mismo tiempo en una tienda de verduras, además de que es vocalista de una banda musical.

Con el paso del tiempo, se enamora de Federico Fritzenwald, el hermano mayor de los niños que cuidaba.

En 2008, la mexicana Eiza González protagonizó una versión de la telenovela, la cual fue llamada Lola érase una vez, en la que también participaron Aaron Díaz, Grettel Valdez, Zoraida Gómez, Natasha Dupeyrón, por mencionar algunos actores.