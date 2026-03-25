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Jaydy Michel presume el talento oculto de su hija Manuela

Jaydy Michel compartió un video en el que su hija Manuela demuestra su talento como maquillista. Entre consejos de belleza, la joven confirma que está construyendo su propio camino.
mié 25 marzo 2026 11:51 AM
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Jaydy Michel y Manuela. (Instagram)
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Jaydy Michel presume el talento oculto de su hija Manuela

A través de redes sociales, la exmodelo dejó ver el talento de la joven de 24 años, sorprendiendo a sus fans con una faceta que combina técnica, estilo y sensibilidad estética.

En un video publicado en TikTok, Jaydy se puso en manos de su hija, quien demostró sus habilidades como maquillista al compartir algunos de sus mejores consejos de belleza, especialmente enfocados en lograr unas cejas perfectas.

@jaydymichel Tutorial de cejas con @Manuela Sánchez ♥️ #MiPrincesa ♬ sonido original - Jaydy Michel

Durante el clip, Manuela explicó que uno de los elementos clave para conseguir un acabado natural es el uso de gel, un truco que ha perfeccionado tras recibir múltiples elogios en redes sociales.

La escena no solo destacó por el resultado final, sino también por la complicidad entre madre e hija, quienes protagonizaron un momento cercano y espontáneo que rápidamente captó la atención del público.

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Más allá del maquillaje: una carrera ligada a la moda

El talento de Manuela no se limita al maquillaje. La joven también ha desarrollado una formación en diseño de modas, carrera de la que se graduó en 2024 y que refleja la influencia de su madre en su vida profesional.

Aunque heredó una voz privilegiada de su papá, Alejandro Sanz, ha decidido inclinarse por el lado creativo, consolidando así una identidad propia dentro de la industria.

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