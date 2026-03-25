Jaydy Michel presume el talento oculto de su hija Manuela

A través de redes sociales, la exmodelo dejó ver el talento de la joven de 24 años, sorprendiendo a sus fans con una faceta que combina técnica, estilo y sensibilidad estética.

En un video publicado en TikTok, Jaydy se puso en manos de su hija, quien demostró sus habilidades como maquillista al compartir algunos de sus mejores consejos de belleza, especialmente enfocados en lograr unas cejas perfectas.



Durante el clip, Manuela explicó que uno de los elementos clave para conseguir un acabado natural es el uso de gel, un truco que ha perfeccionado tras recibir múltiples elogios en redes sociales.

La escena no solo destacó por el resultado final, sino también por la complicidad entre madre e hija, quienes protagonizaron un momento cercano y espontáneo que rápidamente captó la atención del público.

