Así suena la primera canción del hijo de Rafa Márquez, que debuta como cantante

Santi Márquez, de la cancha al estudio de grabación

Durante años, Santiago buscó seguir los pasos de Rafa Márquez. Formado en las fuerzas básicas de Pumas y luego en las de Atlas, debutó en la categoría Sub-17 del club rojinegro en 2019. Más adelante pasó por Necaxa, donde incluso fue convocado al primer equipo, y en 2024 fue enviado al York United FC, de la Premier League de Canadá. Para el Clausura 2025 firmó con el Atlante, donde jugó con el equipo Sub-23.

Sin embargo, a mediados de mayo, anunció su retiro del futbol. “El futbol puede ser muy traicionero… me fui desilusionando por las cosas que iban pasando”, escribió Santi en sus redes sociales, donde también reconoció que algunas metas ya no tenían sentido para él y que sentía que muchas decisiones que afectaban su carrera no dependían de él.