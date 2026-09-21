La muerte de Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, ha puesto nuevamente la atención sobre la lucha personal que el joven modelo mantuvo durante años contra las adicciones. Meses antes de morir, Presley había viajado a México en busca de ayuda y compartió con sus seguidores parte de esa experiencia.
Presley Gerber estuvo en una clínica de México para tratar sus adicciones meses antes de morir
Presley Gerber estuvo en una clínica de México para tratar sus adicciones meses antes de morir
En marzo de 2026, el joven publicó un video grabado en una clínica de bienestar en Cancún, donde se preparaba para recibir un tratamiento con ibogaína, una sustancia psicodélica que ha sido estudiada por su posible uso en procesos relacionados con el consumo de sustancias.
Su publicación, que hoy cobra un significado distinto tras su fallecimiento, mostraba a un Presley dispuesto a enfrentarse a aquello que, según sus propias palabras, había estado evitando.
En el video que compartió en Instagram, Presley aparecía en un jardín mientras se preparaba para lo que describió como una “Pre Ibogaine Flood Dose”, es decir, una dosis elevada de ibogaína.
Junto a las imágenes, escribió un mensaje en el que habló abiertamente del miedo que sentía ante el procedimiento y de su deseo de que aquella experiencia representara un punto de inflexión en su vida.
“Estaba absolutamente aterrorizado”, reconoció el modelo en su publicación, en la que también explicó que había llegado a ese lugar para enfrentarse a aquello de lo que había estado huyendo.
Presley describió el proceso como una oportunidad para recuperar el rumbo y reencontrarse consigo mismo. También expresó su esperanza de no tener que regresar a ese tipo de tratamiento.
“Rezo para que sea la última vez que tenga que volver”, escribió.
¿Qué es la ibogaína?
La ibogaína es un compuesto psicoactivo que se obtiene de la raíz del arbusto africano Tabernanthe iboga. En los últimos años ha despertado interés por su posible aplicación en tratamientos relacionados con la dependencia de opioides y otras sustancias.
Sin embargo, su uso continúa siendo experimental y no está exento de riesgos. La sustancia puede provocar efectos cardiovasculares graves y no cuenta con aprobación generalizada como tratamiento médico para las adicciones en Estados Unidos. En México existen clínicas que ofrecen tratamientos con ibogaína, aunque eso no significa que sean equivalentes a terapias aprobadas o que sus resultados estén garantizados.
Presley Gerber había hablado antes sobre sus problemas de salud mental
La publicación desde México no fue la primera ocasión en que Presley decidió hablar de sus dificultades personales. En 2023, durante una entrevista en el podcast Studio 22, el modelo se refirió a sus problemas de salud mental y al impacto que habían tenido en su vida.
“La salud mental es un problema. Es una parte muy importante de mi vida; es un trabajo de 24 horas al día, siete días a la semana”, dijo entonces.
En aquella conversación, también explicó que esperaba que compartir su experiencia pudiera ayudar a otras personas que atravesaban situaciones similares, sin importar la naturaleza de sus dificultades.
Su apertura sobre estos temas también fue retomada por su hermana Kaia Gerber en una entrevista con Vogue publicada en agosto de 2026, donde habló sobre la lucha de su hermano contra las adicciones y la manera en que esta situación había impactado a su familia.