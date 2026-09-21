Presley Gerber estuvo en una clínica de México para tratar sus adicciones meses antes de morir

En marzo de 2026, el joven publicó un video grabado en una clínica de bienestar en Cancún, donde se preparaba para recibir un tratamiento con ibogaína, una sustancia psicodélica que ha sido estudiada por su posible uso en procesos relacionados con el consumo de sustancias.

Su publicación, que hoy cobra un significado distinto tras su fallecimiento, mostraba a un Presley dispuesto a enfrentarse a aquello que, según sus propias palabras, había estado evitando.



Presley Gerber, Cindy Crawford y Rande Gerber. (Phillip Faraone/Getty Images)

En el video que compartió en Instagram, Presley aparecía en un jardín mientras se preparaba para lo que describió como una “Pre Ibogaine Flood Dose”, es decir, una dosis elevada de ibogaína.

Junto a las imágenes, escribió un mensaje en el que habló abiertamente del miedo que sentía ante el procedimiento y de su deseo de que aquella experiencia representara un punto de inflexión en su vida.

“Estaba absolutamente aterrorizado”, reconoció el modelo en su publicación, en la que también explicó que había llegado a ese lugar para enfrentarse a aquello de lo que había estado huyendo.



Presley describió el proceso como una oportunidad para recuperar el rumbo y reencontrarse consigo mismo. También expresó su esperanza de no tener que regresar a ese tipo de tratamiento.

“Rezo para que sea la última vez que tenga que volver”, escribió.

