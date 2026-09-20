Selena Gomez responde a quienes critican su nueva apariencia: “La gente quiere congelarme en el tiempo”

Selena Gomez responde a quienes critican su nueva apariencia

Durante una entrevista con People, Selena Gomez habló sobre el paso del tiempo a propósito del primer Beauty Impact Award, reconocimiento que recibió por su trabajo en favor de la salud mental. Lejos de verlo como algo negativo, Selena aseguró que disfruta los cambios que llegan con los años.

“Envejecer ha sido muy divertido. No tengo miedo para nada. Me encanta envejecer”, afirmó.

La actriz de Only Murders in the Building también reconoció que el envejecimiento implica transformaciones físicas, pero considera que eso forma parte natural de estar viva. “Sí, las cosas van a cambiar y algunas se van a debilitar, pero estás viva... Creo que la edad es solo un número en muchos sentidos”, agregó.



Selena Gomez (Getty Images)

Las declaraciones de Selena Gomez también tienen que ver con la imagen que construyó durante algunos de los años más intensos de su carrera. En particular, recordó los looks de maquillaje con ojos ahumados que utilizaba alrededor de 2016 y que recientemente volvieron a despertar comentarios entre sus seguidores.

Aunque guarda buenos recuerdos de aquella época, la artista reconoce que se trató de un periodo completamente diferente de su vida.

“Para ser sincera, los recuerdos de 2016 y todo eso son muy divertidos, pero la gente se pone muy intensa. Siempre bromeo diciendo que creo que la gente quiere congelarme en el tiempo en esa época de mi vida. No sé... quizás era más interesante porque ahora estoy tranquila, lo cual es genial. Pero fue una época tan agitada en mi vida... por supuesto que tenía que lucir un maquillaje de ojos ahumado. ¡Quería verme genial!”, compartió.

Actualmente, Selena prefiere un maquillaje más discreto para su día a día. Incluso cuando recurre al tradicional smokey eye, asegura que ahora lo lleva de una manera diferente: “Ahora me hago un ahumado de ojos, y se ve un poco diferente”, admitió.

Y ante quienes esperan que recupere la apariencia que tenía años atrás, la actriz fue contundente: “Creo que la gente siempre quiere que me vea como antes, y eso simplemente no va a suceder. A veces a la gente no le gusta el look de belleza natural, pero esa es mi identidad ahora, conectar con la belleza natural”, destacó.