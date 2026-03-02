Jaydy Michel, quien tuvo una relación con Alejandro Sanz entre 1999 y 2004 y con quien comparte a su hija mayor, Manuela, fue cuestionada sobre los rumores de romance entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo , quienes han sido vistos juntos durante la gira del cantante por América del Sur. En entrevista, Jaydy reiteró la buena relación que mantiene con el español.
Ex esposa de Alejandro Sanz, Jaydy Michel, reacciona al romance del cantante con Stephanie Cayo
Durante la 40° Edición de los Premios Goya , Jaydy Michel fue entrevistada en la alfombra roja del evento por Europa Press . El medio cuestionó a la actriz si Alejandro Sanz y Stephanie Cayo son pareja, ya que ella mantiene una muy buena relación con el cantante.
“De eso no tengo ni idea y aunque supiera tampoco iba a ser yo quien tenga que decir nada”, respondió la modelo mexicana, quien agregó que “yo eso lo respeto mucho, pero no tengo ni idea”.
“Yo lo único que quiero es, de verdad, que esté bien, qué esté contento, así como yo estoy muy feliz con mi vida y yo creo que entre los dos tenemos ese apoyo que es importante siempre para que nuestra hija esté bien y su familia y mi familia”, así Jaydy deseó lo mejor a Alejandro.
“No importa con quién esté, con que él esté contento, yo estoy feliz”, terminó su comentario la también esposa del jugador mexicano Rafa Márquez, quien declaró estar en un momento muy feliz de su vida.
La relación entre Jaydy Michel y Alejandro Sanz
En 1997, Alejandro Sanz y Jaydy Michel comenzaron una relación y apenas un año después, en 1998, se casaron en una ceremonia en Bali que no tuvo validez ni en México ni en España.
La pareja tuvo una hija, Manuela, quien nació en 2001, actualmente tiene 24 años y estudió la carrera de Diseño de Moda en Guadalajara.
En 2004, circularon rumores de infidelidad por parte del intérprete de Corazón partío con la diseñadora puertorriqueña Valeria Rivera. En 2005, se oficializó la ruptura y tiempo después Alejandro confirmó la existencia de su hijo Alexander, a quien tuvo con Valeria mientras seguía en una relación con Jaydy.
A pesar de las razones de su ruptura, tanto Sanz como Michel han declarado tener una muy buena relación por el bien de su hija, Manuela. En la misma entrevista de Europa Press, Jaydy fue cuestionada sobre el documental del español Cuando nadie me ve, en el que habló sobre su relación con ella y admitió no haber hecho las cosas bien.
“Alejando siempre al final es un hombre muy generoso y creo que tiene esa humildad para siempre abrir su corazón a la gente, entonces yo que creo que lo que él haga y lo que él considere es perfecto”, respondió Jaydy.
“Tenemos muy buena relación,por eso te digo, cada quien, si a él le parecía correcto hacerlo, a mí me parece estupendo y lo bueno es que tiene el apoyo de sus hijos, en este caso yo te puedo decir que tiene mi apoyo y yo creo que ha hecho un buen trabajo”, de esta manera Jaydy Michel reafirmó que tiene una gran relación con Sanz, la cual no fue afectada por el último documental del cantante.
Hasta el momento, ni Alejandro Sanz, ni Stephanie Cayo han hablado sobre los rumores de relación, aunque la aparición de la actriz en el concierto del español en Perú, donde la abrazó frente al público, ha sido suficiente para que muchos fanáticos consideren que el noviazgo ha sido confirmado.