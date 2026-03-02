Ex esposa de Alejandro Sanz, Jaydy Michel, reacciona al romance del cantante con Stephanie Cayo

La relación entre Jaydy Michel y Alejandro Sanz

En 1997, Alejandro Sanz y Jaydy Michel comenzaron una relación y apenas un año después, en 1998, se casaron en una ceremonia en Bali que no tuvo validez ni en México ni en España.

La pareja tuvo una hija, Manuela, quien nació en 2001, actualmente tiene 24 años y estudió la carrera de Diseño de Moda en Guadalajara.

Jaydy y Alejandro comparten una hija: Manuela. (Instagram - @manuela.snzm)

En 2004, circularon rumores de infidelidad por parte del intérprete de Corazón partío con la diseñadora puertorriqueña Valeria Rivera. En 2005, se oficializó la ruptura y tiempo después Alejandro confirmó la existencia de su hijo Alexander, a quien tuvo con Valeria mientras seguía en una relación con Jaydy.

A pesar de las razones de su ruptura, tanto Sanz como Michel han declarado tener una muy buena relación por el bien de su hija, Manuela. En la misma entrevista de Europa Press, Jaydy fue cuestionada sobre el documental del español Cuando nadie me ve, en el que habló sobre su relación con ella y admitió no haber hecho las cosas bien.

“Alejando siempre al final es un hombre muy generoso y creo que tiene esa humildad para siempre abrir su corazón a la gente, entonces yo que creo que lo que él haga y lo que él considere es perfecto”, respondió Jaydy.

“Tenemos muy buena relación,por eso te digo, cada quien, si a él le parecía correcto hacerlo, a mí me parece estupendo y lo bueno es que tiene el apoyo de sus hijos, en este caso yo te puedo decir que tiene mi apoyo y yo creo que ha hecho un buen trabajo”, de esta manera Jaydy Michel reafirmó que tiene una gran relación con Sanz, la cual no fue afectada por el último documental del cantante.

Manuela y Alejandro Sanz mantienen una relación de padre e hija cercana. (Instagram - @manuela.snzm)

Hasta el momento, ni Alejandro Sanz, ni Stephanie Cayo han hablado sobre los rumores de relación, aunque la aparición de la actriz en el concierto del español en Perú, donde la abrazó frente al público, ha sido suficiente para que muchos fanáticos consideren que el noviazgo ha sido confirmado.