Rafa Márquez será el nuevo director técnico de la Selección Nacional tras el Mundial 2026

En el mundo del fútbol mexicano, donde cada semana parece un season finale, los rumores suelen correr más rápido que los goles.
Entre tanto ruido, surgió uno que puso al país en alerta que Rafa Márquez dejaría el proyecto de selección para irse a Rayados. Pero la verdad salió desde la propia FMF (Federación Mexicana de Futbol), En la reunión de los dueños se confirmó que el plan nunca cambió y Márquez está destinado a tomar el mando del Tri después del Mundial 2026.
Publicidad
El rumor que encendió todo el drama
Todo empezó por un comentario que se viralizó en segundos. Un periodista aseguró que Márquez tenía un pie fuera y que el “Turco” Mohamed llegaría a dirigir a la selección. El país futbolero se dividió entre los que compraron la idea y los que no se tragaron el cuento. Pero la FMF tuvo que salir a desactivar el incendio y no hubo ningún cambio.
El contrato ya lo tenía súper claro
Mientras en redes todos hacían teorías dignas de Reddit, Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, explicó algo clave, el contrato de Rafa ya estaba escrito desde el día uno y ahí se especifica exactamente cuándo toma el mando.
Márquez termina su etapa como asistente de Javier Aguirre en 2026 y justo después del Mundial, se convierte en entrenador principal. No hay plot twist, no hay renegociación, no hay plan B escondido, todo estaba previsto. En un entorno donde los proyectos suelen romperse a la mitad, este es un caso raro de una estructura pensada con calma y sin improvisación.
Publicidad
Un plan que ya está en full motion
Para reforzar que no están improvisando, Sisniega también contó que ya hubo reuniones formales con Duilio Davino (director deportivo de la Selección Mexicana) y con el propio Rafa. No fueron pláticas casuales, están definiendo cuerpo técnico, plan de trabajo, scouting y estructura para el ciclo 2026–2030.
Nada de esperar al último minuto, la idea es que cuando Márquez tome el control, todo esté listo. La FMF insiste en que este proceso está caminando desde hace meses y que buscan un Tri con visión a largo plazo, algo que la afición lleva años pidiendo a gritos.
Márquez no ha dejado de trabajar
Mientras afuera se discutía si se quedaba o no, Márquez seguía metido en la chamba como si nada. Ha estado involucrado en procesos juveniles, seguimiento de nuevos talentos y hasta estuvo presente en el Mundial Sub-20 observando jugadores.
La FMF destacó su participación activa, diciendo que Rafa no solo cumple con lo que le toca, sino que ya está pensando como futuro head coach. Su enfoque ha sido construir hacia ese momento, entendiendo qué perfiles necesita el Tri para el próximo salto. En un proyecto de selección, es oro puro.
Publicidad
La historia que lo respalda
Rafa no llega por simpatía ni nostalgia. Llega porque su trayectoria habla sola:multicampeón con el Barcelona, figura histórica del Tri, cinco Mundiales, seis Copas América y dos Copas Oro. Es uno de esos jugadores que cambió la historia del fútbol mexicano y que ahora quiere hacerlo desde el banquillo. Él mismo lo dijo en 2024, dirigir un Mundial es una vitrina gigante y si hace un gran trabajo, incluso podría abrirse una puerta de regreso al Barcelona. Márquez entiende el peso de lo que está por tomar y por eso busca hacerlo al siguiente nivel.