Rafa Márquez será el nuevo director técnico de la Selección Nacional tras el Mundial 2026

El rumor que encendió todo el drama

Todo empezó por un comentario que se viralizó en segundos. Un periodista aseguró que Márquez tenía un pie fuera y que el “Turco” Mohamed llegaría a dirigir a la selección. El país futbolero se dividió entre los que compraron la idea y los que no se tragaron el cuento. Pero la FMF tuvo que salir a desactivar el incendio y no hubo ningún cambio.

(Manuel Velasquez/Getty Images)

El contrato ya lo tenía súper claro

Mientras en redes todos hacían teorías dignas de Reddit, Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, explicó algo clave, el contrato de Rafa ya estaba escrito desde el día uno y ahí se especifica exactamente cuándo toma el mando.

Márquez termina su etapa como asistente de Javier Aguirre en 2026 y justo después del Mundial, se convierte en entrenador principal. No hay plot twist, no hay renegociación, no hay plan B escondido, todo estaba previsto. En un entorno donde los proyectos suelen romperse a la mitad, este es un caso raro de una estructura pensada con calma y sin improvisación.