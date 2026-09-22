Michelle Salas revela cómo se enteró de la muerte de su abuela Silvia Pinal: Fue duro y frustrante

Michelle Salas estaba en Madrid cuando murió Silvia Pinal

La distancia hizo todavía más complicada aquella despedida. Cuando Silvia Pinal murió, Michelle Salas se encontraba en Madrid, por lo que tuvo que recibir la noticia lejos de México y regresar cuando la actriz ya había fallecido.

“En otra nota personal, falleció mi bisabuela… y nada. En verdad, todavía me cuesta bastante hablar de eso. El otro día me puse así sentimental igual porque yo era muy muy cercana a ella”.

La modelo explicó que encontrarse a miles de kilómetros de México incrementó su frustración, especialmente porque no pudo llegar a tiempo para acompañar a Silvia durante sus últimos momentos.



Silvia Pinal y Michelle Salas. (Instagram)

“Para mí fue bastante duro. Yo estaba en Madrid además y estaba a 12 horas, entonces como que me frustró mucho el mismo hecho de estar tan lejos y de aterrizar en México y que ya se haya ido; fue como superdoloroso para mí, pero a la vez luego también entendí que yo creo que ella misma no quería que yo la viera irse”.

Michelle también reconoció que le impactó saber que prácticamente fue la única persona de su familia que no estuvo junto a Silvia Pinal antes de su muerte. Con el paso del tiempo, sin embargo, ha encontrado otra manera de interpretar aquella ausencia.

“Todo mundo estaba con ella y yo casi que fui la única persona que no la vio irse y siento que, dentro de todo, las personas deciden cuándo irse y cómo irse y yo creo que eso fue algo que hoy en día lo asimilo así y como que estoy más tranquila porque a lo mejor si lo hubiera visto me hubiera costado todavía mucho más”.