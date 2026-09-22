Para Michelle Salas , la muerte de Silvia Pinal dejó una herida que todavía le cuesta poner en palabras. La modelo recordó a su bisabuela en un video publicado en su canal de YouTube y habló de uno de los momentos más dolorosos que ha vivido en los últimos años.
Michelle Salas revela cómo se enteró de la muerte de su abuela Silvia Pinal: Fue duro y frustrante
Michelle Salas estaba en Madrid cuando murió Silvia Pinal
La distancia hizo todavía más complicada aquella despedida. Cuando Silvia Pinal murió, Michelle Salas se encontraba en Madrid, por lo que tuvo que recibir la noticia lejos de México y regresar cuando la actriz ya había fallecido.
“En otra nota personal, falleció mi bisabuela… y nada. En verdad, todavía me cuesta bastante hablar de eso. El otro día me puse así sentimental igual porque yo era muy muy cercana a ella”.
La modelo explicó que encontrarse a miles de kilómetros de México incrementó su frustración, especialmente porque no pudo llegar a tiempo para acompañar a Silvia durante sus últimos momentos.
“Para mí fue bastante duro. Yo estaba en Madrid además y estaba a 12 horas, entonces como que me frustró mucho el mismo hecho de estar tan lejos y de aterrizar en México y que ya se haya ido; fue como superdoloroso para mí, pero a la vez luego también entendí que yo creo que ella misma no quería que yo la viera irse”.
Michelle también reconoció que le impactó saber que prácticamente fue la única persona de su familia que no estuvo junto a Silvia Pinal antes de su muerte. Con el paso del tiempo, sin embargo, ha encontrado otra manera de interpretar aquella ausencia.
“Todo mundo estaba con ella y yo casi que fui la única persona que no la vio irse y siento que, dentro de todo, las personas deciden cuándo irse y cómo irse y yo creo que eso fue algo que hoy en día lo asimilo así y como que estoy más tranquila porque a lo mejor si lo hubiera visto me hubiera costado todavía mucho más”.
Los recuerdos que Michelle Salas conserva de Silvia Pinal
Aunque no pudo estar presente para despedirla, Michelle Salas destacó que su relación con Silvia Pinal estuvo marcada por numerosos momentos compartidos. La modelo pertenece a la cuarta generación de la familia Pinal y en diferentes ocasiones mostró públicamente el cariño que sentía por su bisabuela.
Al recordar su personalidad y legado, Michelle destacó especialmente las cualidades que siempre admiró en ella:
“Pero bueno, era una persona impecable, con un corazón enorme, con un talento bellísimo y tengo demasiados buenos recuerdos y en algún momento se los compartí”.
Silvia Pinal murió el 28 de noviembre de 2024, a los 93 años, en la Ciudad de México. Su fallecimiento marcó el final de una trayectoria de más de siete décadas en el cine, el teatro y la televisión, además de despedir a una de las figuras más representativas de la Época de Oro del cine mexicano.
La actriz había sido hospitalizada días antes de su muerte debido a problemas de salud. Tras conocerse la noticia, familiares, amigos y numerosas figuras del espectáculo acudieron a despedirla y recordar su trayectoria.
Para Michelle, aquella pérdida también estuvo marcada por una circunstancia que durante un tiempo le resultó especialmente difícil: no haber podido estar en México cuando su bisabuela murió. Ahora, con mayor distancia, la modelo ha encontrado una forma de aceptar que quizá aquella despedida ocurrió de la manera que Silvia Pinal habría querido.