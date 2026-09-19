Lily Collins dice "au revoir" y se despide de 'Emily in Paris' en el último día de rodaje de la exitosa serie de Netflix

“Estoy sin palabras. Es imposible encontrar las palabras para explicar lo que este viaje ha significado para mí”, escribió Collins en Instagram al recordar el camino que comenzó cuando la serie inició su producción en 2019, antes de su estreno en octubre de 2020.

La actriz agradeció especialmente a Darren Star, creador de la serie, por imaginar a Emily, una estadounidense que llega a París para trabajar en una agencia de marketing y que termina enfrentando cambios profesionales, relaciones amorosas y una vida muy distinta a la que conocía en Chicago.



Lily Collins se despide de 'Emily in Paris' en el último día de rodaje de la serie (GIULIA PARMIGIANI/NETFLIX)

“Durante tantos años, Emily fue parte de mi vida y, en cada temporada, siguió sorprendiéndome, inspirándome y desafiándome”, señaló.

Lily Collins se despide de Emily Cooper

En su mensaje, Collins agradeció a Star por confiarle el personaje y por crear a esa estadounidense “eternamente optimista” que constantemente sale de su zona de confort mientras aprende a confiar en sí misma y en las personas que encuentra en su nueva vida.

También dedicó palabras al equipo de producción, escritores, directores y compañeros de reparto, a quienes describió como una familia.



Lily Collins se despide de 'Emily in Paris' en el último día de rodaje de la serie ( /CAROLINE DUBOIS/NETFLIX)

“Ustedes hicieron a Emily, Emily. Hicieron que este mundo se sintiera como casa”, escribió la actriz.

Collins también reconoció a los espectadores que acompañaron la serie durante sus seis temporadas: “Merci a todos los que nos apoyaron durante estos siete años y seis temporadas, manteniéndonos inspirados para soñar más grande durante nuestra aventura”.

El mensaje terminó con una frase que marca la despedida definitiva del personaje: “Esto me cambió para siempre. Au revoir, Emily Cooper”.