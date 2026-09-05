Michelle Salas cocina para Luis Miguel y revela cuál es su receta estrella

La hija de Luis Miguel fue cuestionada sobre cómo se encuentra el intérprete y si ha tenido oportunidad de hablar con él, por lo que dejó claro que todo marcha bien.

“Ay, todo muy bien. Muchas gracias por preguntar y por estar pendientes. Gracias a Dios todo superbién. Ya saben también que bueno se desatan rumores y hay veces que con el tema de la salud es muy delicado hacer como que rumores. Entonces, pero gracias a Dios todo superbién”, declaró Michelle.

Sobre la reciente visita de su papá a México para grabar un comercial para una marca de refrescos, la socialité explicó que no coincidieron en cuestiones laborales, pues ambos prefieren respetar sus respectivos espacios profesionales.

“Pues en trabajo no, la verdad como que cada quien tiene su espacio de trabajo y así. Yo creo que necesita su concentración”, comentó.

Pero uno de los momentos más curiosos de la conversación ocurrió cuando le preguntaron si alguna vez le ha cocinado chilaquiles a su papá. Michelle confirmó que sí ha preparado comida para Luis Miguel y reveló que al cantante le encanta cómo prepara los alimentos.

“Sí, le he cocinado, eh. Le gusta mucho mi sazón”, afirmó.

Al hablar sobre sus especialidades en el arte culinario, Michelle Salas aseguró que uno de sus platillos estrella es la pasta a la boloñesa, mientras que el pesto es una preparación que destaca por hacer su esposo.

“La boloñesa, la boloñesa me queda wow. Y la pesto la hace mi esposo espectacular, entonces siempre hacemos”, compartió.

