Michelle Salas sumó un nuevo momento internacional a su carrera. L a influencer y empresaria mexicana apareció como invitada especial durante el partido entre Noruega e Inglaterra, en el Estadio Miami, donde al finalizar el encuentro entregó un reconocimiento al futbolista inglés Jude Bellingham, una de las grandes figuras del torneo.
El inesperado encuentro entre Michelle Salas y Jude Bellingham tras el triunfo de Inglaterra
Michelle Salas y Jude Bellingham protagonizan uno momentazo
Su presencia no pasó desapercibida. Además de desfilar sobre el césped frente a miles de aficionados y millones de espectadores, Salas compartió escenario con algunas de las personalidades más importantes del deporte y el entretenimiento en uno de los eventos más vistos del año.
Tras el silbatazo final, la influencer se dirigió al área donde se llevó a cabo la ceremonia de premiación. A través de sus redes sociales compartió una selfie acompañada del mensaje: "De camino a entregar el Superior Player of the Match", adelantando su participación en uno de los momentos más importantes de la jornada.
En una publicación a través de Instagram, la modelo compartió la foto del momento en la que posa junto a Jude Bellingham, una de las máximas estrellas del Mundial 2026 que más han destacado en esta edición.
Michelle Salas consolida su presencia en la escena internacional
En los últimos años, Michelle Salas ha construido una sólida carrera en la industria de la moda como modelo, empresaria e influencer. Ha colaborado con firmas de lujo como Dolce & Gabbana, Carolina Herrera, Tommy Hilfiger y Michael Kors, además de asistir regularmente a las semanas de la moda de Milán, París y Nueva York.
Su presencia en la final del Mundial 2026 confirma el alcance internacional que ha conseguido más allá de su faceta como creadora de contenido. La hija de Luis Miguel y Stephanie Salas se ha convertido en una de las mexicanas con mayor proyección en el mundo de la moda y el lifestyle, consolidando su imagen en eventos de alto perfil.