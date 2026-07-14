El inesperado encuentro entre Michelle Salas y Jude Bellingham tras el triunfo de Inglaterra

Michelle Salas y Jude Bellingham protagonizan uno momentazo

Su presencia no pasó desapercibida. Además de desfilar sobre el césped frente a miles de aficionados y millones de espectadores, Salas compartió escenario con algunas de las personalidades más importantes del deporte y el entretenimiento en uno de los eventos más vistos del año.

El inesperado encuentro entre Michelle Salas y Jude Bellingham (Instagram)

Tras el silbatazo final, la influencer se dirigió al área donde se llevó a cabo la ceremonia de premiación. A través de sus redes sociales compartió una selfie acompañada del mensaje: "De camino a entregar el Superior Player of the Match", adelantando su participación en uno de los momentos más importantes de la jornada.

En una publicación a través de Instagram, la modelo compartió la foto del momento en la que posa junto a Jude Bellingham, una de las máximas estrellas del Mundial 2026 que más han destacado en esta edición.