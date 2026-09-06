Alejandra Guzmán revela cómo enfrenta el duelo por Silvia Pinal en su gira

Para Alejandra Guzmán , el proyecto también se ha convertido en una manera de seguir procesando la ausencia de su madre. El cariño que el público conserva por Silvia Pinal se refleja en cada presentación y, para la cantante, compartir ese recuerdo con sus seguidores hace que el homenaje tenga todavía más sentido.

“Yo creo que la gente que admira a mi mami, me conoce a mí desde chiquita y, pues es el mejor homenaje y el mejor luto que puedo hacer con mi dolor porque la extraño”, expresó Alejandra.



Alejandra Guzmán y Silvia Pinal (Instagram/laguzman)

El nombre de la gira surgió de Los que nos quedamos, canción que Alejandra lanzó en mayo de 2026 como homenaje a Silvia Pinal. El tema habla de quienes tienen que continuar con su vida después de perder a alguien importante y refleja el momento personal que atraviesa la cantante desde la muerte de su madre.

Silvia Pinal murió el 28 de noviembre de 2024, a los 93 años. Desde entonces, Alejandra ha encontrado en la música una forma de mantener presente a su madre y de expresar lo que significa aprender a vivir con su ausencia.

La relación entre ambas también estuvo marcada por la carrera artística de Silvia. Alejandra creció viendo a sus padres, Silvia Pinal y Enrique Guzmán, sobre los escenarios y desde pequeña estuvo cerca de la música y el espectáculo. Con el paso de los años, la cantante ha reconocido la influencia que tuvo su madre en su formación y el respaldo que recibió de ella para construir su propia carrera.

“Los que nos quedamos” tiene, además, un significado distinto al de otro tema con el que Alejandra habló sobre su relación con Silvia. En 1988, cuando comenzaba su trayectoria musical, lanzó “Bye mamá”, una canción relacionada con la necesidad de una hija de encontrar su propio camino. Ahora, casi cuatro décadas después, la perspectiva es otra: Alejandra canta desde el lugar de quien tuvo que despedirse de su madre y aprender a continuar.