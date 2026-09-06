Alejandra Guzmán atraviesa una nueva etapa en su carrera con Los que nos quedamos Tour 2026, una gira que tiene un significado especial para ella porque está dedicada a la memoria de su mamá, Silvia Pinal . Después de uno de sus conciertos, la cantante habló con El Gordo y La Flaca sobre la respuesta que ha tenido el espectáculo y sobre lo que representa llevar este homenaje a los escenarios.
Alejandra Guzmán revela cómo enfrenta el duelo por Silvia Pinal en su gira
Alejandra Guzmán revela cómo enfrenta el duelo por Silvia Pinal en su gira
Para Alejandra Guzmán , el proyecto también se ha convertido en una manera de seguir procesando la ausencia de su madre. El cariño que el público conserva por Silvia Pinal se refleja en cada presentación y, para la cantante, compartir ese recuerdo con sus seguidores hace que el homenaje tenga todavía más sentido.
“Yo creo que la gente que admira a mi mami, me conoce a mí desde chiquita y, pues es el mejor homenaje y el mejor luto que puedo hacer con mi dolor porque la extraño”, expresó Alejandra.
El nombre de la gira surgió de Los que nos quedamos, canción que Alejandra lanzó en mayo de 2026 como homenaje a Silvia Pinal. El tema habla de quienes tienen que continuar con su vida después de perder a alguien importante y refleja el momento personal que atraviesa la cantante desde la muerte de su madre.
Silvia Pinal murió el 28 de noviembre de 2024, a los 93 años. Desde entonces, Alejandra ha encontrado en la música una forma de mantener presente a su madre y de expresar lo que significa aprender a vivir con su ausencia.
La relación entre ambas también estuvo marcada por la carrera artística de Silvia. Alejandra creció viendo a sus padres, Silvia Pinal y Enrique Guzmán, sobre los escenarios y desde pequeña estuvo cerca de la música y el espectáculo. Con el paso de los años, la cantante ha reconocido la influencia que tuvo su madre en su formación y el respaldo que recibió de ella para construir su propia carrera.
“Los que nos quedamos” tiene, además, un significado distinto al de otro tema con el que Alejandra habló sobre su relación con Silvia. En 1988, cuando comenzaba su trayectoria musical, lanzó “Bye mamá”, una canción relacionada con la necesidad de una hija de encontrar su propio camino. Ahora, casi cuatro décadas después, la perspectiva es otra: Alejandra canta desde el lugar de quien tuvo que despedirse de su madre y aprender a continuar.
Alejandra Guzmán lleva su duelo al escenario
Por eso, los conciertos de esta gira representan algo más para Alejandra Guzmán que una serie de presentaciones. Cada noche, el recuerdo de Silvia Pinal forma parte del espectáculo y del vínculo que la cantante mantiene con un público que también reconoce el legado de la actriz.
La muerte de Silvia marcó profundamente a Alejandra, pero la cantante ha encontrado en su carrera una forma de seguir adelante sin dejar atrás la memoria de su madre. La música se convirtió en ese punto de encuentro entre el dolor y el recuerdo.
Con Los que nos quedamos Tour 2026, Alejandra comparte esa experiencia con sus seguidores y convierte una pérdida personal en un homenaje que también conecta con quienes han vivido la ausencia de alguien querido. Para ella, seguir cantando es también una manera de mantener cerca a Silvia Pinal.