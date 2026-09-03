Michelle Salas revela detalles sobre la salud de su papá, Luis Miguel

Michelle Salas revela detalles de la salud de Luis Miguel

Michelle Salas llegó de buen humor y contó incluso que estaba disfrutando de su estancia en Monterrey.

“Sí, claro, encantadísima de estar aquí en Monterrey. Me vine a echar mis taquitos que me encantan”, comentó entre risas.



Luis Miguel y Michelle Salas (Agencias)

Pero la conversación dio un giro cuando le preguntaron directamente por el estado de salud de su papá. Sin entrar en detalles sobre las versiones que han circulado, la modelo aseguró que Luis Miguel está bien.

“Todo muy bien, gracias a Dios. Todo perfecto, está super bien, descansando, a gusto, en verdad todo bien”, descartando que exista algún motivo de preocupación y señaló que su papá se encuentra tranquilo.





Las preguntas sobre Luis Miguel continuaron por lo que le preguntaron sobre lo que viene para el cantante. Aunque prefirió no revelar demasiado, dejó claro que está preparándose para sus siguientes proyectos: “Alistándose para lo que viene”, agregó.