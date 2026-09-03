Michelle Salas estuvo en Monterrey como invitada especial de Tiffany y, aunque el motivo de su visita era un evento de la firma, inevitablemente las preguntas sobre Luis Miguel estuvieron presentes. En las últimas semanas han circulado distintas versiones sobre la salud del cantante, entre ellas una supuesta hospitalización en Nueva York y una presunta operación del corazón.
Michelle Salas revela detalles sobre la salud de su papá, Luis Miguel
Michelle Salas revela detalles de la salud de Luis Miguel
Michelle Salas llegó de buen humor y contó incluso que estaba disfrutando de su estancia en Monterrey.
“Sí, claro, encantadísima de estar aquí en Monterrey. Me vine a echar mis taquitos que me encantan”, comentó entre risas.
Pero la conversación dio un giro cuando le preguntaron directamente por el estado de salud de su papá. Sin entrar en detalles sobre las versiones que han circulado, la modelo aseguró que Luis Miguel está bien.
“Todo muy bien, gracias a Dios. Todo perfecto, está super bien, descansando, a gusto, en verdad todo bien”, descartando que exista algún motivo de preocupación y señaló que su papá se encuentra tranquilo.
Las preguntas sobre Luis Miguel continuaron por lo que le preguntaron sobre lo que viene para el cantante. Aunque prefirió no revelar demasiado, dejó claro que está preparándose para sus siguientes proyectos: “Alistándose para lo que viene”, agregó.
Michelle Salas trabaja en nuevos proyectos
Michelle Salas también aprovechó el encuentro con los reporteros para contar que ella misma se encuentra trabajando en varias cosas que todavía no ha hecho públicas. Explicó que su reciente ausencia de algunos eventos y de sus redes sociales tiene que ver precisamente con estos planes.
“Súper, bien, tranquila. Estoy trabajando en proyectos personales que ya les contaré. Estoy cocinando varias cosas. He estado medio ausente, pero es por algo, así que se viene algo”.
Michelle no quiso adelantar de qué se tratan esos proyectos, pero dejó claro que pronto compartirá más información. Y mientras los planes profesionales ocupan buena parte de su tiempo, la vida en pareja fue otro tema que salió a relucir. Cuando le preguntaron si contempla ampliar su familia, respondió con humor y dejó entrever que podría ser algo que ocurra próximamente.
“Ah, ya pronto. Ya pronto. Ya pronto me pongo a trabajar”, comentó entre risas.