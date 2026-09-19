En el 'Batman Day' recordamos los actores, directores y títulos que han construido la leyenda del 'Hombre Murciélago'

En 2019, por ejemplo, la “Bati-señal” se proyectó en ciudades como Londres, París, Roma, Tokio, Los Ángeles y Ciudad de México para conmemorar los 80 años del personaje.

La transformación del héroe de Ciudad Gótica o Gotham en un ícono de la cultura pop no puede entenderse sin conocer su historia y evolución en el live-action y su salto de la televisión al cine.

'Batman Day': la celebración internacional del Hombre Murciélago se conmemora el 19 de septiembre (Cortesía: Warner Bros.)





Adam West llevó al Batman de televisión al cine

Si bien Lewis Wilson fue el primer actor en encarnar al Hombre Murciélago en 1943, en una serie de 15 capítulos producida por Columbia Pictures y que se proyectó en el cine, en realidad el primer largometraje de Batman protagonizada por actores reales llegó en 1966, derivada de la popular serie de televisión que protagonizaban Adam West como Bruce Wayne/Batman y Burt Ward como Robin.

La película fue dirigida por Leslie H. Martinson y mantuvo el tono deliberadamente cómico y colorido de la serie. Esa versión pertenece a una continuidad distinta de las películas posteriores y representa una etapa en la que Batman era presentado como un héroe familiar, lleno de recursos tecnológicos y con un sentido del humor muy marcado.

DC reconoce Batman (1966) como el punto de partida de su recorrido de películas live-action y sitúa la producción dentro del mismo universo de la serie televisiva de los años 60.

West quedó asociado durante décadas con una interpretación que se apartaba del Batman oscuro que posteriormente dominaría el cine. Su versión, de hecho, se convirtió en una referencia que otras producciones recuperarían con el paso del tiempo.