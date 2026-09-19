Rodrigo García Saiz lleva ‘Morro’, la historia de un veterinario y el perro de un jefe del narco, a San Sebastián

El vínculo entre ambos es el punto de partida de una historia que aborda el narcotráfico en México desde una perspectiva distinta. García Saiz explicó a AFP que le llamó la atención la "devoción" que algunos capos sienten por sus perros.



'Morro', película del director mexicano Rodrigo García Saiz, presentada en el Festival de San Sebastián 2026 (Instagram / Morro Film)

"Los animales no juzgan, ¿no? Son muy fieles, muy honestos, muy puros", dijo el director. Para él, existe una contradicción entre "tener a un amo (...) sanguinario" y que ese mismo animal pueda relacionarse con una persona noble.

'Morro': una historia de esperanza en medio de la violencia

La relación entre Mateo, interpretado por Gustavo Sánchez Parra, y el perro permite a García Saiz apartarse de la representación habitual del narcotráfico en el cine.

Con esta historia, el cineasta buscó "dar un poco de esperanza" y mostrar "cómo la ternura y el amor pueden ser una medicina para estos tiempos violentos".



'Morro', película del director mexicano Rodrigo García Saiz, presentada en el Festival de San Sebastián 2026 (ANDER GILLENEA/AFP)

El problema del narcotráfico, reconoce, es importante en México, pero su interés estaba en otro punto: "poner foco en lo que sobrevive ahí, en estas personas que después de esta tormenta siguen sosteniéndose de pie, siguen luchando a pesar del dolor", señaló el director.

Ese enfoque explica también la presencia de Poncho, un joven integrante de una banda interpretado por Ernesto Meléndez, y de Isabel, una adolescente a quien da vida Anna Díaz.

La pareja representa, de acuerdo con el director, "la desesperanza y el olvido de que juzgamos mucho a estos chicos que desafortunadamente caen en estas redes pero, al mismo tiempo, no tienen otra salida de vida".

