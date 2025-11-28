Michelle Salas recuerda a Silvia Pinal, "su musa", a un año de su partida

A un año de su partida, así recuerda Michelle Salas a Silvia Pinal

A través de sus historias de Instagram, Michelle Salas describió a su bisabuela, Silvia Pinal como una “musa”, reconociendo la influencia profunda que tuvo en su vida.

“Un 28 de noviembre sólo me recuerda que la vida siempre se siente más bonita cuando te pienso”, escribió.

Michelle Salas recuerda a su bisabuela Silvia Pinal a un año de su muerte. (Instagram)

Asimismo, la influencer confesó que Silvia fue una de las figuras más influyentes en su vida, y aseguró sentirse profundamente agradecida por haber construido con ella un vínculo tan especial y poderoso: “Gracias por todo lo que sembraste en mí… Te adoro con el alma, abuelita mía. Siempre estás conmigo, cerquita del corazón”, finalizó.