Michelle Salas recuerda a Silvia Pinal, "su musa", a un año de su partida

Este 28 de noviembre se cumple un año de la muerte de Silvia Pinal , considerada una leyenda del cine y la televisión mexicana, y su bisnieta Michelle Salas quiso rendirle un homenaje público. Con un emotivo mensaje en redes sociales, Michelle compartió fotos de la actriz junto a ella, donde dejó claro cuánto la extraña.
A un año de su partida, así recuerda Michelle Salas a Silvia Pinal
A través de sus historias de Instagram, Michelle Salas describió a su bisabuela, Silvia Pinal como una “musa”, reconociendo la influencia profunda que tuvo en su vida.
“Un 28 de noviembre sólo me recuerda que la vida siempre se siente más bonita cuando te pienso”, escribió.
Asimismo, la influencer confesó que Silvia fue una de las figuras más influyentes en su vida, y aseguró sentirse profundamente agradecida por haber construido con ella un vínculo tan especial y poderoso: “Gracias por todo lo que sembraste en mí… Te adoro con el alma, abuelita mía. Siempre estás conmigo, cerquita del corazón”, finalizó.
Cancelan el homenaje público por el primer aniversario luctuoso de Silvia Pinal
El homenaje planeado para conmemorar el primer aniversario luctuoso de Silvia Pinal fue cancelado de última hora. A pesar de que originalmente se contemplaba un acto en su memoria en el Panteón Jardín donde reposan sus restos, fue Sylvia Pasquel quien habría cambiado los planes.
Durante una reciente emisión del programa de Maxine Woodside, el reportero Ernesto Buitrón reveló que Pasquel ordenó que la conmemoración se realizara de forma privada, restringiendo el acceso únicamente a los familiares directos, sin asistencia de prensa, amigos, colegas del medio artístico o público general.
"Hace unos momentos supimos que el homenaje se canceló por órdenes de doña Sylvia Pasquel, no quiere a prensa, no quiere a amigos, no quiere artistas, no quiere nada en el panteón, al parecer ahí hay un tema de que ella quiere hacerlo privado de que solamente sean ella y sus hermanos”, dijo Buitrón.
La decisión sorprendió a quienes se habían preparado para participar, pues una funeraria ya tenía listo el protocolo para recibir a medios y seguidores.