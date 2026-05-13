Alejandra Guzmán presentó su nuevo sencillo, “Los que nos quedamos”, un tema dedicado a su mamá, Silvia Pinal. Durante una emotiva conferencia de prensa, la cantante habló abiertamente sobre el duelo que ha enfrentado tras la muerte de la diva del cine mexicano y reveló que pondrá a la venta la histórica casa de la actriz.
Alejandra Guzmán revela qué pasará con la casa de Silvia Pinal: “Mi parte la pienso vender
Alejandra Guzmán revela que venderá la casa de Silvia Pinal
Alejandra Guzmán presentó su nuevo sencillo “Los que nos quedamos”, un tema con el que rinde un homenaje a su mamá, Silvia Pinal. No obstante, más allá del lanzamiento musical, la cantante sorprendió al revelar que tiene planes de vender su parte de la casa de la fallecida actriz en la que todavía viven algunos miembros de la familia.
“Yo me salí de la casa cuando tenía 17 años y mis hermanos siguen viviendo en esa casa. Entonces, mi parte ya la estoy arreglando y la pienso vender”, comentó.
La casa donde vivió Silvia Pinal, ubicada en Jardines del Pedregal está dividida en tres partes entre sus hijos: Luis Enrique Guzmán, Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel. La propiedad incluye amplios jardines, una alberca con diseño de concha, biblioteca y un salón de juegos.
Durante su encuentro con la prensa, Alejandra Guzmán también habló sobre la herencia que recibió tras la muerte de Silvia Pinal. La cantante reveló que desde hace muchos años le pedía a la actriz quedarse con el cuadro que le pintó Diego Rivera.
Aunque aseguró que el mayor legado de su madre vive en todo lo que le enseñó y en lo que lleva “en la sangre”, Alejandra confirmó que finalmente heredó la famosa obra del reconocido muralista mexicano: “De mi madre he heredado muchas cosas, pero yo lo llevo en la sangre, ¿sabes?, lo que realmente vale para mí es lo que me enseñó su vida, pero siempre estuve chin… por ese cuadro de mi mamá. Le decía: ‘Ay mami, no me des nada más que el cuadro’, porque a mí me gusta pintar, pinto desde chiquita, entonces jamás pensé que me lo fuera a dejar a mí”, confesó la cantante.
Alejandra también explicó que actualmente el cuadro no está en su poder, ya que se encuentra en proceso de restauración en Nueva York: “Lo están restaurando, fui al lugar, está en Nueva York, por un amigo, Eugenio López, entonces estoy tratando de que todo esté en orden hasta que se resuelva la situación”, agregó.
Alejandra Guzmán revela el especial recuerdo que conserva de Silvia Pinal
Uno de los momentos más conmovedores durante la conferencia de prensa en la que Alejandra Guzmán presentó su nuevo sencillo, “Los que nos quedamos”, llegó cuando la cantante mostró el dije que lleva colgado al cuello y explicó que contiene un diamante elaborado con cenizas de su mamá.
“Un diamante que se hace a 50 mil millones de atmósferas… sacamos de las cenizas de mi madre y aquí traigo a mi mamita”, dijo entre lágrimas. “Se me hizo espectacular y la convertí en diamante, pero para mí siempre ha brillado mucho más que un diamante”, agregó visiblemente emocionada.
La cantante reveló que la canción nació después de atravesar un profundo proceso personal, asegurando que decidió componerla cuando finalmente pudo vivir su duelo con claridad y sobriedad: “Yo la hice después de dejar de tomar y de realmente vivir mi luto. Y lo quise hacer así, ¿sabes? Lo quise hacer en mis cinco sentidos”, expresó.
Alejandra aseguró sentirse en paz con los últimos años que compartió con su mamá y confesó que siempre fue considerada “la hija más necia” de la familia: “Creo que soy la hija más luchona, más necia… pero logré lo que yo quería gracias a ella”, recalcó.