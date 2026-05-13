Alejandra Guzmán revela qué pasará con la casa de Silvia Pinal: “Mi parte la pienso vender

Alejandra Guzmán revela que venderá la casa de Silvia Pinal

Alejandra Guzmán presentó su nuevo sencillo “Los que nos quedamos”, un tema con el que rinde un homenaje a su mamá, Silvia Pinal. No obstante, más allá del lanzamiento musical, la cantante sorprendió al revelar que tiene planes de vender su parte de la casa de la fallecida actriz en la que todavía viven algunos miembros de la familia.

Alejandra Guzmán y Silvia Pinal (Instagram)

“Yo me salí de la casa cuando tenía 17 años y mis hermanos siguen viviendo en esa casa. Entonces, mi parte ya la estoy arreglando y la pienso vender”, comentó.

La casa donde vivió Silvia Pinal, ubicada en Jardines del Pedregal está dividida en tres partes entre sus hijos: Luis Enrique Guzmán, Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel. La propiedad incluye amplios jardines, una alberca con diseño de concha, biblioteca y un salón de juegos.

Durante su encuentro con la prensa, Alejandra Guzmán también habló sobre la herencia que recibió tras la muerte de Silvia Pinal. La cantante reveló que desde hace muchos años le pedía a la actriz quedarse con el cuadro que le pintó Diego Rivera.

Silvia Pinal frente al cuadro que le pintó Diego Rivera. (Carlos Aranda/Revista Quién. )

Aunque aseguró que el mayor legado de su madre vive en todo lo que le enseñó y en lo que lleva “en la sangre”, Alejandra confirmó que finalmente heredó la famosa obra del reconocido muralista mexicano: “De mi madre he heredado muchas cosas, pero yo lo llevo en la sangre, ¿sabes?, lo que realmente vale para mí es lo que me enseñó su vida, pero siempre estuve chin… por ese cuadro de mi mamá. Le decía: ‘Ay mami, no me des nada más que el cuadro’, porque a mí me gusta pintar, pinto desde chiquita, entonces jamás pensé que me lo fuera a dejar a mí”, confesó la cantante.

Alejandra también explicó que actualmente el cuadro no está en su poder, ya que se encuentra en proceso de restauración en Nueva York: “Lo están restaurando, fui al lugar, está en Nueva York, por un amigo, Eugenio López, entonces estoy tratando de que todo esté en orden hasta que se resuelva la situación”, agregó.