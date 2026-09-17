Dakota Johnson y Machine Gun Kelly estarían comenzando una relación sentimental después de varios meses de encuentros discretos. De acuerdo con una fuente cercana al músico, ambos se conocían desde antes, pero su vínculo se volvió más cercano después de coincidir en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce .
Dakota Johnson y Machine Gun Kelly fueron vistos juntos en Nueva York, ¿nuevo romance en Hollywood?
Dakota Johnson y Machine Gun Kelly estarían saliendo en secreto
La celebración, realizada en julio en el Madison Square Garden de Nueva York, habría sido el punto de partida para una conexión que comenzó con amistad y mensajes frecuentes. Ahora, según la misma fuente, Dakota Johnson y Machine Gun Kelly pasan más tiempo juntos y exploran qué rumbo puede tomar su relación.
“Ya se conocían, pero congeniaron enseguida”, aseguró la fuente a la revista People. Dakota y Colson Baker, nombre real de MGK, “empezaron siendo amigos y se enviaban mensajes de texto con frecuencia, pero ahora pasan más tiempo juntos”, añadió.
“Es un comienzo muy reciente, pero están muy enamorados”, agregó la fuente, quien también señaló que el cantante de Emo Girl está muy interesado en la actriz y ha hablado de ella con sus amigos.
Según el informante, Gun Kelly considera que Dakota es “increíble”. Sin embargo, la pareja todavía no habría establecido una etiqueta para su relación.
“Todavía no le han puesto nombre a su relación, simplemente están viendo adónde les lleva pasar tiempo juntos”, explicó. Una segunda fuente consultada por la revista confirmó que ambos “han estado saliendo un tiempo”, aunque describió el vínculo como “muy informal”.
Dakota Johnson y Machine Gun Kelly avivan rumores de romance
Los rumores de romance cobraron fuerza la semana pasada, cuando Dakota Johnson y Machine Gun Kelly fueron fotografiados juntos en Nueva York. La actriz y el músico fueron vistos llegando al departamento de Taylor Swift antes de trasladarse a un hotel.
La aparición pública ocurrió después de que distintas versiones apuntaran a una posible relación entre ellos. No obstante, ninguno de los dos ha confirmado públicamente que sean pareja.
Para Dakota Johnson, este supuesto romance llega después del final de su relación con el músico Role Model, cuyo nombre real es Tucker Pillsbury. En agosto, una fuente confirmó que ambos habían terminado “hace ya un tiempo”. La relación había comenzado a generar especulaciones a finales de 2025, cuando fueron vistos juntos durante una cena.
Antes de salir con Role, Dakota tuvo una relación intermitente con Chris Martin, vocalista de Coldplay, desde 2017 hasta junio de 2025. Según distintos reportes, la pareja también estuvo comprometida durante varios años.
En el caso de Machine Gun Kelly, su relación más conocida fue con la actriz Megan Fox. Aunque estuvieron comprometidos y mantuvieron un vínculo intermitente, actualmente su relación se centra en la crianza compartida de su hija, Saga Blade, de un año. Una fuente aseguró en enero que ambos no estaban juntos formalmente desde hacía tiempo y que cualquier vínculo romántico entre ellos había terminado.