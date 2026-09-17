Dakota Johnson y Machine Gun Kelly fueron vistos juntos en Nueva York, ¿nuevo romance en Hollywood?

Dakota Johnson y Machine Gun Kelly estarían saliendo en secreto

La celebración, realizada en julio en el Madison Square Garden de Nueva York, habría sido el punto de partida para una conexión que comenzó con amistad y mensajes frecuentes. Ahora, según la misma fuente, Dakota Johnson y Machine Gun Kelly pasan más tiempo juntos y exploran qué rumbo puede tomar su relación.



Dakota Johnson (Getty Images)

“Ya se conocían, pero congeniaron enseguida”, aseguró la fuente a la revista People. Dakota y Colson Baker, nombre real de MGK, “empezaron siendo amigos y se enviaban mensajes de texto con frecuencia, pero ahora pasan más tiempo juntos”, añadió.

“Es un comienzo muy reciente, pero están muy enamorados”, agregó la fuente, quien también señaló que el cantante de Emo Girl está muy interesado en la actriz y ha hablado de ella con sus amigos.

Según el informante, Gun Kelly considera que Dakota es “increíble”. Sin embargo, la pareja todavía no habría establecido una etiqueta para su relación.

“Todavía no le han puesto nombre a su relación, simplemente están viendo adónde les lleva pasar tiempo juntos”, explicó. Una segunda fuente consultada por la revista confirmó que ambos “han estado saliendo un tiempo”, aunque describió el vínculo como “muy informal”.