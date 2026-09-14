Ganadores de los Emmy 2026: 'The Pitt' y 'Widow's Bay' dominan una noche histórica

Esta noche, la Academia de la Televisión reconoció a The Pitt como la mejor serie dramática del año, mientras que la sorpresa en comedia llegó con Widow’s Bay, la producción de Apple TV+ que logró imponerse a favoritas como Hacks, The Bear y Abbott Elementary.
El drama médico protagonizado por Noah Wyle confirmó el favoritismo con el que llegó a la ceremonia tras liderar las nominaciones, consolidándose como una de las producciones más aclamadas de la temporada.
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Ganadores de los Emmy 2027
En la categoría de comedia, Widow’s Bay fue la gran revelación. La serie no solo obtuvo el Emmy a Mejor Serie, sino que también dominó las categorías interpretativas con Matthew Rhys, Stephen Root y Kate O’Flynn, convirtiéndose en uno de los títulos más premiados de la noche.
Uno de los momentos más celebrados llegó con Jean Smart, quien volvió a subir al escenario gracias a su interpretación de Deborah Vance en Hacks. La actriz obtuvo su quinto Emmy consecutivo como protagonista de comedia, una marca inédita para un mismo personaje y un nuevo capítulo en una de las carreras más exitosas de la televisión estadounidense.
La categoría dramática también dejó una victoria largamente esperada: Rhea Seehorn ganó finalmente su primer Emmy como Mejor Actriz por Pluribus, la serie creada por Vince Gilligan, después de años de ser considerada una de las grandes ausencias en la premiación por su trabajo en Better Call Saul.
Pero quien terminó haciendo historia fue Matthew Rhys. El actor británico consiguió dos premios en la misma ceremonia: Mejor Actor de Comedia por Widow’s Bay y Mejor Actor en Miniserie por The Beast in Me.
En las producciones limitadas, DTF St. Louis fue reconocida como Mejor Miniserie, mientras Sally Field recibió el Emmy a Mejor Actriz por Remarkably Bright Creatures, confirmando el regreso de la legendaria intérprete a la televisión con uno de los papeles más aplaudidos del año.
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Principales ganadores de los Emmy 2026
Mejor Serie Dramática: The Pitt
Mejor Serie de Comedia: Widow’s Bay
Mejor Miniserie: DTF St. Louis
Mejor Actor de Drama: Noah Wyle (The Pitt)
Mejor Actriz de Drama: Rhea Seehorn (Pluribus)
Mejor Actor de Comedia: Matthew Rhys (Widow’s Bay)
Mejor Actriz de Comedia: Jean Smart (Hacks)
Mejor Actor de Reparto en Drama: Tom Pelphrey (Task)
Mejor Actriz de Reparto en Drama: Allison Janney (The Diplomat)
Mejor Actor de Reparto en Comedia: Stephen Root (Widow’s Bay)
Mejor Actriz de Reparto en Comedia: Kate O’Flynn (Widow’s Bay)
Mejor Actor en Miniserie o Película para TV: Matthew Rhys (The Beast in Me)
Mejor Actriz en Miniserie o Película para TV: Sally Field (Remarkably Bright Creatures)
Mejor Reality de Competencia: The Traitors
Mejor Programa de Variedades: The Late Show with Stephen Colbert