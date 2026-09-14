Ganadores de los Emmy 2026: 'The Pitt' y 'Widow's Bay' dominan una noche histórica

Ganadores de los Emmy 2027

En la categoría de comedia, Widow’s Bay fue la gran revelación. La serie no solo obtuvo el Emmy a Mejor Serie, sino que también dominó las categorías interpretativas con Matthew Rhys, Stephen Root y Kate O’Flynn, convirtiéndose en uno de los títulos más premiados de la noche.

Uno de los momentos más celebrados llegó con Jean Smart, quien volvió a subir al escenario gracias a su interpretación de Deborah Vance en Hacks. La actriz obtuvo su quinto Emmy consecutivo como protagonista de comedia, una marca inédita para un mismo personaje y un nuevo capítulo en una de las carreras más exitosas de la televisión estadounidense.

La categoría dramática también dejó una victoria largamente esperada: Rhea Seehorn ganó finalmente su primer Emmy como Mejor Actriz por Pluribus, la serie creada por Vince Gilligan, después de años de ser considerada una de las grandes ausencias en la premiación por su trabajo en Better Call Saul.



En la categoría de comedia, Widow’s Bay fue la gran revelación. La serie no solo obtuvo el Emmy a Mejor Serie, sino que también dominó las categorías interpretativas con Matthew Rhys, Stephen Root y Kate O’Flynn, convirtiéndose en uno de los títulos más premiados de la noche. (Getty Images)

Pero quien terminó haciendo historia fue Matthew Rhys. El actor británico consiguió dos premios en la misma ceremonia: Mejor Actor de Comedia por Widow’s Bay y Mejor Actor en Miniserie por The Beast in Me.

En las producciones limitadas, DTF St. Louis fue reconocida como Mejor Miniserie, mientras Sally Field recibió el Emmy a Mejor Actriz por Remarkably Bright Creatures, confirmando el regreso de la legendaria intérprete a la televisión con uno de los papeles más aplaudidos del año.