Desde finales de 2025, Dakota Johnson ha estado en la mira tras su ruptura y la cancelación de compromiso con Chris Martin, líder de Coldplay, con quien sostuvo una relación de casi ocho años hasta junio del año pasado. Sin embargo, recientemente la atención se ha desplazado hacia su posible relación con el cantante Role Model (Tucker Pillsbury), un artista de 28 años conocido por sus éxitos en plataformas digitales.
¿Nuevo romance en Hollywood? Dakota Johnson y el músico Role Model fueron vistos juntos otra vez
Los rumores se intensificaron esta semana después de que Dakota Johnson y Tucker Pillsbury fueran vistos juntos por segunda vez en Beverly Hills, ahora entrando al restaurante Marvin.
En diciembre de 2025 cenaron con amigos y ella se mostró “muy cercana” al músico.
Hasta ahora, ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas confirmando o desmintiendo que se trate de una relación romántica; sus representantes tampoco han comentado oficialmente sobre los rumores.
Para la actriz, este posible romance llega después de un periodo de transición personal y profesional: en el último año, ha estado enfocada en proyectos cinematográficos como Materialists (2025), una comedia dramática romántica dirigida por Céline Song en la que comparte pantalla con estrellas como Chris Evans y Pedro Pascal.
¿Por qué Dakota Johnson y Chris Martin terminaron su relación después de ocho años?
Desde su primera aparición pública como pareja en 2017, Dakota Johnson y Chris Martin se convirtieron en una de las relaciones más discretas y admiradas de Hollywood. Tras casi ocho años juntos y un compromiso anunciado en 2024, finalmente decidieron poner fin a su historia de amor en junio de 2025.
Aunque nunca llegaron a confirmar públicamente los detalles de su separación, fuentes cercanas a la pareja indicaron que las diferencias personales y de prioridades jugaron un papel clave en la ruptura.
Los últimos meses juntos de relación, la actriz habría sentido que algunas dinámicas se volvieron repetitivas y complicadas, con altibajos que desgastaron la relación.
Una de las posibles razones del truene que circuló fue la falta de una decisión concreta sobre el matrimonio.
Dakota, enfocada en su bienestar personal y su carrera, habría buscado una etapa en la que se sintiera más alineada con sus objetivos a largo plazo, mientras que Chris Martin, líder de Coldplay, tenía compromisos profesionales y personales en sus prioridades.
Otras fuentes señalan que el ritmo de trabajo, las exigencias de sus respectivas carreras y la forma en que manejaban el equilibrio entre vida privada y pública contribuyeron a que la relación terminara.