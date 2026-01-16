¿Nuevo romance en Hollywood? Dakota Johnson y el músico Role Model fueron vistos juntos otra vez

Dakota Johnson y el músico Role Model fueron vistos juntos otra vez en Los Ángeles

Los rumores se intensificaron esta semana después de que Dakota Johnson y Tucker Pillsbury fueran vistos juntos por segunda vez en Beverly Hills, ahora entrando al restaurante Marvin.

Dakota Johnson ha sido fiel al fleco por mucho tiempo. (Getty Images)

En diciembre de 2025 cenaron con amigos y ella se mostró “muy cercana” al músico.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas confirmando o desmintiendo que se trate de una relación romántica; sus representantes tampoco han comentado oficialmente sobre los rumores.

Para la actriz, este posible romance llega después de un periodo de transición personal y profesional: en el último año, ha estado enfocada en proyectos cinematográficos como Materialists (2025), una comedia dramática romántica dirigida por Céline Song en la que comparte pantalla con estrellas como Chris Evans y Pedro Pascal.