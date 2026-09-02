Casi dos meses después de su boda, Travis Kelce compartió nuevos detalles sobre su boda con Taylor Swift. El jugador de los Kansas City Chiefs habló de la celebración durante el estreno de la nueva temporada de New Heights, el podcast que conduce junto a su hermano Jason Kelce.
Travis Kelce revela la verdadera razón por la que él y Taylor Swift eligieron el Madison Square Garden para casarse
Travis Kelce revela por qué él y Taylor Swift eligieron el Madison Square Garden para su boda
Taylor Swift y Travis Kelce se casaron el 3 de julio en el Madison Square Garden, uno de los lugares más emblemáticos de Nueva York. Aunque la arena suele recibir conciertos, eventos deportivos y grandes espectáculos, para la pareja representó un espacio que podía transformarse para mantener su celebración íntima lejos de la vista de los demás.
“Es una noche que nunca olvidaremos”, recordó Travis sobre la ceremonia. El jugador explicó que una de las prioridades de ambos era conseguir un lugar que se sintiera personal y alejado de las cámaras.
“Queríamos hacerlo en un lugar donde pudiéramos tener un ambiente muy íntimo y auténtico, sin muchas distracciones. Y necesitábamos que se sintiera como un espacio privado”, dijo en el podcast. “Y el Madison Square Garden hizo todo lo posible para lograrlo”.
La elección del Madison Square Garden también permitió que la pareja tuviera bajo control buena parte de la logística y el acceso al evento. Durante los días previos a la boda, trabajadores del lugar realizaron diferentes preparativos para transformar el espacio en el escenario de una celebración completamente privada.
Taylor Swift y Travis Kelce prohibieron los teléfonos en su boda
La privacidad no se limitó al lugar. Taylor Swift y Travis Kelce también tomaron la decisión de que los celulares quedaran fuera para mantener a sus invitados presentes durante la celebración.
Para Travis, esta medida cambió por completo la manera en que sus familiares y amigos vivieron la noche: “Fue genial ver cómo interactuaba todo el mundo y cómo, al no haber teléfonos, la gente no tenía que estar alerta y podía sentir lo que fuera que sintiera cada uno”, recordó.
El jugador explicó que la intención era evitar que los asistentes estuvieran pendientes de tomar fotografías, grabar videos o revisar lo que ocurría en redes sociales.
“Hace que todos vivan el momento y estén presentes. Y fue genial ver a todos, no sólo conectar con Taylor, su infancia, su familia, sus amigos y la gente con la que trabaja, sino también con quienes nos hemos cruzado a lo largo de nuestra carrera y a quienes admiramos como personas y con quienes ahora somos buenos amigos”.
Para Travis, esa mezcla de personas de diferentes etapas de sus vidas fue uno de los aspectos más especiales de la celebración.
El ambiente también estuvo marcado por la presencia de figuras conocidas de la música, el cine, el deporte y la televisión. Jason Kelce, hermano del jugador, recordó con sorpresa algunos de los encuentros que presenció durante la noche.
“Vi a Brad Pitt abrazando a Conan O'Brien. Vi a Paul McCartney, y de repente veo a la mismísima señora Clarke. Y pensé: '¿Qué demonios está pasando?'”, bromeó.
Más allá de los nombres famosos, los hermanos Kelce destacaron que la boda no estuvo cargada de formalidades, algo poco común para una celebración de esta magnitud.
Jason explicó que precisamente esa decisión hizo que disfrutara más de la noche:“Lo que más me gustó de esta boda en particular, y de cómo la organizaron, fue que, después de todo, no hubo formalidades ni discursos. Simplemente llegó el momento de la fiesta y la diversión. Y eso fue lo que hizo que fuera tan divertido para mí estar allí”.
Travis Kelce agradece a Adam Sandler por su papel en su boda con Taylor Swift
Otro de los elementos que hizo especial la ceremonia fue la elección de Adam Sandler como oficiante. Travis Kelce le agradeció públicamente al actor, quien se ordenó sacerdote en el estado de Nueva York para poder presidir legalmente la ceremonia.
“No puedo agradecer a todos sin agradecer especialmente a Adam Sandler”, dijo Travis. “Ha sido la mejor persona del planeta. Y que se ordenara sacerdote en el estado de Nueva York y nos casara a Taylor y a mí de la forma en que lo hizo, al más puro estilo Sandman, dándonos mucho más de lo que jamás hubiéramos imaginado en ese momento, sabiendo que era la noche más importante de nuestras vidas... Fue, fue absolutamente increíble”, continuó.
Jason reconoció que inicialmente pensó que la participación del actor sería principalmente divertida, pero terminó sorprendido por la manera en que asumió el papel.
“Cuando dijiste que Adam iba a oficiar la boda, al principio pensé: ‘Qué gracioso va a ser’”, recordó. “Pero no fue hasta justo antes de la boda que me di cuenta: ‘Dios mío, lo va a bordar Porque… bueno, claro, es un artista y es divertidísimo, pero hay una dulzura en todo lo que hace Adam, en todas sus películas. Y creo que hay algo de eso que encaja a la perfección con oficiar una boda’”.
La ceremonia también tuvo detalles personales. Taylor y Travis dedicaron alrededor de 40 minutos a compartir sus votos, mientras que los invitados recibieron pañuelos con las iniciales de la pareja. Las hijas de Jason y Kylie Kelce participaron como damas de honor, mientras que Austin Swift, hermano de Taylor, fue su padrino de boda y Jason ocupó ese papel del lado de Travis.
Para Travis, sin embargo, la noche pasó demasiado rápido: “Ojalá hubiera durado aún más. Fue como si hubiera pasado en un abrir y cerrar de ojos”, admitió.
Jason bromeó con que el tiempo se terminó porque los invitados fueron desalojados del recinto, a lo que Travis respondió explicando que la fiesta comenzó a terminar cuando dejaron de servir bebidas: “Bueno, una vez que dejaron de servir las bebidas, todo el mundo empezó a marcharse poco a poco”, explicó.
A pesar de ello, Travis describió la celebración como una experiencia que tanto él como Taylor recordarán para siempre: “Taylor y yo estamos muy agradecidos con todos los que vinieron, desde los votos hasta simplemente verlos a todos, lo bien que lo pasamos durante toda la noche y escuchar eso reflejado en las historias de todos sobre la velada. Fue simplemente mágico”, finalizó.