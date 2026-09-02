Travis Kelce revela la verdadera razón por la que él y Taylor Swift eligieron el Madison Square Garden para casarse

Taylor Swift y Travis Kelce prohibieron los teléfonos en su boda

La privacidad no se limitó al lugar. Taylor Swift y Travis Kelce también tomaron la decisión de que los celulares quedaran fuera para mantener a sus invitados presentes durante la celebración.

Para Travis, esta medida cambió por completo la manera en que sus familiares y amigos vivieron la noche: “Fue genial ver cómo interactuaba todo el mundo y cómo, al no haber teléfonos, la gente no tenía que estar alerta y podía sentir lo que fuera que sintiera cada uno”, recordó.

El jugador explicó que la intención era evitar que los asistentes estuvieran pendientes de tomar fotografías, grabar videos o revisar lo que ocurría en redes sociales.

“Hace que todos vivan el momento y estén presentes. Y fue genial ver a todos, no sólo conectar con Taylor, su infancia, su familia, sus amigos y la gente con la que trabaja, sino también con quienes nos hemos cruzado a lo largo de nuestra carrera y a quienes admiramos como personas y con quienes ahora somos buenos amigos”.

Para Travis, esa mezcla de personas de diferentes etapas de sus vidas fue uno de los aspectos más especiales de la celebración.

El ambiente también estuvo marcado por la presencia de figuras conocidas de la música, el cine, el deporte y la televisión. Jason Kelce, hermano del jugador, recordó con sorpresa algunos de los encuentros que presenció durante la noche.

“Vi a Brad Pitt abrazando a Conan O'Brien. Vi a Paul McCartney, y de repente veo a la mismísima señora Clarke. Y pensé: '¿Qué demonios está pasando?'”, bromeó.

Más allá de los nombres famosos, los hermanos Kelce destacaron que la boda no estuvo cargada de formalidades, algo poco común para una celebración de esta magnitud.

Jason explicó que precisamente esa decisión hizo que disfrutara más de la noche:“Lo que más me gustó de esta boda en particular, y de cómo la organizaron, fue que, después de todo, no hubo formalidades ni discursos. Simplemente llegó el momento de la fiesta y la diversión. Y eso fue lo que hizo que fuera tan divertido para mí estar allí”.