Megan Fox y Machine Gun Kelly se reconcilian (otra vez) tras el nacimiento de su bebé: 'Todo va genial ahora'

Megan Fox y Machine Gun Kelly se reconcilian

De acuerdo a una fuente de la revista People, la actriz, de 39 años, y el rapero, de 35, han vuelto a actuar como una pareja y están pasando mucho tiempo juntos como familia.

“Pasa prácticamente todas las noches en su casa con el bebé y actúan como una pareja, pero no le han puesto una etiqueta ni han hecho nada oficial”, aseguró el informante.“Están priorizando al bebé, y eso los ha unido de muchas maneras”, agregó.

Megan Fox y Machine Gun Kelly (GettyImages)

Megan Fox y Machine Gun Kelly se separaron a finales de 2024, meses antes del nacimiento de la bebé, en medio de rumores de infidelidad de parte del cantante, sin embargo, tal parece que la llegada de un nuevo miembro a la familia lo ha vuelto a unir.

“Todo va genial ahora. Se lleva de maravilla con el bebé y ella disfruta mucho pasar tiempo con él. La Fuente indicó que elcantante está listo para salir de gira que comienza el 15 de noviembre en Orlando, Florida, sin embargo, no está claro si Fox se irá a él.