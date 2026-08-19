Dakota Johnson y Role Model se separan tras un breve romance

Dakota Johnson y Role Model terminan su relación

Dakota Johnson y Role Model pusieron fin al romance que habían mantenido con discreción durante varios meses. La actriz y el cantante, quienes comenzaron a ser relacionados a finales de 2025, decidieron tomar caminos separados, según una fuente citada por People.

Dakota Johnson (Getty Images)

La ruptura ocurre después de que ambos incluso llevaran su cercanía al terreno musical con una colaboración en el último álbum del artista.

La pareja comenzó a ser relacionada sentimentalmente a finales de 2025, cuando fue vista cenando junta en diciembre. Un mes después, Dakota y Tucker volvieron a ser captados durante una cita en Los Ángeles, lo que aumentó los rumores sobre un posible romance.

Para abril de este año, una fuente cercana a la pareja aseguró que la relación ya era algo más que un encuentro casual: “Definitivamente es más que una aventura pasajera o un simple coqueteo”, dijo la fuente a People, y agregó que ambos habían estado saliendo “desde finales del año pasado”.

Role Model (Getty Images)

En ese momento, la misma persona explicó que a Johnson “le gusta mucho” el músico, aunque prefería avanzar con calma después de haber terminado una relación de varios años.

“A Dakota le gusta mucho, pero también se lo está tomando con calma después de su anterior relación larga”, señaló la fuente.