El emotivo homenaje de 'Mi pobre angelito' a su mamá, la fallecida Catherine O’Hara, en los Emmy

El homenaje de

Macaulay Culkin a

Catherine O’Hara

Con la voz entrecortada, Culkin recordó que el mundo la conocía como la mamá que olvidó a Kevin dos veces, pero para él siempre fue simplemente “mamá”.

“Hay muchas palabras para describir a Catherine: era cálida, divertida y generosa. Pero la palabra en la que siempre pienso es ‘mamá’. No era solo esposa de Bo ni madre de Matthew y Luke; era mi mamá. Era nuestra mamá y, por extensión, la mamá de todos nosotros”, expresó el actor.

Fiel al humor que compartieron en Home Alone, Culkin cerró su participación con una referencia que provocó risas y lágrimas al mismo tiempo: “Puede que me haya olvidado dos veces, pero nosotros nunca la olvidaremos”.



Catherine O’Hara is honored by Macaulay Culkin, Annie Murphy and Dan Levy in an emotional tribute at the #Emmys: “She was our mama.” (via NBC/EMMYS) https://t.co/jeTsKMAG1n — Variety (@Variety) September 15, 2026

Dan Levy y Annie Murphy recordaron a su “mamá” de Schitt’s Creek

El homenaje continuó con Annie Murphy, quien recordó la risa inconfundible de O’Hara y la manera en que contagiaba alegría a cualquiera que estuviera cerca de ella. La actriz contó que, tras su fallecimiento, desconocidos comenzaron a acercarse para compartirle historias y demostrar cuánto había significado Catherine en sus vidas, desde pasajeros en un vuelo hasta empleados de una gasolinera.

Después fue el turno de Dan Levy, cocreador de Schitt’s Creek, quien reveló que la mayor lección que aprendió de O’Hara fue confiar siempre en sus instintos creativos. Recordó cómo nacieron algunas de las excentricidades de Moira Rose, incluida su famosa pared de pelucas, gracias a la libertad y la imaginación de la actriz.