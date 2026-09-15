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Espectáculos

El emotivo homenaje de 'Mi pobre angelito' a su mamá, la fallecida Catherine O’Hara, en los Emmy

El actor de Mi pobre angelito, Macaulay Culkin, subió al escenario junto a Dan Levy y Annie Murphy para despedir a Catherine O’Hara durante el segmento In Memoriam.
mar 15 septiembre 2026 09:27 AM
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Muere la actriz Catherine O'Hara mamá de Kevin en 'Mi Pobre Angelito'
Con la voz entrecortada, Culkin recordó que el mundo la conocía como la mamá que olvidó a Kevin dos veces, pero para él siempre fue simplemente “mamá”. (20th Century Fox/Kobal/Shutterst/20th Century Fox/Kobal/Shutterst)

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia de los Emmy 2027 no fue un premio, sino un homenaje. Macaulay Culkin, acompañado por Dan Levy y Annie Murphy, rindió tributo a la fallecida Catherine O’Hara, la actriz que dio vida a su inolvidable mamá en Mi pobre angelito y a la icónica Moira Rose en Schitt’s Creek.

La ceremonia abrió su segmento In Memoriam con los tres intérpretes, quienes compartieron escenario como los hijos que O’Hara tuvo en la ficción a lo largo de dos generaciones: Culkin como Kevin McCallister y Levy y Murphy como David y Alexis Rose.

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El homenaje de

Macaulay Culkin a

Catherine O’Hara

Con la voz entrecortada, Culkin recordó que el mundo la conocía como la mamá que olvidó a Kevin dos veces, pero para él siempre fue simplemente “mamá”.

“Hay muchas palabras para describir a Catherine: era cálida, divertida y generosa. Pero la palabra en la que siempre pienso es ‘mamá’. No era solo esposa de Bo ni madre de Matthew y Luke; era mi mamá. Era nuestra mamá y, por extensión, la mamá de todos nosotros”, expresó el actor.

Fiel al humor que compartieron en Home Alone, Culkin cerró su participación con una referencia que provocó risas y lágrimas al mismo tiempo: “Puede que me haya olvidado dos veces, pero nosotros nunca la olvidaremos”.

Dan Levy y Annie Murphy recordaron a su “mamá” de Schitt’s Creek

El homenaje continuó con Annie Murphy, quien recordó la risa inconfundible de O’Hara y la manera en que contagiaba alegría a cualquiera que estuviera cerca de ella. La actriz contó que, tras su fallecimiento, desconocidos comenzaron a acercarse para compartirle historias y demostrar cuánto había significado Catherine en sus vidas, desde pasajeros en un vuelo hasta empleados de una gasolinera.

Después fue el turno de Dan Levy, cocreador de Schitt’s Creek, quien reveló que la mayor lección que aprendió de O’Hara fue confiar siempre en sus instintos creativos. Recordó cómo nacieron algunas de las excentricidades de Moira Rose, incluida su famosa pared de pelucas, gracias a la libertad y la imaginación de la actriz.

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Un adiós a una leyenda de la televisión

El homenaje dio paso al tradicional In Memoriam, acompañado por una interpretación de Noah Kahan de Bridge Over Troubled Water mientras en pantalla aparecían las fotos de los artistas fallecidos durante el último año.

Catherine O’Hara murió el 30 de enero de 2026, a los 71 años. Ganadora de dos premios Emmy, construyó una carrera de más de cinco décadas con títulos fundamentales como SCTV, Mi pobre angelito, Beetlejuice, Best in Show y Schitt’s Creek, donde su interpretación de Moira Rose la convirtió en un ícono de la comedia contemporánea.

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Macaulay Culkin

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