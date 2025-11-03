Chris Martin quedó en el olvido: Dakota Johnson se da otra oportunidad en el amor

Dakota Johnson está saliendo con alguien tras su ruptura con Chris Martin

De acuerdo con informes de People, Dakota Johnson "ha estado saliendo con alguien poco a poco y está feliz", según una fuente cercana. La misma fuente agregó: "Su relación con Chris era muy inestable, y aunque siempre tuvo la esperanza de que funcionara, ahora que es definitiva se la ve más tranquila y en paz".

Tal parece que la actriz, de 36 años, quien terminó con el vocalista de Coldplay, Chris Martin, en junio, luce un semblante más sereno, aparentemente habiendo superado el ciclo intermitente de su romance. “Su relación con Chris era a menudo de altibajos, y aunque siempre esperaba que funcionara, ella parece más ligera y en paz ahora que está finalizada”, comentó otra fuente cercana.

Dakota Johnson (Getty Images)

Johnson mantenía desde 2017 una relación con el cantante, con una vida que parecía estable pero discreta, marcada por rumores de compromiso en 2020.

Desde la ruptura, ha puesto el foco en su carrera en el cine, con proyectos como Materialists y Splitsville este año, y ha establecido una regla sencilla pero firme para sus futuras citas: “Simplemente que no sea un idiota”, respondió durante el programa Today el pasado 9 de junio.

Aunque todavía no se conoce con quién podría estar saliendo, lo cierto es que la actriz está abierta a nuevas conexiones y se muestra confiada en esta nueva etapa. Incluso, las fuentes cercanas señalan que no tiene prisa, que está disfrutando de su independencia y que la ruptura parece haber marcado un punto de inflexión en su vida personal.