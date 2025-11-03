Cinco meses después de confirmar su separación de Chris Martin tras un noviazgo de casi ocho años, todo parece indicar que Dakota Johnson se ha dado una nueva oportunidad en el amor y está saliendo con alguien, así lo dio a conocer People.
Chris Martin quedó en el olvido: Dakota Johnson se da otra oportunidad en el amor
De acuerdo con informes de People, Dakota Johnson "ha estado saliendo con alguien poco a poco y está feliz", según una fuente cercana. La misma fuente agregó: "Su relación con Chris era muy inestable, y aunque siempre tuvo la esperanza de que funcionara, ahora que es definitiva se la ve más tranquila y en paz".
Tal parece que la actriz, de 36 años, quien terminó con el vocalista de Coldplay, Chris Martin, en junio, luce un semblante más sereno, aparentemente habiendo superado el ciclo intermitente de su romance.
Johnson mantenía desde 2017 una relación con el cantante, con una vida que parecía estable pero discreta, marcada por rumores de compromiso en 2020.
Desde la ruptura, ha puesto el foco en su carrera en el cine, con proyectos como Materialists y Splitsville este año, y ha establecido una regla sencilla pero firme para sus futuras citas: “Simplemente que no sea un idiota”, respondió durante el programa Today el pasado 9 de junio.
Aunque todavía no se conoce con quién podría estar saliendo, lo cierto es que la actriz está abierta a nuevas conexiones y se muestra confiada en esta nueva etapa. Incluso, las fuentes cercanas señalan que no tiene prisa, que está disfrutando de su independencia y que la ruptura parece haber marcado un punto de inflexión en su vida personal.
La historia de amor de Dakota Johnson y Chris Martin
La relación Chris Martin y Dakota Johnson comenzó en 2017, después de que ambos coincidieran en eventos de la industria del entretenimiento y la música en Los Ángeles. Desde el principio, su vínculo llamó la atención por la diferencia de mundos en los que cada uno se movía: él, un cantante internacional, y ella, una actriz consolidada en Hollywood, conocida por papeles como en Fifty Shades of Grey.
A lo largo de los años, la pareja mantuvo un perfil relativamente bajo, evitando las apariciones públicas constantes, aunque no faltaron los rumores sobre altibajos y reconciliaciones. Se les vio juntos en varios festivales de cine y conciertos, y se hablaba de una posible boda, especialmente después de que se especulara sobre un compromiso en 2020. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó oficialmente planes de matrimonio.
Según fuentes cercanas, la relación estuvo marcada por intensos momentos de conexión, pero también por desacuerdos y diferencias de estilo de vida que los llevaron a tener idas y vueltas.
Chris, con su agenda musical exigente y giras mundiales, y Dakota, con una carrera actoral en constante ascenso, tuvieron que aprender a equilibrar la atención mediática, los viajes y la vida privada.
Finalmente, en junio de este año se confirmó la ruptura definitiva tras casi ocho años de relación. A pesar de la separación, amigos de la pareja señalaron que ésta fue amistosa y respetuosa, con ambos centrados en seguir adelante con sus carreras y proyectos personales.