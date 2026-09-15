Maddox Jolie cambia legalmente su nombre y elimina el apellido de Brad Pitt

Maddox Jolie cambia legalmente su nombre y se quita el apellido Pitt

La resolución fue emitida por la jueza Virginia Keeny, quien determinó que no existían objeciones al trámite. El documento judicial establece: “No hay objeciones, se concede la petición de cambio de nombre”.

El acta también confirma la modificación de su identidad legal: “El decreto queda firmado y presentado. El nombre del solicitante cambia de Maddox Chivan Jolie-Pitt a Maddox Chivan Jolie”.



Maddox y Angelina Jolie (GettyImages)

Maddox , de 25 años, no acudió físicamente a la audiencia. El joven participó a través de Zoom junto con su abogado, Peter Kenneth Levine. De acuerdo con los reportes sobre la sesión, la jueza aprobó el cambio a las 9:08 de la mañana, hora local, y los documentos oficiales podrán recogerse aproximadamente una semana después.

La petición había sido presentada a principios de este año. En el expediente, el joven señaló como motivo únicamente la palabra “personal”, sin ofrecer más detalles sobre su decisión.

Antes de la audiencia, cumplió con uno de los requisitos establecidos por California: publicar un aviso sobre el cambio de nombre en el Los Angeles Daily Journal los días 10, 17 y 24 de junio, así como el 1 de julio. Al no presentarse objeciones por escrito, el proceso pudo avanzar hasta la aprobación judicial.