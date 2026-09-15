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Espectáculos

¿Qué ha sido de los hijos de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera?, ¿dónde están?, ¿qué hacen?, ¿quiénes se casaron?

Paulina Peña reveló que mantiene comunicación con Angélica Rivera y Sofía Castro. Esto es lo que hacen actualmente los seis hijos que formaron la familia Peña-Rivera.
mar 15 septiembre 2026 03:44 PM
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Paulina Peña habla de Angélica Rivera y Sofía Castro
Los hijos de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto durante el sexenio del expresidente priista (Alfredo Martinez/Getty Images)

Durante los años que Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera estuvieron casados, sus hijos formaron una familia que vivió bajo el escrutinio público en Los Pinos.

Años después de aquel periodo, cada uno tomó caminos distintos, aunque algunos mantienen una relación cercana. Hace unos días, Paulina Peña Pretelini habló sobre el vínculo que conserva con Angélica y sus hijas.

La hija mayor de Peña Nieto explicó que mantiene comunicación con la actriz, principalmente en fechas importantes, y destacó especialmente su relación con Sofía Castro, a quien felicitó por la etapa profesional que atraviesa como actriz.

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Esta declaración nos permite hacer recap sobre qué hacen actualmente los seis jóvenes que integraron aquella familia.

Paulina, Alejandro y Nicole Peña Pretelini, hijos de Enrique Peña Nieto y Mónica Pretelini; y Sofía, Fernanda y Regina Castro, hijas de Angélica Rivera y José Alberto “El Güero” Castro.

Sofía Castro: actriz y esposa de Pablo Bernot

Sofía Castro es quien mantiene el perfil público más cercano al espectáculo. La hija mayor de Angélica Rivera y José Alberto Castro ha consolidado una carrera como actriz y en 2026 dio uno de los pasos más importantes de su trayectoria al asumir su primer protagónico en televisión.

Boda de Sofía Castro y Pablo Bernot
La boda de Sofía Castro y Pablo Bernot (AGBA STUDIO )

La actriz encabeza Tierra de Amor y Coraje, producción de su papá, José Alberto “El Güero” Castro. Para obtener el personaje, Sofía contó que atravesó un proceso de audiciones antes de quedarse con el papel.

El proyecto también marcó un momento especial en su relación con Angélica Rivera. La actriz la visitó durante las grabaciones de la telenovela y Sofía recibió de su mamá un amuleto antes de comenzar esta nueva etapa profesional.

En el terreno personal, Sofía Castro está casada con Pablo Bernot. La pareja se casó por el civil el 7 de septiembre de 2024 en Ciudad de México y posteriormente celebró su boda religiosa en San Miguel de Allende.

Paulina Peña se refirió recientemente a ella con especial cariño y aseguró que se mantiene pendiente de sus proyectos como actriz.

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Paulina Peña: casada y al frente de su firma de joyería

Paulina Peña Pretelini, hija mayor de Enrique Peña Nieto y Mónica Pretelini, se casó con Fernando Tena Alonso en 2022.

La pareja realizó una ceremonia privada en México en septiembre de ese año y posteriormente celebró otra reunión familiar en Madrid.

Paulina Peña Pretelini y Fernando Tena Alonso
Paulina Peña Pretelini y Fernando Tena Alonso. (Instagram/Paulina Peña Pretelini)

Aunque en un principio se habló de dos bodas, Paulina aclaró después que para ella el matrimonio fue uno y que la segunda celebración formó parte de los festejos familiares.

Desde entonces, Paulina mantiene un perfil relativamente discreto, aunque continúa activa en redes sociales y en sus proyectos personales. Uno de ellos es Monai and Company, firma de joyería que comenzó en 2022 y que comercializa piezas de lujo.

Su relación con la familia Rivera Castro también se mantiene. En 2024, antes de la boda de Sofía Castro, Paulina explicó que Angélica Rivera nunca intentó ocupar el lugar de su madre, Mónica Pretelini, y la describió como una persona cercana a ella y sus hermanos.

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Fernanda Castro: compositora y cantante

Fernanda Castro Rivera eligió un camino distinto al de su mamá y su hermana mayor. En lugar de dedicarse a la actuación, se enfocó en la música.

La segunda hija de Angélica Rivera y José Alberto Castro estudió en Berklee College of Music, en Boston, y desde hace varios años trabaja como cantante y compositora. ( Quién )

Fernanda Castro Angélica Rivera
Fernanda Castro celebrando con sus papás. (Instagram/fernandacastromusica)

Su carrera musical continuó durante 2025 y 2026. Entre sus lanzamientos recientes aparecen canciones como "No Sabía", "Soñarte" y "Noches de Verano".

En septiembre de 2025 también lanzó "Hilos del Pasado", una colaboración con su primo Cristian Castro para la telenovela del mismo nombre.

Fernanda Castro y su primo el cantante Cristian Castro
Cristian y Fernanda Castro suman su talento para interpretar el tema de la telenovela "Los hilos del pasado" (Instagram)

En septiembre de 2026, Fernanda volvió a hablar públicamente sobre los años que vivió en Los Pinos y sobre la exposición que enfrentó durante su adolescencia. También adelantó que prepara nueva música como artista independiente.

Alejandro Peña: una relación que comenzó como amistad

Alejandro Peña Pretelini, segundo hijo de Enrique Peña Nieto y Mónica Pretelini, mantiene un perfil mucho más discreto que sus hermanas. Sin embargo, su vida sentimental sí generó atención en meses recientes.

En 2024 hizo oficial su relación con Marian Ralph, una amiga de varios años. En mayo de 2025, ambos celebraron su primer aniversario como pareja y Alejandro compartió fotografías de la relación en redes sociales.

Alejandro Peña Pretelini y Marian Ralph cumplen un año de novios
En 2025, Alejandro y Marian celebraron su primer aniversario de novios (Instagram / Alejandro Peña Pretelini)

Alejandro también suele aparecer junto a sus hermanas en momentos familiares. En julio de 2026 felicitó públicamente a su papá, Enrique Peña Nieto, por su cumpleaños 60.

Nicole Peña: comunicación y proyectos propios

Nicole Peña Pretelini, la menor de los tres hijos de Enrique Peña Nieto y Mónica Pretelini, estudió Comunicación en la Universidad Anáhuac.

En 2025 concluyó sus estudios universitarios y, desde antes de graduarse, había expresado interés en desarrollar proyectos relacionados con los medios. Entre sus planes mencionó la posibilidad de crear contenido para YouTube, participar en un podcast o talk show y trabajar algún día en una revista.

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Nicole también mantiene una relación cercana con sus hermanos. En 2025, por ejemplo, acompañó a Paulina a la boda de Ale Capetillo, amiga de ambas desde sus años escolares.

Regina Castro: la menor de las hijas de Angélica Rivera

Regina Castro, hija menor de Angélica Rivera y José Alberto Castro, nació en 2005 y pasó parte de su infancia en Los Pinos; durante el sexenio de Peña Nieto vivió ahí entre los 7 y los 13 años.

A sus 20 años, Regina mantiene una presencia activa en redes sociales, donde comparte fotografías de viajes, actividades personales, visitas a museos y momentos con su familia.

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Regina Castro pasó su infancia en Los Pinos (Instagram - @reginacastroooo / Getty Images)

En 2025 habló públicamente sobre su infancia en la antigua residencia presidencial y explicó que le resultaba extraño que la casa donde creció se convirtiera después en un museo.

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Angélica Rivera

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