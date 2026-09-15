¿Qué ha sido de los hijos de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera?, ¿dónde están?, ¿qué hacen?, ¿quiénes se casaron?

Durante los años que Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera estuvieron casados, sus hijos formaron una familia que vivió bajo el escrutinio público en Los Pinos.
Años después de aquel periodo, cada uno tomó caminos distintos, aunque algunos mantienen una relación cercana. Hace unos días, Paulina Peña Pretelini habló sobre el vínculo que conserva con Angélica y sus hijas.
Esta declaración nos permite hacer recap sobre qué hacen actualmente los seis jóvenes que integraron aquella familia.
Paulina, Alejandro y Nicole Peña Pretelini, hijos de Enrique Peña Nieto y Mónica Pretelini; y Sofía, Fernanda y Regina Castro, hijas de Angélica Rivera y José Alberto “El Güero” Castro.
Sofía Castro: actriz y esposa de Pablo Bernot
Sofía Castro es quien mantiene el perfil público más cercano al espectáculo. La hija mayor de Angélica Rivera y José Alberto Castro ha consolidado una carrera como actriz y en 2026 dio uno de los pasos más importantes de su trayectoria al asumir su primer protagónico en televisión.
La actriz encabeza Tierra de Amor y Coraje, producción de su papá, José Alberto “El Güero” Castro. Para obtener el personaje, Sofía contó que atravesó un proceso de audiciones antes de quedarse con el papel.
El proyecto también marcó un momento especial en su relación con Angélica Rivera. La actriz la visitó durante las grabaciones de la telenovela y Sofía recibió de su mamá un amuleto antes de comenzar esta nueva etapa profesional.
En el terreno personal, Sofía Castro está casada con Pablo Bernot. La pareja se casó por el civil el 7 de septiembre de 2024 en Ciudad de México y posteriormente celebró su boda religiosa en San Miguel de Allende.
Paulina Peña se refirió recientemente a ella con especial cariño y aseguró que se mantiene pendiente de sus proyectos como actriz.
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Paulina Peña: casada y al frente de su firma de joyería
Paulina Peña Pretelini, hija mayor de Enrique Peña Nieto y Mónica Pretelini, se casó con Fernando Tena Alonso en 2022.
La pareja realizó una ceremonia privada en México en septiembre de ese año y posteriormente celebró otra reunión familiar en Madrid.
Aunque en un principio se habló de dos bodas, Paulina aclaró después que para ella el matrimonio fue uno y que la segunda celebración formó parte de los festejos familiares.
Desde entonces, Paulina mantiene un perfil relativamente discreto, aunque continúa activa en redes sociales y en sus proyectos personales. Uno de ellos es Monai and Company, firma de joyería que comenzó en 2022 y que comercializa piezas de lujo.
Su relación con la familia Rivera Castro también se mantiene. En 2024, antes de la boda de Sofía Castro, Paulina explicó que Angélica Rivera nunca intentó ocupar el lugar de su madre, Mónica Pretelini, y la describió como una persona cercana a ella y sus hermanos.
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Fernanda Castro: compositora y cantante
Fernanda Castro Rivera eligió un camino distinto al de su mamá y su hermana mayor. En lugar de dedicarse a la actuación, se enfocó en la música.
La segunda hija de Angélica Rivera y José Alberto Castro estudió en Berklee College of Music, en Boston, y desde hace varios años trabaja como cantante y compositora. (Quién)
Su carrera musical continuó durante 2025 y 2026. Entre sus lanzamientos recientes aparecen canciones como "No Sabía", "Soñarte" y "Noches de Verano".
En septiembre de 2025 también lanzó "Hilos del Pasado", una colaboración con su primo Cristian Castro para la telenovela del mismo nombre.
Alejandro Peña: una relación que comenzó como amistad
Alejandro Peña Pretelini, segundo hijo de Enrique Peña Nieto y Mónica Pretelini, mantiene un perfil mucho más discreto que sus hermanas. Sin embargo, su vida sentimental sí generó atención en meses recientes.
Alejandro también suele aparecer junto a sus hermanas en momentos familiares. En julio de 2026 felicitó públicamente a su papá, Enrique Peña Nieto, por su cumpleaños 60.
Nicole Peña: comunicación y proyectos propios
Nicole Peña Pretelini, la menor de los tres hijos de Enrique Peña Nieto y Mónica Pretelini, estudió Comunicación en la Universidad Anáhuac.
En 2025 concluyó sus estudios universitarios y, desde antes de graduarse, había expresado interés en desarrollar proyectos relacionados con los medios. Entre sus planes mencionó la posibilidad de crear contenido para YouTube, participar en un podcast o talk show y trabajar algún día en una revista.