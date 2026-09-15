¿Qué ha sido de los hijos de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera?, ¿dónde están?, ¿qué hacen?, ¿quiénes se casaron?

Esta declaración nos permite hacer recap sobre qué hacen actualmente los seis jóvenes que integraron aquella familia.

Paulina, Alejandro y Nicole Peña Pretelini, hijos de Enrique Peña Nieto y Mónica Pretelini; y Sofía, Fernanda y Regina Castro, hijas de Angélica Rivera y José Alberto “El Güero” Castro.

Sofía Castro: actriz y esposa de Pablo Bernot

Sofía Castro es quien mantiene el perfil público más cercano al espectáculo. La hija mayor de Angélica Rivera y José Alberto Castro ha consolidado una carrera como actriz y en 2026 dio uno de los pasos más importantes de su trayectoria al asumir su primer protagónico en televisión.



La boda de Sofía Castro y Pablo Bernot (AGBA STUDIO )

La actriz encabeza Tierra de Amor y Coraje, producción de su papá, José Alberto “El Güero” Castro. Para obtener el personaje, Sofía contó que atravesó un proceso de audiciones antes de quedarse con el papel.

El proyecto también marcó un momento especial en su relación con Angélica Rivera. La actriz la visitó durante las grabaciones de la telenovela y Sofía recibió de su mamá un amuleto antes de comenzar esta nueva etapa profesional.

En el terreno personal, Sofía Castro está casada con Pablo Bernot. La pareja se casó por el civil el 7 de septiembre de 2024 en Ciudad de México y posteriormente celebró su boda religiosa en San Miguel de Allende.

Paulina Peña se refirió recientemente a ella con especial cariño y aseguró que se mantiene pendiente de sus proyectos como actriz.