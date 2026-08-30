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Espectáculos

José Alberto ‘El Güero’ Castro habla de la salud de Verónica Castro tras verla con oxígeno

Verónica Castro fue captada con oxígeno durante la graduación de Cristian Castro; ahora su hermano, José Alberto Castro, explicó las circunstancias en las que lo utiliza.
dom 30 agosto 2026 07:41 AM
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José Alberto Castro habla del estado de salud de Verónica Castro (Instagram/verocastrooficial)

La reciente aparición pública de Verónica Castro llamó la atención luego de que la actriz fuera captada utilizando una cánula nasal conectada a un tanque de oxígeno. Ante las dudas sobre su estado de salud, su hermano, José Alberto “El Güero” Castro, explicó que el apoyo es necesario principalmente cuando realiza trayectos largos.

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José Alberto Castro explica por qué Verónica Castro utiliza oxígeno

Durante la alfombra roja de la serie Hotel Todo Incluido, celebrada en Ciudad de México, el productor fue cuestionado sobre la condición actual de Verónica Castro y las imágenes que circularon recientemente.

Verónica Castro
Verónica Castro asistió a la ceremonia de graduación de su hijo, Cristian (Cuartoscuro)

“Bien, está bien. El oxígeno es necesario por exceso de fumar”, aseguró El Güero Castro.

El productor también aprovechó el encuentro con la prensa para insistir en los riesgos de este hábito y lanzó una recomendación directa: “No fumen. No fumen, no fumen, no fumen, no fumen”.

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Verónica Castro no utiliza oxígeno todo el tiempo

José Alberto Castro explicó que su hermana no permanece conectada al tanque de oxígeno de manera permanente. De acuerdo con su versión, el dispositivo es necesario principalmente cuando la actriz debe salir de casa y recorrer distancias considerables.

“No, el problema es un problema obviamente cuando tiene que moverse ya en distancias largas y cosas… La oxigenación es importante. Entonces tiene que estar usando oxígeno. Cuando se tiene que mover. En otros momentos, cuando está en su casa, cuando estamos conviviendo, no. Pero si se tiene que desplazar, es importante que tenga oxígeno”, detalló.

Cristian Castro reconoció el importante papel que tuvo su mamá Verónica Castro para impulsar su carrera como cantante
Cristian Castro reconoció el importante papel que tuvo su mamá Verónica Castro para impulsar su carrera como cantante (Agencia México)

Las imágenes que generaron inquietud fueron tomadas el pasado 12 de agosto, cuando Verónica Castro acudió a la graduación de su hijo Cristian Castro. Durante el evento, la actriz fue vista utilizando el equipo de oxigenación, situación que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

La aparición también despertó interés debido a que la actriz ha reducido considerablemente sus apariciones públicas en los últimos años. Por ello, cualquier imagen reciente de la actriz suele generar reacciones entre sus admiradores.

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