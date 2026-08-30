José Alberto ‘El Güero’ Castro habla de la salud de Verónica Castro tras verla con oxígeno

Verónica Castro no utiliza oxígeno todo el tiempo

José Alberto Castro explicó que su hermana no permanece conectada al tanque de oxígeno de manera permanente. De acuerdo con su versión, el dispositivo es necesario principalmente cuando la actriz debe salir de casa y recorrer distancias considerables.

“No, el problema es un problema obviamente cuando tiene que moverse ya en distancias largas y cosas… La oxigenación es importante. Entonces tiene que estar usando oxígeno. Cuando se tiene que mover. En otros momentos, cuando está en su casa, cuando estamos conviviendo, no. Pero si se tiene que desplazar, es importante que tenga oxígeno”, detalló.

Cristian Castro reconoció el importante papel que tuvo su mamá Verónica Castro para impulsar su carrera como cantante (Agencia México)

Las imágenes que generaron inquietud fueron tomadas el pasado 12 de agosto, cuando Verónica Castro acudió a la graduación de su hijo Cristian Castro. Durante el evento, la actriz fue vista utilizando el equipo de oxigenación, situación que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

La aparición también despertó interés debido a que la actriz ha reducido considerablemente sus apariciones públicas en los últimos años. Por ello, cualquier imagen reciente de la actriz suele generar reacciones entre sus admiradores.