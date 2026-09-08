Fernanda Castro habla del acoso que sufrió cuando su mamá, Angélica Rivera, era primera dama

Fernanda Castro habla del acoso que sufrió cuando Angélica Rivera era primera dama

Fernanda Castro recordó que la exposición que tenía por ser hija de la entonces esposa del presidente Enrique Peña Nieto también la convirtió en blanco de desconocidos que le enviaban mensajes inapropiados a través de redes sociales.

“Me llegaba mucho acoso de señores mayores. Yo tenía doce, trece años y me llegaban unas cosas de verdad horribles”, dijo a la prensa.



La entonces familia Peña Rivera: Nicole Peña, Sofía Castro, Paulina Peña, Regina Castro, Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, Fernanda Castro, Alejandro Peña. (Facebook/Angélica Rivera)

La joven cantante recordó que en ese momento las plataformas digitales no tenían las herramientas de seguridad y los filtros que actualmente existen para proteger a los menores. Por ello, siendo una adolescente, quedó expuesta a conversaciones y mensajes de adultos.

La experiencia, reconoció, fue especialmente complicada porque ocurrió mientras su familia tenía una gran exposición pública: “Para mí en ese aspecto fue muy feo”, agregó al recordar aquella etapa.

A la distancia, la compositora considera que en ese momento todavía no existía suficiente conciencia sobre los riesgos que las redes sociales podían representar para niños y adolescentes. Por eso, actualmente está de acuerdo con establecer restricciones para los menores.

“También estoy de acuerdo que no deberían los menores de edad de tener redes sociales o menores de cierta edad, pero en ese momento no creo que sabíamos el impacto que podía tener”, dijo,