Fernanda Castro tenía apenas 12 años cuando comenzó a enfrentarse a una situación que marcó su adolescencia. En aquel momento, su mamá, Angélica Rivera , era primera dama de México, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto , y su familia se encontraba bajo la atención pública.
Fernanda Castro habla del acoso que sufrió cuando su mamá, Angélica Rivera, era primera dama
Fernanda Castro habla del acoso que sufrió cuando Angélica Rivera era primera dama
Fernanda Castro recordó que la exposición que tenía por ser hija de la entonces esposa del presidente Enrique Peña Nieto también la convirtió en blanco de desconocidos que le enviaban mensajes inapropiados a través de redes sociales.
“Me llegaba mucho acoso de señores mayores. Yo tenía doce, trece años y me llegaban unas cosas de verdad horribles”, dijo a la prensa.
La joven cantante recordó que en ese momento las plataformas digitales no tenían las herramientas de seguridad y los filtros que actualmente existen para proteger a los menores. Por ello, siendo una adolescente, quedó expuesta a conversaciones y mensajes de adultos.
La experiencia, reconoció, fue especialmente complicada porque ocurrió mientras su familia tenía una gran exposición pública: “Para mí en ese aspecto fue muy feo”, agregó al recordar aquella etapa.
A la distancia, la compositora considera que en ese momento todavía no existía suficiente conciencia sobre los riesgos que las redes sociales podían representar para niños y adolescentes. Por eso, actualmente está de acuerdo con establecer restricciones para los menores.
“También estoy de acuerdo que no deberían los menores de edad de tener redes sociales o menores de cierta edad, pero en ese momento no creo que sabíamos el impacto que podía tener”, dijo,
Fernanda Castro defiende a Sofía Castro y habla de Enrique Peña Nieto
Durante el encuentro con medios, Fernanda Castro también fue cuestionada por las críticas que recibe su hermana Sofía Castro debido a algunas de sus publicaciones y a la manera en que elige vestirse.
La cantante consideró que la moda también puede ser una forma de expresión y defendió que su hermana tenga la libertad de experimentar con su imagen, sin darle mayor peso a los comentarios negativos.
“El sentido de la moda es una expresión que muy pocas personas se atreven a explorar y creo que el tener el valor de hacerlo vale mucho más que cualquier comentario negativo”.
Cuando le preguntaron si ambas han desarrollado resistencia ante los ataques en redes sociales, Fernanda respondió entre risas: “Piel de cocodrilisísimo, de Godzilla diría”.
La compositora también fue cuestionada sobre la relación que mantiene actualmente con Enrique Peña Nieto , quien estuvo casado con Angélica Rivera. La pregunta surgió luego de que el expresidente fuera visto recientemente en una boda.
Ante el primer cuestionamiento, Fernanda respondió de manera breve: “No”. Sin embargo, cuando los reporteros insistieron en saber si había vuelto a hablar con Peña Nieto después de la separación de su madre y el exmandatario, respondió: “Sí, no, la verdad es que… pues no”.
Fernanda no dio más detalles sobre su relación con el expresidente y explicó que hace ocho años dejó su casa para continuar con su formación académica. Esa nueva etapa también implicó cambios en la dinámica que mantenía con su familia.
“Yo me fui hace ocho años de mi casa y la verdad en un momento también la universidad me exigía demasiado. No pensaba ni en mi familia”.
Actualmente, Fernanda estudia música en Berklee College of Music, en Boston, Estados Unidos. La cantante también habló sobre su gusto por continuar preparándose y destacó que disfruta aprender cosas nuevas, sin importar la edad de quienes comparten con ella las aulas: “Yo la verdad amo estudiar, me encanta leer, me encanta aprender y saber cosas nuevas me fascina”, finalizó.