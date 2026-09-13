Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

¿Quién es Michael Polansky, el prometido de Lady Gaga y papá de su primer hijo?

Michael Polansky y Lady Gaga comenzaron su relación en 2019 y ahora disfrutan una nueva etapa junto a su primer hijo.
dom 13 septiembre 2026 08:55 AM
Añadir Quién en Google
Michael Polansky y Lady Gaga
Michael Polansky y Lady Gaga (Getty Images )

Lady Gaga y Michael Polansky atraviesan una nueva etapa como pareja: hace unos días se confirmó el nacimiento de su primer hijo. La cantante y el empresario, quienes mantienen una relación desde 2019, han disfrutado estos primeros momentos en familia lejos de los reflectores.

Aunque Polansky suele mantener un perfil discreto, su relación con la intérprete de Bad Romance ha permitido conocer algunos detalles de su vida personal, profesional y filantrópica. Incluso, en distintas entrevistas, Gaga ha contado cómo fue que se conocieron y qué papel tuvo su familia en el romance.

Publicidad

¿Quién es Michael Polansky, el prometido de Lady Gaga y papá de su primer hijo?

Michael Polansky nació y creció en Minnesota, aunque actualmente vive en San Francisco. Estudió en la Universidad de Harvard entre 2002 y 2006, donde obtuvo un título en matemáticas aplicadas e informática.

Su trayectoria profesional está relacionada con las inversiones, la tecnología y las ciencias de la vida. Es cofundador de Outer Biosciences, una empresa enfocada en la salud de la piel que creó en 2020 junto con Lady Gaga. También está detrás de Avos Capital Management y Hawktail, compañías vinculadas al capital de riesgo.

Lady Gaga y Michael Polansky
La cantante y su prometido están juntos desde el 2020. (Getty Images)

Además, forma parte del consejo de administración de Haus Labs, la marca de cosméticos de la cantante.

Su trabajo filantrópico también ocupa un lugar importante en su carrera. Polansky fue uno de los impulsores de la Fundación Parker junto con Sean Parker, cofundador de Facebook y Napster. Desde la creación de la organización, en 2015, se ha desempeñado como director ejecutivo.

La fundación promueve proyectos relacionados con las ciencias de la vida, la salud pública y la participación ciudadana. Polansky también integra la junta directiva del Instituto Parker para la Inmunoterapia del Cáncer.

Su interés por las causas sociales es uno de los puntos que comparte con Gaga, quien cofundó la organización Born This Way junto con su mamá, Cynthia Germanotta, en 2012. La pareja trabajó en conjunto durante el concierto One World: Together at Home, realizado en 2020 para apoyar los esfuerzos contra la pandemia de Covid-19.

En 2021, una fuente cercana a la pareja aseguró a la revista People que ambos eran “muy trabajadores y les encanta colaborar en proyectos benéficos”: “No se han quedado de brazos cruzados durante el confinamiento, sino que se han centrado en cómo pueden ayudar”, añadió la fuente. “Quieren colaborar en todo lo que puedan”.

Publicidad

Así comenzó la historia de amor de Lady Gaga y Michael Polansky

Lady Gaga y Michael Polansky se conocieron en septiembre de 2019, durante la fiesta de cumpleaños de Sean Parker. Según contó el empresario, la cantante mostró interés en conocerlo y, después de que los presentaron, ambos conversaron durante tres horas.

Polansky recordó aquel primer encuentro y explicó que no sabía mucho sobre Gaga ni qué esperar de la reunión: “No sabía mucho de ella y, sinceramente, no sabía qué esperar. Me impresionó de inmediato su calidez y franqueza. Tenía un interés genuino por saber cómo había sido mi vida creciendo en Minnesota”, dijo.

La relación se hizo pública en 2020, cuando fueron fotografiados juntos durante una celebración de Año Nuevo en Las Vegas. Desde entonces, la pareja ha mantenido buena parte de su vida privada lejos de la exposición pública.

En marzo de 2025, Gaga contó a Good Morning America que Polansky le había expresado desde el comienzo su deseo de casarse y formar una familia. La cantante recordó que ambos hablaban por teléfono todos los días antes de su primera cita.

“Llevábamos hablando por teléfono todos los días durante unas tres semanas, simplemente para conocernos, y Michael voló a Las Vegas cuando yo estaba haciendo mi programa para llevarme a nuestra primera cita”, contó.

La artista también reveló que su madre conoció a Polansky antes que ella, gracias a su trabajo filantrópico. En una entrevista con Vogue en 2024, Gaga relató la reacción de Cynthia Germanotta al conocerlo.

“Mi madre lo conoció y me dijo: ‘Creo que acabo de conocer a tu marido’, y yo le respondí: ‘¡No estoy lista para conocer a mi marido!’. Jamás me habría imaginado que mi madre… encontraría a la persona perfecta para mí.”

La pareja anunció su compromiso en julio de 2024, cuando Gaga mostró su anillo durante un encuentro con el primer ministro francés Gabriel Attal en los Juegos Olímpicos de París. Ahora, después de varios años de relación y planes compartidos, Gaga y Polansky comienzan una etapa distinta con la llegada de su primer hijo.

Publicidad

Tags

Lady Gaga

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada-Quien-01.jpg

Publicidad