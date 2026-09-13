¿Quién es Michael Polansky, el prometido de Lady Gaga y papá de su primer hijo?

Michael Polansky nació y creció en Minnesota, aunque actualmente vive en San Francisco. Estudió en la Universidad de Harvard entre 2002 y 2006, donde obtuvo un título en matemáticas aplicadas e informática.

Su trayectoria profesional está relacionada con las inversiones, la tecnología y las ciencias de la vida. Es cofundador de Outer Biosciences, una empresa enfocada en la salud de la piel que creó en 2020 junto con Lady Gaga. También está detrás de Avos Capital Management y Hawktail, compañías vinculadas al capital de riesgo.



La cantante y su prometido están juntos desde el 2020. (Getty Images)

Además, forma parte del consejo de administración de Haus Labs, la marca de cosméticos de la cantante.

Su trabajo filantrópico también ocupa un lugar importante en su carrera. Polansky fue uno de los impulsores de la Fundación Parker junto con Sean Parker, cofundador de Facebook y Napster. Desde la creación de la organización, en 2015, se ha desempeñado como director ejecutivo.

La fundación promueve proyectos relacionados con las ciencias de la vida, la salud pública y la participación ciudadana. Polansky también integra la junta directiva del Instituto Parker para la Inmunoterapia del Cáncer.

Su interés por las causas sociales es uno de los puntos que comparte con Gaga, quien cofundó la organización Born This Way junto con su mamá, Cynthia Germanotta, en 2012. La pareja trabajó en conjunto durante el concierto One World: Together at Home, realizado en 2020 para apoyar los esfuerzos contra la pandemia de Covid-19.

En 2021, una fuente cercana a la pareja aseguró a la revista People que ambos eran “muy trabajadores y les encanta colaborar en proyectos benéficos”: “No se han quedado de brazos cruzados durante el confinamiento, sino que se han centrado en cómo pueden ayudar”, añadió la fuente. “Quieren colaborar en todo lo que puedan”.