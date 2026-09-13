¿Quién es Michael Polansky, el prometido de Lady Gaga y papá de su primer hijo?

Así comenzó la historia de amor de Lady Gaga y Michael Polansky
Lady Gaga y Michael Polansky se conocieron en septiembre de 2019, durante la fiesta de cumpleaños de Sean Parker. Según contó el empresario, la cantante mostró interés en conocerlo y, después de que los presentaron, ambos conversaron durante tres horas.
Polansky recordó aquel primer encuentro y explicó que no sabía mucho sobre Gaga ni qué esperar de la reunión: “No sabía mucho de ella y, sinceramente, no sabía qué esperar. Me impresionó de inmediato su calidez y franqueza. Tenía un interés genuino por saber cómo había sido mi vida creciendo en Minnesota”, dijo.
La relación se hizo pública en 2020, cuando fueron fotografiados juntos durante una celebración de Año Nuevo en Las Vegas. Desde entonces, la pareja ha mantenido buena parte de su vida privada lejos de la exposición pública.
En marzo de 2025, Gaga contó a Good Morning America que Polansky le había expresado desde el comienzo su deseo de casarse y formar una familia. La cantante recordó que ambos hablaban por teléfono todos los días antes de su primera cita.
“Llevábamos hablando por teléfono todos los días durante unas tres semanas, simplemente para conocernos, y Michael voló a Las Vegas cuando yo estaba haciendo mi programa para llevarme a nuestra primera cita”, contó.
La artista también reveló que su madre conoció a Polansky antes que ella, gracias a su trabajo filantrópico. En una entrevista con Vogue en 2024, Gaga relató la reacción de Cynthia Germanotta al conocerlo.
“Mi madre lo conoció y me dijo: ‘Creo que acabo de conocer a tu marido’, y yo le respondí: ‘¡No estoy lista para conocer a mi marido!’. Jamás me habría imaginado que mi madre… encontraría a la persona perfecta para mí.”
La pareja anunció su compromiso en julio de 2024, cuando Gaga mostró su anillo durante un encuentro con el primer ministro francés Gabriel Attal en los Juegos Olímpicos de París. Ahora, después de varios años de relación y planes compartidos, Gaga y Polansky comienzan una etapa distinta con la llegada de su primer hijo.