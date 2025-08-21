Cristian y Fernanda Castro suman talentos y cantan a dúo 'Los hilos del pasado'

'Los hilos del pasado': la telenovela que une a Cristian y Fernanda Castro y marca el regreso de Yadhira Carrillo a la televisión

En octubre próximo se estrenará en la televisión mexicana una de las telenovelas que más expectativas ha generado en los últimos años, ya que marca el regreso a los melodramas de la actriz Yadhira Carrillo, quien se alejó de la actuación durante su matrimonio con el abogado Juan Collado.

Se trata de Los hilos del pasado, la cual cuenta en su elenco con algunas de las figuras más destacadas del género en México, como Bárbara López, Eduardo Santamarina, Mark Tacher, David Zepeda y Azela Robinson, entre muchos otros.

Fernanda Castro y Cristian Castro cantan el tema de la telenovela 'Los hilos del pasado', producción del 'Güero' Castro (Instagram)

Bajo la batuta de José Alberto “El Güero” Castro, esta producción abrirá la puerta para que Fernanda Castro, hija del productor y de Angélica Rivera, demuestre su talento como compositora e intérprete del tema principal, el cual grabó junto a Cristian Castro, quien es primo de la joven artista.