Cristian y Fernanda Castro suman talentos y cantan a dúo 'Los hilos del pasado'

En la próxima telenovela de José Alberto “El Güero” Castro todo quedará en familia; ya que su hija, Fernanda Castro, compuso el tema principal del melodrama “Los hilos del pasado” y lo canta a dúo con su primo Cristian Castro.
la telenovela que une a Cristian y Fernanda Castro y marca el regreso de Yadhira Carrillo a la televisión
En octubre próximo se estrenará en la televisión mexicana una de las telenovelas que más expectativas ha generado en los últimos años, ya que marca el regreso a los melodramas de la actriz Yadhira Carrillo, quien se alejó de la actuación durante su matrimonio con el abogado Juan Collado.
Se trata de Los hilos del pasado, la cual cuenta en su elenco con algunas de las figuras más destacadas del género en México, como Bárbara López, Eduardo Santamarina, Mark Tacher, David Zepeda y Azela Robinson, entre muchos otros.
Bajo la batuta de José Alberto “El Güero” Castro, esta producción abrirá la puerta para que Fernanda Castro, hija del productor y de Angélica Rivera, demuestre su talento como compositora e intérprete del tema principal, el cual grabó junto a Cristian Castro, quien es primo de la joven artista.
Este jueves, Fernanda y Cristian Castro estuvieron en los estudios de Univision en Miami para cantar juntos el tema “Los hilos del pasado”, que se escuchará pronto en plataformas digitales y en la telenovela del mismo nombre que produce “El Güero” Castro.
Al respecto de este proyecto, la joven cantante y compositora egresada del Berklee College of Music, en Boston, compartió a través de sus redes sociales las emociones que vivió al darlo a conocer al público y poder cantar por primera vez junto al hijo de Verónica Castro.
“Hay sueños que te acompañan desde niña… y cuando por fin se cumplen, el corazón explota”, escribió Fernanda Castro en Instagram junto a una serie de fotos en las que aparece con Cristian Castro.
“Cantar contigo, Cris, y compartir esta canción es un regalo que jamás olvidaré. Gracias por tu cariño, por tu guía y por hacer de este sueño una realidad. Este momento lo guardo para siempre”, añadió la joven artista sobre el proyecto en el que pudo unir su talento y su voz al de su famoso primo.
Además, Fernanda no se olvidó de su papá, José Alberto “El Güero” Castro, productor de Los hilos del pasado, a quien también tuvo presente en sus agradecimientos. “Gracias a mi papá, que siempre me inspira y me guía y gracias infinitas a TelevisaUnivision por abrirme las puertas para ser parte de algo tan mágico”.
Sobre las expectativas que tiene sobre este melodrama, la cantante dijo estar segura que “será inolvidable” y añadió: “Sigo soñando despierta y agradecida con cada paso de este camino”. El melodrama está programado para estrenarse en octubre de 2025.