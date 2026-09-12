Un beso es sólo un beso: Rosalía y su novia Loli Bahía protagonizan romántico momento en el US Open

En la secuencia de imágenes que acompaña a “esa imagen”, Rosalía y Loli aparecen juntas, disfrutan del partido, bailan durante uno de los descansos y, en un momento, se besan. A su lado estaba la actriz Alexa Demie, amiga de la cantante y su némesis en la tercera temporada de Euphoria.

Rosalía y Loli Bahía: un beso que llega después de meses de muestras de cariño

La fotografía del US Open no aparece de la nada. Desde finales de 2025, Rosalía y Loli Bahía han sido vistas en distintos lugares, con lo que se hizo evidente la cercanía que existía entre ellas.



Rosalía y su novia Loli Bahía se besan en el US Open (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

La modelo acompañó a la cantante durante distintos momentos de su LUX Tour, desde algunas de las primeras fechas hasta conciertos posteriores en Europa y América. Rosalía, además, la mencionó en distintas ocasiones.

En abril, cuando recibió el reconocimiento como Mujer del Año de Billboard Latin Women in Music, la cantante agradeció a distintas mujeres de su vida y dedicó una frase a Bahía: “A Loli por existir”.

En junio, durante uno de sus conciertos en Nueva York, Rosalía también le dedicó “La Yugular”. “Especial esta noche para ti, Loli”, dijo antes de interpretar la canción.



Rosalía y su novia Loli Bahía se besan en el US Open (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

En este sentido, el beso en Nueva York no representa un cambio repentino en la manera en que Rosalía se relaciona públicamente con Loli. Pero sí lo vemos como otro paso en una historia que durante meses se construyó con fotografías, dedicatorias, bromas y gestos de cariño.