La revelaciones de Regina Castro, hija de Angélica Rivera, sobre su niñez en Los Pinos

Regina Castro recuerda con nostalgia a Los Pinos

En 2012, con la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia, las hijas de Angélica Rivera, Fernanda, Sofía y Regina, así como los hijos de Peña, Diego, Paulina, Alejandro y Nicole, llegaron a Los Pinos para convertirla en su casa durante los próximos seis años. Regina Castro era la más pequeña y vivió ahí desde los 7 hasta los 13 años.

En un video del pasado que ha cobrado relevancia en redes sociales, Regina declara que a pesar de que muchos la tachan de ser una “niña rica” que vivió en Los Pinos, para ella no era especial residir en ese lugar ya que era pequeña y lo veía como parte de su normalidad.

Angélica Rivera tuvo tres hijas con "El güero" Castro: Sofía, Fernanda y Regina. (Instagram - @angelicariverahoficial)

Regina Castro: “La casa en la que crecí se convirtió en un museo”

Regina Castro declara en el mismo video que para ella fue impactante ver como la casa en la que creció se convirtió en un “fucking museo”. También le pareció impresionante comenzar a recibir fotos del que fue su cuarto en la niñez, donde aún se podían apreciar stickers que había pegado cuando era una chicquita.

“Lo estoy dejando de pensar de que ‘Pinche niña rica que vivió en esa casa’, pero yo no lo veía así. Era lo normal que me estaba pasando. Luego, la casa donde crecí se convierte en un fucking museo y me llegan fotos de mi cuarto (...) Me han mandado fotos con stickers de Distroller, sí, ese era mi cuarto. Hay cosas enterradas que dejé ahí, árboles que marqué. Yo me raspé las rodillas ahí. Ustedes pueden volver a la casa de su niñez; yo no”, dijo con nostalgia.

Para la menor de las Castro llegó a ser extraño el no poder regresar a la casa donde creció, aunque admite que se ha enfocado en continuar con su vida. Regina considera que “todo pasa por una razón” y está agradecida por haber vivido parte de su infancia en Los Pinos.