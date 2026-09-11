Paulina Peña cuenta cómo quedó su relación con Angélica Rivera tras su divorcio de Peña Nieto y defiende a Sofía Castro

“Muy bien. Sí, sí, sí, sí nos hablamos siempre cuando son fechas importantes para desearnos todo el amor del mundo y todo muy bien”, aseguró Paulina en un encuentro con medios de comunicación.

Paulina Peña habla de su relación con Angélica Rivera

Al recordar la convivencia que tuvo con Angélica Rivera durante el matrimonio de la actriz con Enrique Peña Nieto, Paulina destacó el cariño que recibió de ella.



Paulina Peña habla de Angélica Rivera y Sofía Castro tras el divorcio de la exprimera dama y el expresidente (Moisés Pablo Nava)

Cuando le preguntaron si Rivera se portó como una mamá con ella y sus hermanos, respondió: “No, siempre fue lo máximo. Siempre fue lo máximo”.

Rivera y Peña Nieto se casaron en 2010 y durante su matrimonio convivieron con los hijos de ambos. Paulina, Alejandro y Nicole, por parte del expresidente, y Sofía, Fernanda y Regina, por parte de la actriz.

El matrimonio terminó en 2019, pero Paulina ha explicado en otras ocasiones que el divorcio de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto no significó el rompimiento entre los hijos de ambas familias.



Paulina Peña habla de Angélica Rivera y Sofía Castro tras el divorcio de la exprimera dama y el expresidente (Alfredo Martinez/Getty Images)

La hija del expresidente también ha destacado que Rivera llegó a su vida sin intentar ocupar el lugar de su madre, Mónica Pretelini, sino desde el cariño y la amistad.