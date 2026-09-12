Paul Walker podría regresar a 'Fast Forever' con ayuda de la Inteligencia Artificial, dice su hermano

Sin embargo, Cody no confirmó que el personaje de Brian vaya a aparecer en la película. Explicó que, con la tecnología disponible actualmente y los años de material que existe de Paul, sería posible crear una nueva aparición digital del personaje, por lo que dejó la posibilidad abierta.

Cody Walker no quiere volver a ser doble de Paul

Cody Walker conoce de primera mano el proceso para llevar nuevamente a Paul Walker a la pantalla. Después de la muerte del actor, él y su hermano Caleb participaron en la conclusión de Furious 7, que todavía estaba en producción.

Ambos funcionaron como dobles de cuerpo para las escenas que Paul no pudo completar. El equipo de efectos visuales combinó esas interpretaciones con imágenes previamente filmadas de Walker y recreaciones digitales de su cara. Mientras que el actor John Brotherton también participó como doble en algunas secuencias.



El trabajo de Weta Digital incluyó cientos de tomas para reconstruir la presencia de Walker. La compañía utilizó escaneos de Cody y Caleb, material de archivo y tecnología de efectos visuales para reproducir al actor como Brian O'Conner.

Por eso, Cody sabe que una nueva aparición sería técnicamente posible, pero dejó claro en una entrevista con Entertainment Weekly que no quiere volver a desempeñar el papel de doble de su hermano.

Su postura es que cualquier decisión sobre utilizar nuevamente la imagen de Paul debería considerar primero a Meadow Walker, hija del actor.