El sencillo que transformó la carrera de Kylie Minogue

Antes de Fever, Kylie Minogue ya era una estrella consolidada, pero “Can’t Get You Out of My Head” la llevó a una nueva dimensión internacional. La canción representó una reinvención artística que dejó atrás parte de su imagen noventera para abrazar una estética futurista y sofisticada.

El sencillo se convirtió en un éxito inmediato y abrió las puertas a una nueva etapa creativa que posicionó a la cantante como una de las figuras más importantes del pop del nuevo milenio, un icono musical y una diva consagrada para las poblaciones LGBTIQ+.

Con "Can't Get You Out Of My Head" Kylie Minogue revolucionó el pop. (Archivo. )





¿Quién escribió “Can’t Get You Out of My Head”?

El tema fue compuesto y producido por Cathy Dennis y Rob Davis, dos nombres fundamentales en la música pop británica de principios de los años 2000.

La historia detrás de la canción es curiosa: inicialmente fue ofrecida a otros artistas como Sophie Ellis-Bextor: y S Club 7, pero terminó llegando a Kylie Minogue, quien reconoció de inmediato el potencial del tema. La decisión resultó clave para convertirla en uno de los mayores éxitos de su carrera.

Can’t Get You Out of My Head” fue parte indiscutible del soundtrack del inicio del milenio. (Anthony Harvey/Getty Images)





El “la la la” más famoso del siglo XXI

Pocas canciones han logrado construir una identidad tan poderosa a partir de un recurso tan simple.

El famoso estribillo de “la la la, la la la la la” se convirtió en una firma sonora reconocible en cualquier rincón del mundo. Su estructura minimalista, combinada con una producción elegante y una interpretación seductora, ayudó a que el sencillo trascendiera idiomas y fronteras.

Dos décadas después, sigue siendo uno de los coros más reconocibles de la cultura pop.

