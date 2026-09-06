Loreto Peralta revela cómo comenzó su historia de amor con Paco Amoroso: “Cayó a mis pies”

Loreto Peralta revela cómo comenzó su historia de amor con Paco Amoroso

Durante su visita a Monterrey, Loreto Peralta contó cómo comenzó su historia con el cantante Paco Amoroso y recordó un momento que, aunque en ese entonces parecía una simple anécdota de concierto, terminó teniendo un significado especial para ambos.

La actriz conoció al músico hace aproximadamente dos años, cuando él se presentó en México. Ella estaba entre el público y, en medio del show, ocurrió algo inesperado: Paco perdió el equilibrio y terminó cayendo del escenario justo frente a ella.

“De hecho, es una historia muy buena, se las voy a contar porque me encanta y estoy enamorada. Pero cuando él dio un concierto en México hace como 2 años, se cayó del escenario, de hecho, se cayó del escenario de un paso ahí mal y yo estaba ahí. Entonces, cayó a mis pies”.



Loreto Peralta y Paco Amoroso (Instagram)

Más allá de aquella peculiar primera impresión, Loreto descubrió que había mucho más que una anécdota detrás de su interés por el músico. La actriz, quien se considera una gran aficionada a la música, aseguró que admira profundamente el trabajo de su pareja.

“Yo soy muy melómana, siempre fui, soy muy amante de la música y la verdad es que él tiene un talento que yo admiro mucho y es muy lindo tener una pareja a la que admiras, ¿no? Y veo cómo trabaja y genuinamente sí, estoy muy feliz, conecté con alguien que…”.

La relación también le ha permitido acompañarlo en distintos momentos de su carrera. Loreto ha estado presente en algunos de sus conciertos y reconoció que disfruta especialmente esta parte de su relación: “Ah, yo la paso bomba, obvio, es una época de mi vida donde me toca pasarla bomba”.