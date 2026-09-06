Loreto Peralta atraviesa una nueva etapa tanto en lo personal como en lo profesional. La actriz, quien recientemente cumplió 22 años, vive sola por primera vez en Los Ángeles y también disfruta una relación con el músico argentino Paco Amoroso, de 33.
Loreto Peralta revela cómo comenzó su historia de amor con Paco Amoroso: “Cayó a mis pies”
Loreto Peralta revela cómo comenzó su historia de amor con Paco Amoroso
Durante su visita a Monterrey, Loreto Peralta contó cómo comenzó su historia con el cantante Paco Amoroso y recordó un momento que, aunque en ese entonces parecía una simple anécdota de concierto, terminó teniendo un significado especial para ambos.
La actriz conoció al músico hace aproximadamente dos años, cuando él se presentó en México. Ella estaba entre el público y, en medio del show, ocurrió algo inesperado: Paco perdió el equilibrio y terminó cayendo del escenario justo frente a ella.
“De hecho, es una historia muy buena, se las voy a contar porque me encanta y estoy enamorada. Pero cuando él dio un concierto en México hace como 2 años, se cayó del escenario, de hecho, se cayó del escenario de un paso ahí mal y yo estaba ahí. Entonces, cayó a mis pies”.
Más allá de aquella peculiar primera impresión, Loreto descubrió que había mucho más que una anécdota detrás de su interés por el músico. La actriz, quien se considera una gran aficionada a la música, aseguró que admira profundamente el trabajo de su pareja.
“Yo soy muy melómana, siempre fui, soy muy amante de la música y la verdad es que él tiene un talento que yo admiro mucho y es muy lindo tener una pareja a la que admiras, ¿no? Y veo cómo trabaja y genuinamente sí, estoy muy feliz, conecté con alguien que…”.
La relación también le ha permitido acompañarlo en distintos momentos de su carrera. Loreto ha estado presente en algunos de sus conciertos y reconoció que disfruta especialmente esta parte de su relación: “Ah, yo la paso bomba, obvio, es una época de mi vida donde me toca pasarla bomba”.
Para la actriz, una de las cosas que más le gustan de Paco es la manera en que se entrega a su profesión. Más allá de lo que el público ve sobre el escenario, Loreto conoce de cerca las largas jornadas y el esfuerzo que implica mantener una carrera musical.
“Es una persona realmente muy trabajadora, o sea, yo veo, porque no es fácil girar, no es fácil la vida de músico, la gente no ve el esfuerzo que hay en estar en un estudio 10 horas al día y luego sacar álbum y luego de ciudad, en hotel, vivir de una maleta 3 meses, o sea, es muy impresionante y la pasión que tiene por eso, pues lo admiro muchísimo”.
Una nueva etapa para Loreto Peralta
Mientras su relación avanza, Loreto Peralta también está disfrutando de un momento de cambios importantes. La actriz acaba de cumplir 22 años y comenzó a vivir sola en Los Ángeles, una experiencia que representa para ella un paso importante hacia la independencia.
“La verdad estoy pasando a una etapa pues muy importante en mi vida, acabo de cumplir 22 años, estoy viviendo sola por primera vez en Los Ángeles, entonces como que siento que estoy lista para comerme el mundo, como que estoy llena de ambición y de energía y de vida”.
Con nuevos proyectos por delante y una relación que la tiene contenta, Loreto disfruta esta etapa sin ocultar la ilusión que le provoca. Y aunque el comienzo de su historia con Paco Amoroso estuvo marcado por una caída inesperada durante un concierto, aquel episodio terminó convirtiéndose en el primer capítulo de una relación que hoy la hace feliz.