Natalie Portman ya es mamá de tres. La actriz, de 45 años, recibió a su tercer hijo el mes pasado en París. Se trata de su primer bebé con el músico francés Tanguy Destable. El recién nacido se suma a Aleph, de 15 años, y Amalia, de 9, los dos hijos que Portman tuvo con su exesposo, el director y coreógrafo Benjamin Millepied.
Natalie Portman se convierte en mamá por tercera vez; el primero con Tanguy Destable
Natalie Portman se convierte en mamá por tercera vez
La llegada del bebé ocurre después de que Natalie Portman compartiera públicamente su embarazo en abril. En aquel momento, la actriz habló sobre la ilusión que tanto ella como Destable sentían ante la llegada de su hijo.
“Tanguy y yo estamos muy emocionados”, declaró a Harper's Bazaar. “Estoy muy agradecida. Sé que es un gran privilegio y un milagro”.
Durante aquella entrevista, la actriz explicó que esta etapa había sido distinta a sus embarazos anteriores. Con más experiencia y una mayor claridad sobre lo que quiere para su vida, aseguró que estaba disfrutando especialmente cada momento.
“Hay una gratitud que, cuando eres joven, no necesariamente comprendes”, dijo. “Y hay una calma y un autoconocimiento: con quién quiero pasar el tiempo, qué tipo de energía quiero a mi alrededor, lo que hace que la experiencia sea tan hermosa cada día. Y sabiendo que probablemente sea la última vez, atesoro cada momento”.
La actriz también contó que se mantuvo activa durante el embarazo con natación y ejercicios de girotonía para “mantenerse fuerte”. Al mismo tiempo, aprovechó para pasar más tiempo con sus hijos mayores, algo que, según sus propias palabras, siempre disfruta: “Que siempre es lo mejor”, comentó al hablar de esos momentos en familia.
Natalie Portman aprovechó su embarazo para disfrutar París
Natalie Portman también disfrutó especialmente vivir esta etapa en París. Con varios proyectos terminados y una pausa en su agenda profesional, encontró tiempo para caminar por los parques de la ciudad, visitar museos y disfrutar del arte.
“Ha hecho un tiempo primaveral precioso”, dijo, y añadió: “Así que ha sido maravilloso pasear por los increíbles parques de aquí e ir a ver arte. ¡Simplemente las cosas que uno hace cuando no está trabajando!”.
Incluso encontró espacio para bromear sobre las diferencias entre Francia y otros países respecto a la duración del embarazo.
“En Francia, consideran que un embarazo a término completo dura 41 semanas en lugar de 40, así que supongo que esta vez tendré una semana extra de embarazo”.
Ahora, con la llegada de su tercer hijo, Portman comienza una nueva etapa familiar junto a Destable, mientras sus dos hijos mayores se convierten en hermanos mayores por primera vez.