Natalie Portman se convierte en mamá por tercera vez; el primero con Tanguy Destable

Natalie Portman se convierte en mamá por tercera vez

La llegada del bebé ocurre después de que Natalie Portman compartiera públicamente su embarazo en abril. En aquel momento, la actriz habló sobre la ilusión que tanto ella como Destable sentían ante la llegada de su hijo.

“Tanguy y yo estamos muy emocionados”, declaró a Harper's Bazaar. “Estoy muy agradecida. Sé que es un gran privilegio y un milagro”.



Natalie Portman (Getty Images)

Durante aquella entrevista, la actriz explicó que esta etapa había sido distinta a sus embarazos anteriores. Con más experiencia y una mayor claridad sobre lo que quiere para su vida, aseguró que estaba disfrutando especialmente cada momento.

“Hay una gratitud que, cuando eres joven, no necesariamente comprendes”, dijo. “Y hay una calma y un autoconocimiento: con quién quiero pasar el tiempo, qué tipo de energía quiero a mi alrededor, lo que hace que la experiencia sea tan hermosa cada día. Y sabiendo que probablemente sea la última vez, atesoro cada momento”.

La actriz también contó que se mantuvo activa durante el embarazo con natación y ejercicios de girotonía para “mantenerse fuerte”. Al mismo tiempo, aprovechó para pasar más tiempo con sus hijos mayores, algo que, según sus propias palabras, siempre disfruta: “Que siempre es lo mejor”, comentó al hablar de esos momentos en familia.