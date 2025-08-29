Impactante hallazgo: ¿Kylie Minogue aligeraba la tensión entre Carlos y Lady Di?

Durante las obras para la nueva unidad de oncología pediátrica en el Great Ormond Street Hospital de Londres se abrió una cápsula del tiempo que la princesa Diana ayudó a enterrar en 1991.
Coincidentemente, otra princesa (aunque ésta del pop) aparece entre los objetos de dicha caja. Se trata de Kylie Minogue, cuyo disco Rhythm of Love fue puesto al interior de la cápsula, lo que nos hace pensar que en aquella época, la cantante australiana ayudaba a aligerar la tensión entre Carlos y Lady Di.
A 34 años, desentierran la cápsula del tiempo de Lady Di
La cápsula del tiempo que Lady Di enterró en 1991 contenía objetos elegidos por dos niños que ganaron un concurso del popular programa infantil Blue Peter. Se trata de Sylvia Foulkes y David Watson, quienes junto con la princesa Diana, aportaron objetos que resumían la tecnología, la cultura y las preocupaciones cotidianas de los noventa.
Además del disco de Kylie Minogue, cartas y una fotografía de Diana, la caja contenía monedas británicas, semillas del Kew Gardens, una hoja de papel reciclado, una calculadora solar, una cámara desechable, ejemplares del periódico The Times y un pequeño televisor de bolsillo. Algunos de los objetos estaban algo dañados por la humedad, pero sorprendentemente la mayoría se conservó en buen estado, según reportes.
Lo que apareció dentro de la caja de madera revestida de plomo son objetos seleccionados para representar la vida de entonces y que retratan el vínculo de la princesa Diana con los niños del hospital.
¿Kylie Minogue aligeraba la tensión entre Carlos y Lady Di?
Quizá el objeto que más llamó la atención en esta peculiar cápsula del tiempo fue un CD de Kylie Minogue, Rhythm of Love, lanzado en 1990.
Se trata del tercer álbum de estudio de la australiana, que incluye canciones que marcaron la transición de su imagen de estrella pop adolescente hacia ritmos dance y temas más maduros.
El tracklist incluye títulos como “Better the Devil You Know”, “Step Back in Time” y “What Do I Have to Do”, entre otros.
El hallazgo de un disco de Kylie dentro de la cápsula de Lady Di tiene además un vínculo que la une con su entonces esposo y actual monarca británico.
Y es que, en marzo de 2025, el rey Carlos III incluyó a Kylie Minogue entre los artistas de su playlist pública, un proyecto titulado The King’s Music Room en colaboración con Apple Music.
En ésta, Carlos enlistó piezas que van desde el reggae hasta el pop y, entre la selección se encuentra la canción “The Loco-Motion” de Kylie, que el rey usó como ejemplo de “música para bailar”.
Esto nos hace preguntarnos si, quizá en los últimos años de su matrimonio con la princesa Diana, la música de Kylie servía para aligerar la tensión que reinaba entre ellos (y que tenía nombre y apellido), situación que, al final, los llevó al divorcio.
Kylie Minogue concluye su gira 'Tension Tour' en México
"The Loco-Motion" es en sí mismo una "cápsula del tiempo" ya que fue el sencillo con el que Kylie Minogue inició su carrera musical en 1987 y uno de los temas que formaron parte del setlist de su Tension Tour.
La cantante de 57 años tuvo tres presentaciones en México: en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México (22 de agosto), en el Auditorio Telmex (Guadalajara, 24 de agosto) y el cierre en el Auditorio Banamex (Monterrey, 26 de agosto), fechas con las que dio por concluida su gira mundial.