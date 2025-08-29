Impactante hallazgo: ¿Kylie Minogue aligeraba la tensión entre Carlos y Lady Di?

¿Kylie Minogue aligeraba la tensión entre Carlos y Lady Di?

Quizá el objeto que más llamó la atención en esta peculiar cápsula del tiempo fue un CD de Kylie Minogue, Rhythm of Love, lanzado en 1990.

Se trata del tercer álbum de estudio de la australiana, que incluye canciones que marcaron la transición de su imagen de estrella pop adolescente hacia ritmos dance y temas más maduros.

Kylie Minogue (Getty Images)

El tracklist incluye títulos como “Better the Devil You Know”, “Step Back in Time” y “What Do I Have to Do”, entre otros.

El hallazgo de un disco de Kylie dentro de la cápsula de Lady Di tiene además un vínculo que la une con su entonces esposo y actual monarca británico.

Carlos de Inglaterra y la princesa Diana (Shutterstock)

Y es que, en marzo de 2025, el rey Carlos III incluyó a Kylie Minogue entre los artistas de su playlist pública, un proyecto titulado The King’s Music Room en colaboración con Apple Music.

En ésta, Carlos enlistó piezas que van desde el reggae hasta el pop y, entre la selección se encuentra la canción “The Loco-Motion” de Kylie, que el rey usó como ejemplo de “música para bailar”.

Esto nos hace preguntarnos si, quizá en los últimos años de su matrimonio con la princesa Diana, la música de Kylie servía para aligerar la tensión que reinaba entre ellos (y que tenía nombre y apellido), situación que, al final, los llevó al divorcio.