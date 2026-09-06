Aldo Rendón reapareció en redes sociales dos días después de abandonar de manera inesperada La Casa de los Famosos México. Desde su casa, el stylist se mostró de buen ánimo, agradeció los mensajes que recibió de sus seguidores y habló de su estado de salud, además de responder con humor a algunas de las versiones que surgieron después de su salida.
Aldo Rendón reaparece tras dejar 'La Casa de los Famosos' y habla de su estado de salud
Aldo Rendón reaparece tras dejar La Casa de los Famosos
Aldo Rendón explicó que ya comenzó el tratamiento que necesita y aseguró que, aunque extraña la convivencia dentro del reality, también tenía muchas ganas de regresar a su propia casa. El stylist dejó claro que no quería abandonar la competencia y que su salida estuvo relacionada únicamente con su estado de salud.
"No tenía la más mínima gana de salirme, no sabía que era de los favoritos, no me hubiera enfermado".
Sin revelar cuál es el diagnóstico que recibió, Aldo explicó que permanecer dentro del programa ya no era compatible con el tratamiento que debía iniciar.
"Me salí más allá de las fantasías que se les ocurren inventar, que por esto y por lo otro; me salí porque estaba a punto de entregar el equipo ahí adentro".
Con el mismo sentido del humor que mostró durante su participación en el reality, aseguró que se encuentra delicado, aunque también aclaró que ya está en recuperación.
Aldo Rendon espera regresar a La Casa de los Famosos
Por ahora, el stylist continuará su recuperación fuera del programa. Sin embargo, no descarta volver a aparecer en alguna de las galas si su estado de salud mejora y sus médicos se lo permiten.
"En cuanto los doctores me den luz verde, se los juro que voy a estar en alguna gala", aseguró, dejando abierta la posibilidad de reencontrarse con sus compañeros antes de que termine el reality.
Aldo también adelantó que tiene ganas de contar su experiencia en distintos programas y hacer un tour de medios una vez que pueda retomar sus actividades. Para él, su paso por La Casa de los Famosos México representa una experiencia que marcó un antes y un después en su vida.
Durante su mensaje, además, recordó a las personas que estuvieron pendientes de él después de su salida. Uno de los momentos que más lo conmovió fue ver la reacción de Galilea Montijo, quien estuvo presente para recibirlo.
"Gali, te amo con todo mi corazón, esas lágrimas me hicieron... me llenaron el corazón, estaba muy sensible, pero verte llorar para mí fue, no te puedo explicar", dijo.
También habló de Yahir y de la reacción que tuvo al enterarse de su salida: "Nunca había visto un roble caerse y se me cayó encima, pero ay bueno, me salí con el corazón lleno".
El stylist aprovechó para mencionar a Gema, Ese, Memo, Fede, Luis, Karina y al resto de sus compañeros, con quienes compartió varias semanas dentro del programa.
Aldo Rendón se ríe de su paso por La Casa de los Famosos
Ya fuera del reality, Aldo Rendón también tuvo oportunidad de revisar algunas de las reacciones que generó su participación. Lejos de quedarse únicamente con los momentos complicados, aseguró que se ha divertido al descubrir los audios, videos y actuaciones que los espectadores hicieron sobre algunas de sus escenas.
"Gracias a toda la gente que hizo mis audios, se los juro yo pensaba que era aburrido allá adentro, pero ya saliendo hasta yo me he reído. Gracias por hacer esas actuaciones de la pelea con esa señora ahí que se me puso gritona. Por esa revolcada dando vueltas gritando '¡Luis!', por eso casi me muero. Y estoy feliz que ya no soy Buzz Lightyear, ahora soy la Princesa Grumosa".
Antes de despedirse, Aldo dejó claro que seguirá pendiente de lo que ocurra en el reality, aunque por ahora lo hará desde casa: "Aquí estaré echada viendo cosas bonitas, ya no voy a ver La Casa porque ya no estoy yo… ¡No, mentiras! Les mando besos a todos, los quiero, gracias y adiós jefa. Con su permiso".
La salida de Aldo ocurrió la noche del martes 1 de septiembre, cuando Galilea Montijo interrumpió la gala para informar que uno de los habitantes tendría que abandonar la competencia por un "fuerte motivo".
Más tarde, el propio stylist explicó que debía dejar el programa debido a un problema de salud que requiere tratamiento: “Me voy de la casa, las condiciones de la casa no son las adecuadas para que esté aquí. Tengo un problema de salud que es reversible, pero tengo que iniciar tratamiento y no puedo estar saliendo y regresando”, explicó entonces.
En ese momento, Aldo también pidió a sus compañeros y seguidores que no se preocuparan por él y señaló que abandonar la competencia era la decisión más responsable para cuidar su salud.