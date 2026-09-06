Aldo Rendón reaparece tras dejar 'La Casa de los Famosos' y habla de su estado de salud

Aldo Rendón reaparece tras dejar La Casa de los Famosos

Aldo Rendón explicó que ya comenzó el tratamiento que necesita y aseguró que, aunque extraña la convivencia dentro del reality, también tenía muchas ganas de regresar a su propia casa. El stylist dejó claro que no quería abandonar la competencia y que su salida estuvo relacionada únicamente con su estado de salud.

"No tenía la más mínima gana de salirme, no sabía que era de los favoritos, no me hubiera enfermado".

Sin revelar cuál es el diagnóstico que recibió, Aldo explicó que permanecer dentro del programa ya no era compatible con el tratamiento que debía iniciar.

"Me salí más allá de las fantasías que se les ocurren inventar, que por esto y por lo otro; me salí porque estaba a punto de entregar el equipo ahí adentro".

Con el mismo sentido del humor que mostró durante su participación en el reality, aseguró que se encuentra delicado, aunque también aclaró que ya está en recuperación.