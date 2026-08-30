Tom Cruise volverá a ponerse al volante como Cole Trickle. El actor protagonizará una nueva película de Days of Thunder junto a Anne Hathaway , en un proyecto que marcará el regreso de uno de sus personajes más recordados y que llegará a los cines en 2028.
Tom Cruise regresa a 'Days of Thunder' y suma a Anne Hathaway al elenco
Tom Cruise y Anne Hathaway protagonizarán nueva película de Days of Thunder
Paramount Pictures confirmó el sábado 29 de agosto que Tom Cruise y Anne Hathaway encabezarán el nuevo proyecto. La cinta será dirigida por Jonathan Levine y contará con el actor también como productor, al lado de Jerry Bruckheimer y Tommy Harper.
La historia retomará al piloto de NASCAR Cole Trickle, papel que Cruise interpretó en la cinta original de 1990. Hathaway, por su parte, interpretará a una dueña de equipo y a una ingeniera vinculada al mundo de las carreras.
La producción será filmada en formato IMAX y tiene programado su estreno en salas para el 2 de junio de 2028.
El anuncio llegó acompañado de una fotografía en la que Cruise, de 64 años, y Hathaway, de 43, aparecen juntos en el Daytona International Speedway, junto a un automóvil de carreras verde. Ambos actores también compartieron un video en redes sociales para confirmar su participación en la película.
Tom Cruise regresa como Cole Trickle
La nueva cinta retomará el universo de Days of Thunder, película dirigida por Tony Scott y estrenada en 1990. En aquella producción, Cruise compartió créditos con Robert Duvall, Randy Quaid, Michael Rooker y Cary Elwes.
La película fue especialmente importante para Nicole Kidman, quien tuvo ahí su primer trabajo en pantalla junto a Cruise y comenzó a consolidarse internacionalmente como actriz.
El regreso de Cruise a una franquicia de décadas atrás recuerda la estrategia que Paramount utilizó con Top Gun: Maverick. La secuela, estrenada en 2022, llegó 36 años después de la cinta original y se convirtió en un fenómeno de taquilla al superar los 1,500 millones de dólares en recaudación mundial. Además, obtuvo una nominación al Óscar a Mejor Película.
Para esta nueva producción, Jonathan Levine ocupará la silla de director. El cineasta es conocido por películas como Warm Bodies, 50/50 y Long Shot. El guion estará a cargo de Will Staples, quien también escribió Way of the Warrior Kid, próxima película protagonizada por Chris Pratt.
Un nuevo proyecto para Tom Cruise y otro año intenso para Anne Hathaway
Antes de regresar al mundo de las carreras, Tom Cruise tiene pendiente el estreno de Digger, su película con el director mexicano Alejandro G. Iñárritu. La cinta llegará a los cines el 2 de octubre de 2026.
Anne Hathaway , mientras tanto, atraviesa uno de los periodos más activos de su carrera. Durante 2026 ha participado en Mother Mary, El Diablo Viste a la Moda 2, La Odisea y The End of Oak Street. Su siguiente estreno será Verity, también programado para el 2 de octubre.
La actriz también forma parte del elenco de Alone at Dawn, próximo proyecto dirigido por Ron Howard, y tiene pendiente su regreso como Mia Thermopolis en El Diario de una Princesa 3, producción de Disney.
Con Days of Thunder, Cruise y Hathaway se suman a una producción que apuesta por recuperar una historia conocida, pero con un nuevo equipo creativo y una protagonista que llevará el universo de NASCAR hacia una nueva generación.