Tom Cruise regresa a 'Days of Thunder' y suma a Anne Hathaway al elenco

Tom Cruise y Anne Hathaway protagonizarán nueva película de Days of Thunder

Paramount Pictures confirmó el sábado 29 de agosto que Tom Cruise y Anne Hathaway encabezarán el nuevo proyecto. La cinta será dirigida por Jonathan Levine y contará con el actor también como productor, al lado de Jerry Bruckheimer y Tommy Harper.

Tom Cruise y Anne Hathaway (Instagram)

La historia retomará al piloto de NASCAR Cole Trickle, papel que Cruise interpretó en la cinta original de 1990. Hathaway, por su parte, interpretará a una dueña de equipo y a una ingeniera vinculada al mundo de las carreras.

La producción será filmada en formato IMAX y tiene programado su estreno en salas para el 2 de junio de 2028.

El anuncio llegó acompañado de una fotografía en la que Cruise, de 64 años, y Hathaway, de 43, aparecen juntos en el Daytona International Speedway, junto a un automóvil de carreras verde. Ambos actores también compartieron un video en redes sociales para confirmar su participación en la película.