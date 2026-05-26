Anne Hathaway confiesa que perdió parcialmente la vista durante 10 años

El problema de visión que Anne Hathaway mantuvo en silencio

La ganadora del Oscar explicó en el Popcast, de The New York Times, el problema de salud que tuvo entre los 30 y los 40 años, algo que le afectó mucho a nivel psicológico.

“Quizás esto sea demasiada información. Estuve medio ciega durante 10 años”, confesó.

Anne también aseguró que después de atravesar ese largo proceso, hoy aprecia la capacidad de ver como “un milagro”,

La actriz buscaba un enfoque diferente para la escena. (Getty Images)

Aunque Hathaway no detalló públicamente un diagnóstico específico, sí dejó claro que atravesó años complicados relacionados con su visión. Según relató, hubo momentos en los que realizar actividades normales se volvió difícil y emocionalmente agotador.

"Me afectó tanto a la vista que legalmente me quedé ciega en el ojo izquierdo. Al final me operaron, y no me di cuenta de lo mal que estaban las cosas hasta que por fin pude ver todo el espectro de colores de nuevo. Estuve ciega diez años”, recuerda.

La actriz explicó que esta experiencia transformó su manera de entender la salud y el bienestar. “Aprecio la visión porque es un milagro”, dijo, dejando ver el impacto emocional que tuvo vivir con una limitación que afectaba directamente su día a día.

Además de El Diablo Viste a la Moda 2, Anne también promocionó su nueva película Mother Mary. (Getty Images)

En distintas entrevistas a lo largo de su carrera, Hathaway ha hablado sobre ansiedad, presión mediática y salud mental, pero rara vez había profundizado en temas físicos con este nivel de intimidad.