Anne Hathaway sorprendió al hablar abiertamente sobre un problema de salud que mantuvo en privado durante años. Durante una reciente conversación pública, la actriz confesó que vivió cerca de una década con una severa afectación visual que la llevó a sentirse “medio ciega”, una experiencia que cambió por completo su relación con su cuerpo y con la vida cotidiana.
Anne Hathaway confiesa que perdió parcialmente la vista durante 10 años
El problema de visión que Anne Hathaway mantuvo en silencio
La ganadora del Oscar explicó en el Popcast, de The New York Times, el problema de salud que tuvo entre los 30 y los 40 años, algo que le afectó mucho a nivel psicológico.
“Quizás esto sea demasiada información. Estuve medio ciega durante 10 años”, confesó.
Anne también aseguró que después de atravesar ese largo proceso, hoy aprecia la capacidad de ver como “un milagro”,
Aunque Hathaway no detalló públicamente un diagnóstico específico, sí dejó claro que atravesó años complicados relacionados con su visión. Según relató, hubo momentos en los que realizar actividades normales se volvió difícil y emocionalmente agotador.
"Me afectó tanto a la vista que legalmente me quedé ciega en el ojo izquierdo. Al final me operaron, y no me di cuenta de lo mal que estaban las cosas hasta que por fin pude ver todo el espectro de colores de nuevo. Estuve ciega diez años”, recuerda.
La actriz explicó que esta experiencia transformó su manera de entender la salud y el bienestar. “Aprecio la visión porque es un milagro”, dijo, dejando ver el impacto emocional que tuvo vivir con una limitación que afectaba directamente su día a día.
En distintas entrevistas a lo largo de su carrera, Hathaway ha hablado sobre ansiedad, presión mediática y salud mental, pero rara vez había profundizado en temas físicos con este nivel de intimidad.
Una actriz acostumbrada a reinventarse
A lo largo de más de dos décadas de carrera, Anne Hathaway se ha consolidado como una de las intérpretes más versátiles de Hollywood. Desde El Diablo viste a la moda hasta Los Miserables, por la que ganó el Oscar, la actriz ha construido una trayectoria marcada por personajes complejos y una constante reinvención profesional.
En los últimos años, además, Hathaway ha adoptado un perfil más reflexivo respecto a la fama y la exposición pública. Sus recientes declaraciones parecen ir en esa misma línea: hablar desde un lugar más humano y menos idealizado.
La actriz no solo habló de la dificultad física que atravesó, sino también de la importancia de reconocer la fragilidad del cuerpo y aprender a valorar aquello que muchas veces se da por sentado.