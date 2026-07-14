Hollywood está cambiando la conversación sobre la maternidad. Si hace algunos años convertirse en madre después de los 40 era visto como una excepción, hoy cada vez más actrices y celebridades deciden ampliar su familia en esta etapa de la vida, demostrando que no existe una única edad para hacerlo.
Anne Hathaway, Natalie Portman y las famosas que desafían el tabú de ser mamás después de los 40
Las famosas de Hollywood que están embarazadas después de los 40
Anne Hathaway, Natalie Portman, Kaley Cuoco y Aubrey Plaza son algunas de las actrices que esperan un bebé este 2026. Sus embarazos han vuelto a poner sobre la mesa un tema que durante años estuvo rodeado de prejuicios: la maternidad tardía.
Anne Hathaway
La actriz de 43 años, confirmó recientemente que espera a su tercer hijo junto a su esposo, Adam Shulman. La actriz, quien en el pasado habló abiertamente sobre sus problemas de fertilidad y un aborto espontáneo, ha insistido en la importancia de normalizar las distintas experiencias relacionadas con la maternidad.
Natalie Portman
La ganadora del Oscar de 45 años, también atraviesa un nuevo capítulo personal con la espera de su tercer hijo. La actriz ha compartido que vive este embarazo como "un privilegio y un milagro", en un momento de cambios importantes en su vida personal.
Kaley Cuoco
A la lista se suma la actriz de 40 años, quien espera a su segunda hija junto a su prometido, el actor Tom Pelphrey. "Nuestra pequeña familia está a punto de completarse, ¡un sueño hecho realidad! Este segundo embarazo está siendo, en muchos sentidos, un camino un poco más movido, pero estamos inmensamente agradecidos por este momento. ¡La hermana pequeña ya está en camino!", escribió Kaley tras anunciar la notica.
Aubrey Plaza
La actriz de 41 años anunció su primer embarazo este año junto a su actual pareja, el actor Christopher Abbott. El bebé, cuyo nacimiento está previsto para el otoño, representa una nueva etapa para la intérprete tras el trágico fallecimiento de su exmarido, el director Jeff Baena.
La maternidad después de los 40 deja de ser un tabú
Aunque los embarazos después de los 40 suelen requerir un seguimiento médico más estrecho y se consideran de mayor riesgo, especialistas coinciden en que los avances en medicina reproductiva y atención prenatal han ampliado las posibilidades para muchas mujeres.
Además del mayor acceso a tratamientos de fertilidad y congelación de óvulos, factores como la estabilidad económica, el desarrollo profesional y una decisión más consciente sobre el momento de formar una familia han impulsado esta tendencia.
No es un fenómeno exclusivo de las actrices que hoy ocupan los titulares. En años recientes, figuras como Halle Berry, quien fue madre a los 47 años; Janet Jackson, que tuvo a su hijo a los 50; e Hilary Swank, quien dio la bienvenida a sus mellizos a los 48, ayudaron a cambiar la percepción sobre la maternidad después de los 40. Sus historias contribuyeron a visibilizar que no existe un único camino para formar una familia.
Más allá de las celebridades, esta transformación refleja un cambio social más amplio. Cada vez más mujeres deciden priorizar su desarrollo personal y profesional antes de convertirse en madres, dejando atrás la idea de que existe una edad "correcta" para dar ese paso.