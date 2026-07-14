Anne Hathaway, Natalie Portman y las famosas que desafían el tabú de ser mamás después de los 40

Las famosas de Hollywood que están embarazadas después de los 40

Anne Hathaway, Natalie Portman, Kaley Cuoco y Aubrey Plaza son algunas de las actrices que esperan un bebé este 2026. Sus embarazos han vuelto a poner sobre la mesa un tema que durante años estuvo rodeado de prejuicios: la maternidad tardía.

Anne Hathaway

La actriz de 43 años, confirmó recientemente que espera a su tercer hijo junto a su esposo, Adam Shulman. La actriz, quien en el pasado habló abiertamente sobre sus problemas de fertilidad y un aborto espontáneo, ha insistido en la importancia de normalizar las distintas experiencias relacionadas con la maternidad.

Anne Hathaway (Getty Images)

Natalie Portman

La ganadora del Oscar de 45 años, también atraviesa un nuevo capítulo personal con la espera de su tercer hijo. La actriz ha compartido que vive este embarazo como "un privilegio y un milagro", en un momento de cambios importantes en su vida personal.

Aunque no lo vemos tanto ahí esta, el baby bump de Natalie Portman siempre cómodo y chic. ((@natalieportman))

Kaley Cuoco

A la lista se suma la actriz de 40 años, quien espera a su segunda hija junto a su prometido, el actor Tom Pelphrey. "Nuestra pequeña familia está a punto de completarse, ¡un sueño hecho realidad! Este segundo embarazo está siendo, en muchos sentidos, un camino un poco más movido, pero estamos inmensamente agradecidos por este momento. ¡La hermana pequeña ya está en camino!", escribió Kaley tras anunciar la notica.

Aubrey Plaza

La actriz de 41 años anunció su primer embarazo este año junto a su actual pareja, el actor Christopher Abbott. El bebé, cuyo nacimiento está previsto para el otoño, representa una nueva etapa para la intérprete tras el trágico fallecimiento de su exmarido, el director Jeff Baena.